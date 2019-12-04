«Нефть России», 10.12.19, Москва, 15:30 России и Украине пока не удалось выйти на решение проблемы продления договора о транзите газа и урегулирования претензий в Стокгольмском арбитраже, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Газовая тема действительно была в повестке дня переговоров на высшем уровне - переговоров [президента РФ Владимира] Путина и [президента Украины Владимира] Зеленского [9 декабря в Париже], на встрече присутствовали [глава "Газпрома" Алексей] Миллер и его коллега с украинской стороны, действительно были озвучены подходы сторон", - сообщил представитель Кремля. По его словам, "пока не удалось выйти на окончательные договоренности". При этом представитель Кремля отметил, что "позиции сторон сопоставлены, они хорошо известны, они последовательные - что касается позиции российской стороны".



Песков напомнил, что "условлено, что руководители газовых компаний и также профильные министры продолжат свое общение". "Непродолжительное общение уже на экспертном уровне имело место даже уже вчера поздно-поздно вечером", - отметил он. "Вместе с тем, пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблемы продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже", - подчеркнул представитель Кремля.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562306/ Источник: "ТАСС" ← Премьер Украины заявил, что Киев настроен на переговоры, но не боится "газовой войны" 10 "серых лебедей" в 2020 году → Новости net.finam.ru