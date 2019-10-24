«Нефть России», 11.12.19, Москва, 00:38 Восточный комитет немецкой экономики расценивает санкции Вашингтона против газопровода "Северный поток - 2" как атаку на суверенитет Евросоюза и неблагоприятный сигнал для достигнутых в Париже соглашений по разрешению кризиса на Украине. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении комитета.



"Если дело дойдет до санкций, это станет прямой атакой на суверенитет Европейского союза и фатальным сигналом для парижских усилий по достижению мира", - заявил председатель комитета Оливер Хермес. Немецкий бизнес считает, что включение санкций в военный бюджет США "ставит на кон" важные шаги по достижению мира на Украине и возможное соглашение по транзиту газа.



"Попытка оказать влияние со стороны США стала бы не просто недружественным актом, она бы нанесла огромный урон трансатлантическим отношениям, выстроенным на взаимоуважении", - добавил он, подчеркнув, что в правовых рамках ЕС выполнил все условия и обладает всеми необходимыми разрешениями для реализации проекта.



В комитете заявляют, что экономическое давление США на европейские страны может поставить под вопрос реализацию совместных с Берлином проектов по поставкам сжиженного природного газа (СПГ). "Американцы хотят продавать в Европу СПГ, постройка соответствующих терминалов также запланирована в Германии. Если усилится давление, нацеленное на конкурентов на рынке, энтузиазм по поводу совместных с США проектов может пропасть", - подчеркнул Хермес.



Немецкий бизнес обращает внимание, что санкции США против "Северного потока - 2" "вновь принимаются без консультаций и против озвученной воли важнейших европейских союзников". Такие действия вредят имиджу США в Европе, считают промышленники.



Кроме того, рост напряженности в отношениях Вашингтона и Москвы обернется ростом цен на энергоносители для потребителей в Европе, предупредили в комитете. "Рынки отреагируют на напряженность соответствующим образом, - прогнозирует Хермес. - Мы уже видели это на примере санкций США против российских производителей алюминия, принятых в апреле 2018 года без обсуждения с ЕС. Тогда скачок цен был так высок, что санкции в итоге сняли".



О новых санкциях

В понедельник стало известно, что демократы и республиканцы в Конгрессе США согласовали на 2020 финансовый год (начался 1 октября) военный бюджет в размере $738 млрд, что на 3,1% больше, чем годом ранее. Законодатели обязали администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в целях обеспечения "европейской энергетической безопасности".



Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell, которые финансируют 50% проекта.



"Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.



О Восточном комитете

Комитет, созданный в 1952 году, представляет интересы германской экономики в государствах Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Комитет со штаб-квартирой в Берлине объединял более 200 предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.



В марте 2018 года в Берлине члены "Восточного комитета германской экономики" и другой организации - "Восточноевропейского объединения германской экономики" - единогласно проголосовали за слияние в одну региональную инициативу под общим названием "Восточный комитет германской экономики" ["Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft e.V." (OAOEV) (зарегистрированное объединение)].



6 декабря 2019 года представители Восточного комитета встретились с президентом России Владимиром Путиным и выразили надежду на сохранение транзитной газотранспортной сети через Украину ради обеспечения надежных и долгосрочных поставок российского газа в Европу.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562308/ Источник: "ТАСС" ← 10 "серых лебедей" в 2020 году Глава "Нафтогаза" признал наличие у "Газпрома" "козырей" в споре с Украиной → Новости net.finam.ru