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Украина и газ

Глава "Нафтогаза" признал наличие у "Газпрома" "козырей" в споре с Украиной

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«Нефть России», 11.12.19, Москва, 08:19    Компания "Газпром" в спорах с "Нафтогазом" не использовала еще несколько "нестандартных козырей". Об этом во вторник заявил глава правления украинской компании Андрей Коболев.
 
"Не со всем согласен, но всегда полезно знать мнение "с той стороны", - прокомментировал он на странице в Facebook материал одного из российских СМИ. - У наших оппонентов еще несколько нестандартных "козырей". Поэтому праздновать победу точно рано". При этом Коболев не стал уточнять, что именно он считает "козырями".
 
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите в Париже удалось разблокировать вопрос, связанный с транзитом российского газа. При этом Коболев заявлял, что Украина и Россия не достигли договоренностей по газу на этих переговорах. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в свою очередь добавил, что переговоры не обнулили взаимные претензии Москвы и Киева по газовым спорам.
 
Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают консультации о транзите российского газа в ЕС через украинскую территорию после этой даты. Диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".
 
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить украинской компании $2,56 млрд. Российская сторона подала апелляцию и инициировала процедуру расторжения обоих контрактов, а украинская - приступила к принудительному взысканию средств через арест активов "Газпрома" в Европе. "Газпром" в свою очередь оспаривает эти обеспечительные меры.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562309/

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Глава "Нафтогаза" признал наличие у "Газпрома" "козырей" в споре с Украиной

«Нефть России», 11.12.19, Москва, 08:19   Компания "Газпром" в спорах с "Нафтогазом" не использовала еще несколько "нестандартных козырей". Об этом во вторник заявил глава правления украинской компании Андрей Коболев.
 
"Не со всем согласен, но всегда полезно знать мнение "с той стороны", - прокомментировал он на странице в Facebook материал одного из российских СМИ. - У наших оппонентов еще несколько нестандартных "козырей". Поэтому праздновать победу точно рано". При этом Коболев не стал уточнять, что именно он считает "козырями".
 
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите в Париже удалось разблокировать вопрос, связанный с транзитом российского газа. При этом Коболев заявлял, что Украина и Россия не достигли договоренностей по газу на этих переговорах. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в свою очередь добавил, что переговоры не обнулили взаимные претензии Москвы и Киева по газовым спорам.
 
Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают консультации о транзите российского газа в ЕС через украинскую территорию после этой даты. Диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".
 
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить украинской компании $2,56 млрд. Российская сторона подала апелляцию и инициировала процедуру расторжения обоих контрактов, а украинская - приступила к принудительному взысканию средств через арест активов "Газпрома" в Европе. "Газпром" в свою очередь оспаривает эти обеспечительные меры.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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