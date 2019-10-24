«Нефть России», 11.12.19, Москва, 00:14 "Черные лебеди" – это неизвестные факторы, которые возникают неожиданно и о которых никто не может догадаться и предсказать их.



Однако их близкие родственники – "серые лебеди". Это те факторы, которые хотя и являются маловероятными, однако их можно спрогнозировать. Несмотря на низкую вероятность, эти факторы способны оказать огромное влияние на мировые рынки.



Ниже мы расскажем о 10 "серых лебедях" на 2020 г., о которых говорят эксперты и аналитики портала Zerohedge.



1. США вводят ограничения на операции с капиталом



Все говорят о торговых войнах, однако следующая война, которую объявит Трамп, может стать войной с утечкой капитала. Теперь, когда введены новые тарифы, это не может не оказывать влияния на состояние мировой экономики.



Эксперты напоминают, что после Второй мировой войны и до 70-х гг. в США действовали ограничения на операции с капиталом в рамках бреттон-вудской системы.



2. Рынки закрыты на долгие праздники



Эксперты подчеркивают, что рождественские праздники случаются каждый год, однако в это время высок риск волатильности, а также риск неожиданных событий, на которые рынки не смогут вовремя отреагировать.



3. Рост инфляции в еврозоне



В Европе происходят события, которые могут оказать существенное влияние на рынки в будущем. Население, уставшее от стагнации доходов и от высокого уровня иммиграции, выбирает не традиционные партии, а те, политика которых идет вразрез с курсом, который задает руководство ЕС.



При таком раскладе высока вероятность того, что в правительстве многих стран окажутся лидеры, готовые пойти на нарушение фискальной дисциплины. Дефицит бюджета ЕС в 2020 г. может достичь 3% по сравнению с 1% в 2019 г.



Помимо этого, эксперты опасаются роста активности профсоюзов, а следовательно, забастовок, которые могут стать причиной существенных перебоев в самых разных секторах экономики.



4. Япония проводит интервенции на рынках



Рост экономики Японии снижает темпы. В 2019 г. темпы роста экономики составили менее 1%, в 2020 г. рост по прогнозам достигнет всего лишь 0,3%. Торговая война между Китаем и США оказывает непосредственное влияние на Японию.



Правительство страны объявило о мерах фискального стимулирования, которые помогут компенсировать это снижение. Единственным вариантом для Японии остаются интервенции – кроме того, недавно была проведена крупнейшая интервенция с 2011 г.



Несомненно, такое решение было подвергнуто критике со стороны других стран, в особенности Дональда Трампа. Однако эксперты полагают, что Япония в следующем году может начать предпринимать более агрессивные действия ради спасения своей экономики.



5. Apple покупает Disney



В последние годы наблюдается стагнация доходов Apple. Рынок смартфонов становится все более насыщенным, в то время как Apple по-прежнему зависит от продаж iPhone.



Китай также сыграл немаловажную роль в насыщении рынка и создании более острой конкуренции. Именно поэтому Apple стремится вкладываться в другие направления.



Кроме того, аналитики напоминают, что Стив Джобс был одним из крупнейших инвесторов Pixar, который затем приобрел Disney, что сделало Джобса крупнейшим акционером Disney. А бывший директор Disney Боб Айгер входит в совет директоров Apple.



6. ФРС изымает деньги у банков с помощью цифровой валюты



Эксперты отмечают, что банкам стоит бояться не негативных ставок и не финансово-технологических компаний.



Уже давно речь идет о том, что на горизонте маячит новый финансовый кризис, что приведет к негативным последствиям для банков.



7. Tesla сотрудничает с Hyundai



На автомобильном рынке наблюдается рост электрокаров. И если европейские автопроизводители только начинают меняться и адаптироваться под новые условия, то их японские конкуренты уже хорошо продвинулись в развитии электромобилей.



Существенно отстает от конкурентов корейская Hyundai, которая может искать партнера ради наращивания доли на мировом рынке электромобилей.



С другой стороны – компания Tesla, которая также имеет ряд проблем. Однако проблемы и той и другой компании могли бы решиться, если бы они заключили партнерское соглашение.



8. Атаки дронов на американские объекты на Ближнем Востоке



Раньше существовал миф о том, что с помощью систем противовоздушной обороны можно справиться с подобными атаками, однако недавние атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии доказали обратное.



Даже при наличии доступа к сложнейшим системам и новейшим разработкам в области противовоздушной обороны (а Саудовская Аравия обладает доступом к американским системам) атаки дронов зачастую остаются непредсказуемыми и непредотвратимыми.



Также эксперты отмечают, что в той же Саудовской Аравии осталось еще множество объектов, которые могут быть потенциально уязвимыми перед атакой дронов.



9. Виртуальная реальность убивает автомобильный сектор



Эксперты отмечают, что люди вынуждены путешествовать по трем причинам – получить доступ к ресурсам, работе и развлечениям.



Современный мир так устроен, что человеку не нужно совершать путешествия ради получения доступа к ресурсам.



Технологическая революция также отменила необходимость путешествий ради получения доступа к работе.



Оставались лишь развлечения, но и теперь, когда высокими темпами развивается виртуальная реальность, нет нужды путешествовать ради доступа к ним.



Конечно, люди не перестанут путешествовать вообще, однако аналитики подчеркивают, что со временем наша мобильность снижается.



10. Англия выигрывает Euro 2020



Англия достигла полуфинала в чемпионате мира по футболу в 2018 г., и ряд экспертов полагают, что у нее есть все шансы стать победителем чемпионата Европы в 2020 г.

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562307/ Источник: Вести ← Песков: проблема с продлением договора о транзите газа через Украину не урегулирована В Германии назвали санкции США против "Северного потока - 2" угрозой суверенитету ЕС → Новости net.finam.ru