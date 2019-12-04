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Украина и газ

Премьер Украины заявил, что Киев настроен на переговоры, но не боится "газовой войны"

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«Нефть России», 10.12.19, Москва, 15:19    Премьер-министр Украины Алексей Гончарук допускает, что переговоры с Россией по газу будут непростыми. Он прокомментировал обмен мнениями по этому вопросу, состоявшийся в понедельник на полях "нормандского саммита" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже.
 
"Украина будет договариваться о газе дальше, возможно непросто, возможно - с "газовой войной", - написал он во вторник в Facebook. - Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток - 2" не достроен".
 
При этом он подчеркнул, что Украине "нужен долгосрочный контракт". "Мы отметили, что долг не подарим, - добавил Гончарук. - Один из вариантов, который рассматриваем - долг можем принять газом".
 
Ранее сегодня председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сказал журналистам, что российский холдинг в ближайшие дни планирует продолжить переговоры с Украиной по газовому вопросу. "Продолжим переговоры с украинской стороной в двустороннем формате в ближайшие дни", - сказал он.
 
Газовые переговоры
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, однако Киев пока предлагает Москве экономически неприемлемые условия. При этом российский лидер выразил надежду, что решение по газовому вопросу будет найдено.
 
Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".
 
Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Украина же считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил в ноябре, что Украина будет закачивать в свои подземные хранилища транзитный газ из России, если с 1 января 2020 года он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562305/

"Нафтогаз" еще раз заявил о претензиях к "Газпрому"Песков: проблема с продлением договора о транзите газа через Украину не урегулирована
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Премьер Украины заявил, что Киев настроен на переговоры, но не боится "газовой войны"

«Нефть России», 10.12.19, Москва, 15:19   Премьер-министр Украины Алексей Гончарук допускает, что переговоры с Россией по газу будут непростыми. Он прокомментировал обмен мнениями по этому вопросу, состоявшийся в понедельник на полях "нормандского саммита" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже.
 
"Украина будет договариваться о газе дальше, возможно непросто, возможно - с "газовой войной", - написал он во вторник в Facebook. - Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток - 2" не достроен".
 
При этом он подчеркнул, что Украине "нужен долгосрочный контракт". "Мы отметили, что долг не подарим, - добавил Гончарук. - Один из вариантов, который рассматриваем - долг можем принять газом".
 
Ранее сегодня председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сказал журналистам, что российский холдинг в ближайшие дни планирует продолжить переговоры с Украиной по газовому вопросу. "Продолжим переговоры с украинской стороной в двустороннем формате в ближайшие дни", - сказал он.
 
Газовые переговоры
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, однако Киев пока предлагает Москве экономически неприемлемые условия. При этом российский лидер выразил надежду, что решение по газовому вопросу будет найдено.
 
Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".
 
Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Украина же считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил в ноябре, что Украина будет закачивать в свои подземные хранилища транзитный газ из России, если с 1 января 2020 года он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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