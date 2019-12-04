Здравствуйте, !
Сегодня 11 декабря 2019 года, среда , 00:41:23 мск
Нефть, Brent: $64.17 -0,12
Валюта:    63.72 0    70.5 -0,26
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1278,21 Мб информации:

  • 540426 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Украина и газ

Песков: проблема с продлением договора о транзите газа через Украину не урегулирована

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 10.12.19, Москва, 15:30    России и Украине пока не удалось выйти на решение проблемы продления договора о транзите газа и урегулирования претензий в Стокгольмском арбитраже, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
"Газовая тема действительно была в повестке дня переговоров на высшем уровне - переговоров [президента РФ Владимира] Путина и [президента Украины Владимира] Зеленского [9 декабря в Париже], на встрече присутствовали [глава "Газпрома" Алексей] Миллер и его коллега с украинской стороны, действительно были озвучены подходы сторон", - сообщил представитель Кремля. По его словам, "пока не удалось выйти на окончательные договоренности". При этом представитель Кремля отметил, что "позиции сторон сопоставлены, они хорошо известны, они последовательные - что касается позиции российской стороны".
 
Песков напомнил, что "условлено, что руководители газовых компаний и также профильные министры продолжат свое общение". "Непродолжительное общение уже на экспертном уровне имело место даже уже вчера поздно-поздно вечером", - отметил он. "Вместе с тем, пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблемы продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже", - подчеркнул представитель Кремля.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562306/

Премьер Украины заявил, что Киев настроен на переговоры, но не боится "газовой войны"10 "серых лебедей" в 2020 году
Просмотров: 247
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Выставки:
Новости
Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
08:19 · Глава "Нафтогаза" признал наличие у "Газпрома" "козырей" в споре с Украиной
00:38 · В Германии назвали санкции США против "Северного потока - 2" угрозой суверенитету ЕС
00:14 · 10 "серых лебедей" в 2020 году
10.12.19 · Песков: проблема с продлением договора о транзите газа через Украину не урегулирована
10.12.19 · Премьер Украины заявил, что Киев настроен на переговоры, но не боится "газовой войны"
10.12.19 · "Нафтогаз" еще раз заявил о претензиях к "Газпрому"
10.12.19 · В военный бюджет США предложили включить санкции против двух российских газопроводов
10.12.19 · Путин и Зеленский назвали условия транзита газа в ЕС
10.12.19 · Глава "Нафтогаза" заявил, что никаких договоренностей по газу в Париже достигнуто не было
10.12.19 · Зеленский заявил, что на встрече с Путиным вопрос транзита газа был разблокирован
10.12.19 · Конгресс США до 20 декабря одобрит санкции против "Северного потока-2"
10.12.19 · "Нафтогаз Украины" не откажется от судебных требований к "Газпрому"
09.12.19 · Последствия изменения климата могут обойтись компаниям в мире в $2,3 трлн
09.12.19 · Польская PGNiG и украинская ERU намерены сотрудничать в поиске и добыче газа на Украине
09.12.19 · Суд Британии рассмотрит спор между Россией и Украиной по еврооблигациям на $3 млрд

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Песков: проблема с продлением договора о транзите газа через Украину не урегулирована

«Нефть России», 10.12.19, Москва, 15:30   России и Украине пока не удалось выйти на решение проблемы продления договора о транзите газа и урегулирования претензий в Стокгольмском арбитраже, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
"Газовая тема действительно была в повестке дня переговоров на высшем уровне - переговоров [президента РФ Владимира] Путина и [президента Украины Владимира] Зеленского [9 декабря в Париже], на встрече присутствовали [глава "Газпрома" Алексей] Миллер и его коллега с украинской стороны, действительно были озвучены подходы сторон", - сообщил представитель Кремля. По его словам, "пока не удалось выйти на окончательные договоренности". При этом представитель Кремля отметил, что "позиции сторон сопоставлены, они хорошо известны, они последовательные - что касается позиции российской стороны".
 
Песков напомнил, что "условлено, что руководители газовых компаний и также профильные министры продолжат свое общение". "Непродолжительное общение уже на экспертном уровне имело место даже уже вчера поздно-поздно вечером", - отметил он. "Вместе с тем, пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблемы продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже", - подчеркнул представитель Кремля.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Октябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 Ноябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      