«Нефть России», 10.12.19, Москва, 13:10 Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" назвали условия сохранения транзита газа из России в ЕС через Украину.



Лидеры стран не достигли конкретных договоренностей, но назвали ключевые моменты переговоров.



Путин заявил о возможности прямых поставок газа из России на Украину при честном и взаимовыгодном сотрудничестве: в этом случае цена газа для промышленных украинских потребителей может быть на 25% ниже.



"Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?". И у вас будет, может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель, - отметил Путин. - Прежде всего промышленный потребитель, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан дотируется и мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены".



Украинский президент поделился своим видением итогов переговоров в "нормандском формате".



По его словам, удалось решить вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома": "Мне кажется, мы сняли вопрос по поводу $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста - мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти".



Зеленский также сообщил о компромиссе о сроке контракта: "Договора пока еще нет, но я уверен, что у нас больше шансов его подписать, с лучшими условиями, чем до этого обговаривали наши представители, когда несколько сложных встреч были принципиально без ответа. Действительно, не говорится уже о контракте на один год - это сняли с обсуждения. То есть будет на сколько-то лет. Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе, - это 10 лет, то есть очень сложно, когда одна сторона говорит об одном годе, а мы о десяти, то есть что-то найдем, мне так кажется, посередине".



НАК "Нафтогаз Украины" не намерен отказываться от требований по компенсации в спорах с "Газпромом", заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.



"Мы ничего не обнуляем. Наоборот, мы аргументировано объяснили, почему наша позиция по необходимости выполнения арбитражей действительно законна и почему решения арбитражей окончательны и обязательны для выполнения", - заявил Витренко.



Контракт на транзит российского газа через Украину в Европу истекает 31 декабря текущего года. Переговоры о новом контракте не велись до 28 ноября, сообщали "Вести. Экономика".



28 ноября "Газпром" и "Нафтогаз" впервые с 2014 г. провели двухсторонние переговоры по транзиту газа без участия представителей ЕС.



С ноября 2015 г. Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Это обходится Киеву значительно дороже, чем ранее при прямых закупках у России.



Начало поставок по "Турецкому потоку" запланировано на январь 2020 г. Газ, поставляемый по первой нитке, предназначается для турецкого рынка. Вторая нитка пройдет в направлении границы Турции с ЕС для потребителей Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.



"Газпром" поддерживает объем транзита в 52 млрд куб. м газа в год согласно контракта, или 114 млн куб. м в сутки, но с января объем упадет после запуска "Турецкого потока". По оценке "Нафтогаза Украины", в случае прекращения транзита газа в Европу Киев теряет поступления в госбюджет в размере около $3 млрд, а ущерб может достичь 4% ВВП.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562302/ Источник: Вести ← Глава "Нафтогаза" заявил, что никаких договоренностей по газу в Париже достигнуто не было В военный бюджет США предложили включить санкции против двух российских газопроводов → Новости net.finam.ru