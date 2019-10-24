Здравствуйте, !
Сегодня 10 декабря 2019 года, вторник , 14:47:11 мск
Нефть, Brent: $64.17 -0,12
Валюта:    63.72 0    70.5 -0,26
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1278,21 Мб информации:

  • 540426 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Санкции

В военный бюджет США предложили включить санкции против двух российских газопроводов

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 10.12.19, Москва, 13:19    В проекте военного бюджета США на следующий год заложены санкции против компаний, принимающих участие в реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", за счет этих санкций предполагается обеспечить энергетическую безопасность Европы. Бюджет объемом $738 млрд согласовали оборонные комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса США.
 
Проект предусматривает противостояние "России, Китаю и другим угрозам по всему миру", модернизацию бизнеса Пентагона и меры по поддержке военнослужащих и их семей. В частности, расходы на сдерживание России и Китая будут увеличены на 3,1%. Всего на чрезвычайные военные операции за рубежом предусмотрены расходы в объеме $71,5 млрд.
 
В рамках стратегии по сдерживанию "российской агрессии" в бюджете предусмотрены дополнительные $734,3 млн на укрепление обороноспособности Европы, в том числе на средства по борьбе с подлодками, выделение $300 млн на поставки оборонной продукции Украине, в том числе летального оружия.
 
Проект бюджета предусматривает запрет на военное сотрудничество с Россией, запрет администрации США на признание "поглощения Крыма" и обновление и расширение стратегии по противодействию "злонамеренных действий" со стороны России.
 
Еще один пункт этой стратегии содержит запрет на передачу Турции истребителей F-35 в связи с тем, что Анкара приобрела российские С-400.
 
Газопровод "Турецкий поток" будет запущен в начале января 2020 года. По нему российский газ будет поступать через Черное море в Турцию, а затем через Турцию в сопредельные страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой из двух ниток газопровода составит 15,75 млрд куб. м газа в год.
 
Достраиваемый газопровод "Северный поток-2" проходит по дну Балтийского моря. Через него российский газ будет поступать потребителям в Европе. Предполагается, что он будет запущен в середине 2020 года. Пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. ​​ Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562303/

Путин и Зеленский назвали условия транзита газа в ЕС"Нафтогаз" еще раз заявил о претензиях к "Газпрому"
Просмотров: 83
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Выставки:
Новости
Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
13:32 · "Нафтогаз" еще раз заявил о претензиях к "Газпрому"
13:19 · В военный бюджет США предложили включить санкции против двух российских газопроводов
13:10 · Путин и Зеленский назвали условия транзита газа в ЕС
08:35 · Глава "Нафтогаза" заявил, что никаких договоренностей по газу в Париже достигнуто не было
08:24 · Зеленский заявил, что на встрече с Путиным вопрос транзита газа был разблокирован
08:02 · Конгресс США до 20 декабря одобрит санкции против "Северного потока-2"
03:01 · "Нафтогаз Украины" не откажется от судебных требований к "Газпрому"
09.12.19 · Последствия изменения климата могут обойтись компаниям в мире в $2,3 трлн
09.12.19 · Польская PGNiG и украинская ERU намерены сотрудничать в поиске и добыче газа на Украине
09.12.19 · Суд Британии рассмотрит спор между Россией и Украиной по еврооблигациям на $3 млрд
09.12.19 · Миллер назвал "Силу Сибири" стержнем развития газотранспортной системы востока России
09.12.19 · "Нафтогаз" предложил "Газпрому" отдать долг, прежде чем обсуждать "нулевой вариант"
09.12.19 · Бум сланцевой добычи в США подходит к концу
09.12.19 · 7 главных событий недели в экономике
07.12.19 · "Газпром" ждет от Украины конструктивной позиции по транзиту с 2020 года

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

В военный бюджет США предложили включить санкции против двух российских газопроводов

«Нефть России», 10.12.19, Москва, 13:19   В проекте военного бюджета США на следующий год заложены санкции против компаний, принимающих участие в реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", за счет этих санкций предполагается обеспечить энергетическую безопасность Европы. Бюджет объемом $738 млрд согласовали оборонные комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса США.
 
Проект предусматривает противостояние "России, Китаю и другим угрозам по всему миру", модернизацию бизнеса Пентагона и меры по поддержке военнослужащих и их семей. В частности, расходы на сдерживание России и Китая будут увеличены на 3,1%. Всего на чрезвычайные военные операции за рубежом предусмотрены расходы в объеме $71,5 млрд.
 
В рамках стратегии по сдерживанию "российской агрессии" в бюджете предусмотрены дополнительные $734,3 млн на укрепление обороноспособности Европы, в том числе на средства по борьбе с подлодками, выделение $300 млн на поставки оборонной продукции Украине, в том числе летального оружия.
 
Проект бюджета предусматривает запрет на военное сотрудничество с Россией, запрет администрации США на признание "поглощения Крыма" и обновление и расширение стратегии по противодействию "злонамеренных действий" со стороны России.
 
Еще один пункт этой стратегии содержит запрет на передачу Турции истребителей F-35 в связи с тем, что Анкара приобрела российские С-400.
 
Газопровод "Турецкий поток" будет запущен в начале января 2020 года. По нему российский газ будет поступать через Черное море в Турцию, а затем через Турцию в сопредельные страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой из двух ниток газопровода составит 15,75 млрд куб. м газа в год.
 
Достраиваемый газопровод "Северный поток-2" проходит по дну Балтийского моря. Через него российский газ будет поступать потребителям в Европе. Предполагается, что он будет запущен в середине 2020 года. Пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. ​​ Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Октябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 Ноябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      