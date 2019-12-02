|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Украина и газ
Путин и Зеленский назвали условия транзита газа в ЕС
|
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Анонсы
Выставки:
Новости
09.12.19 · Бум сланцевой добычи в США подходит к концу
09.12.19 · 7 главных событий недели в экономике
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 10.12.19, Москва, 13:10 Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" назвали условия сохранения транзита газа из России в ЕС через Украину.
Лидеры стран не достигли конкретных договоренностей, но назвали ключевые моменты переговоров.
Путин заявил о возможности прямых поставок газа из России на Украину при честном и взаимовыгодном сотрудничестве: в этом случае цена газа для промышленных украинских потребителей может быть на 25% ниже.
"Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?". И у вас будет, может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель, - отметил Путин. - Прежде всего промышленный потребитель, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан дотируется и мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены".
Украинский президент поделился своим видением итогов переговоров в "нормандском формате".
По его словам, удалось решить вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома": "Мне кажется, мы сняли вопрос по поводу $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста - мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти".
Зеленский также сообщил о компромиссе о сроке контракта: "Договора пока еще нет, но я уверен, что у нас больше шансов его подписать, с лучшими условиями, чем до этого обговаривали наши представители, когда несколько сложных встреч были принципиально без ответа. Действительно, не говорится уже о контракте на один год - это сняли с обсуждения. То есть будет на сколько-то лет. Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе, - это 10 лет, то есть очень сложно, когда одна сторона говорит об одном годе, а мы о десяти, то есть что-то найдем, мне так кажется, посередине".
НАК "Нафтогаз Украины" не намерен отказываться от требований по компенсации в спорах с "Газпромом", заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
"Мы ничего не обнуляем. Наоборот, мы аргументировано объяснили, почему наша позиция по необходимости выполнения арбитражей действительно законна и почему решения арбитражей окончательны и обязательны для выполнения", - заявил Витренко.
Контракт на транзит российского газа через Украину в Европу истекает 31 декабря текущего года. Переговоры о новом контракте не велись до 28 ноября, сообщали "Вести. Экономика".
28 ноября "Газпром" и "Нафтогаз" впервые с 2014 г. провели двухсторонние переговоры по транзиту газа без участия представителей ЕС.
С ноября 2015 г. Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Это обходится Киеву значительно дороже, чем ранее при прямых закупках у России.
Начало поставок по "Турецкому потоку" запланировано на январь 2020 г. Газ, поставляемый по первой нитке, предназначается для турецкого рынка. Вторая нитка пройдет в направлении границы Турции с ЕС для потребителей Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.
"Газпром" поддерживает объем транзита в 52 млрд куб. м газа в год согласно контракта, или 114 млн куб. м в сутки, но с января объем упадет после запуска "Турецкого потока". По оценке "Нафтогаза Украины", в случае прекращения транзита газа в Европу Киев теряет поступления в госбюджет в размере около $3 млрд, а ущерб может достичь 4% ВВП.