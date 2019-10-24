«Нефть России», 10.12.19, Москва, 13:19 В проекте военного бюджета США на следующий год заложены санкции против компаний, принимающих участие в реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", за счет этих санкций предполагается обеспечить энергетическую безопасность Европы. Бюджет объемом $738 млрд согласовали оборонные комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса США.



Проект предусматривает противостояние "России, Китаю и другим угрозам по всему миру", модернизацию бизнеса Пентагона и меры по поддержке военнослужащих и их семей. В частности, расходы на сдерживание России и Китая будут увеличены на 3,1%. Всего на чрезвычайные военные операции за рубежом предусмотрены расходы в объеме $71,5 млрд.



В рамках стратегии по сдерживанию "российской агрессии" в бюджете предусмотрены дополнительные $734,3 млн на укрепление обороноспособности Европы, в том числе на средства по борьбе с подлодками, выделение $300 млн на поставки оборонной продукции Украине, в том числе летального оружия.



Проект бюджета предусматривает запрет на военное сотрудничество с Россией, запрет администрации США на признание "поглощения Крыма" и обновление и расширение стратегии по противодействию "злонамеренных действий" со стороны России.



Еще один пункт этой стратегии содержит запрет на передачу Турции истребителей F-35 в связи с тем, что Анкара приобрела российские С-400.



Газопровод "Турецкий поток" будет запущен в начале января 2020 года. По нему российский газ будет поступать через Черное море в Турцию, а затем через Турцию в сопредельные страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой из двух ниток газопровода составит 15,75 млрд куб. м газа в год.



Достраиваемый газопровод "Северный поток-2" проходит по дну Балтийского моря. Через него российский газ будет поступать потребителям в Европе. Предполагается, что он будет запущен в середине 2020 года. Пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. ​​ Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562303/ Источник: Interfax ← Путин и Зеленский назвали условия транзита газа в ЕС "Нафтогаз" еще раз заявил о претензиях к "Газпрому" → Новости net.finam.ru