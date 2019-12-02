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Украина и газ

Путин и Зеленский назвали условия транзита газа в ЕС

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«Нефть России», 10.12.19, Москва, 13:10    Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" назвали условия сохранения транзита газа из России в ЕС через Украину.
 
Лидеры стран не достигли конкретных договоренностей, но назвали ключевые моменты переговоров.
 
Путин заявил о возможности прямых поставок газа из России на Украину при честном и взаимовыгодном сотрудничестве: в этом случае цена газа для промышленных украинских потребителей может быть на 25% ниже.
 
"Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?". И у вас будет, может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель, - отметил Путин. - Прежде всего промышленный потребитель, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан дотируется и мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены".
 
Украинский президент поделился своим видением итогов переговоров в "нормандском формате".
 
По его словам, удалось решить вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома": "Мне кажется, мы сняли вопрос по поводу $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста - мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти".
 
Зеленский также сообщил о компромиссе о сроке контракта: "Договора пока еще нет, но я уверен, что у нас больше шансов его подписать, с лучшими условиями, чем до этого обговаривали наши представители, когда несколько сложных встреч были принципиально без ответа. Действительно, не говорится уже о контракте на один год - это сняли с обсуждения. То есть будет на сколько-то лет. Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе, - это 10 лет, то есть очень сложно, когда одна сторона говорит об одном годе, а мы о десяти, то есть что-то найдем, мне так кажется, посередине".
 
НАК "Нафтогаз Украины" не намерен отказываться от требований по компенсации в спорах с "Газпромом", заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
 
"Мы ничего не обнуляем. Наоборот, мы аргументировано объяснили, почему наша позиция по необходимости выполнения арбитражей действительно законна и почему решения арбитражей окончательны и обязательны для выполнения", - заявил Витренко.
 
Контракт на транзит российского газа через Украину в Европу истекает 31 декабря текущего года. Переговоры о новом контракте не велись до 28 ноября, сообщали "Вести. Экономика".
 
28 ноября "Газпром" и "Нафтогаз" впервые с 2014 г. провели двухсторонние переговоры по транзиту газа без участия представителей ЕС.
 
С ноября 2015 г. Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Это обходится Киеву значительно дороже, чем ранее при прямых закупках у России.
 
Начало поставок по "Турецкому потоку" запланировано на январь 2020 г. Газ, поставляемый по первой нитке, предназначается для турецкого рынка. Вторая нитка пройдет в направлении границы Турции с ЕС для потребителей Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.
 
"Газпром" поддерживает объем транзита в 52 млрд куб. м газа в год согласно контракта, или 114 млн куб. м в сутки, но с января объем упадет после запуска "Турецкого потока". По оценке "Нафтогаза Украины", в случае прекращения транзита газа в Европу Киев теряет поступления в госбюджет в размере около $3 млрд, а ущерб может достичь 4% ВВП.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562302/

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13:10 · Путин и Зеленский назвали условия транзита газа в ЕС
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Путин и Зеленский назвали условия транзита газа в ЕС

«Нефть России», 10.12.19, Москва, 13:10   Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" назвали условия сохранения транзита газа из России в ЕС через Украину.
 
Лидеры стран не достигли конкретных договоренностей, но назвали ключевые моменты переговоров.
 
Путин заявил о возможности прямых поставок газа из России на Украину при честном и взаимовыгодном сотрудничестве: в этом случае цена газа для промышленных украинских потребителей может быть на 25% ниже.
 
"Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?". И у вас будет, может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель, - отметил Путин. - Прежде всего промышленный потребитель, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан дотируется и мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены".
 
Украинский президент поделился своим видением итогов переговоров в "нормандском формате".
 
По его словам, удалось решить вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома": "Мне кажется, мы сняли вопрос по поводу $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста - мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти".
 
Зеленский также сообщил о компромиссе о сроке контракта: "Договора пока еще нет, но я уверен, что у нас больше шансов его подписать, с лучшими условиями, чем до этого обговаривали наши представители, когда несколько сложных встреч были принципиально без ответа. Действительно, не говорится уже о контракте на один год - это сняли с обсуждения. То есть будет на сколько-то лет. Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе, - это 10 лет, то есть очень сложно, когда одна сторона говорит об одном годе, а мы о десяти, то есть что-то найдем, мне так кажется, посередине".
 
НАК "Нафтогаз Украины" не намерен отказываться от требований по компенсации в спорах с "Газпромом", заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
 
"Мы ничего не обнуляем. Наоборот, мы аргументировано объяснили, почему наша позиция по необходимости выполнения арбитражей действительно законна и почему решения арбитражей окончательны и обязательны для выполнения", - заявил Витренко.
 
Контракт на транзит российского газа через Украину в Европу истекает 31 декабря текущего года. Переговоры о новом контракте не велись до 28 ноября, сообщали "Вести. Экономика".
 
28 ноября "Газпром" и "Нафтогаз" впервые с 2014 г. провели двухсторонние переговоры по транзиту газа без участия представителей ЕС.
 
С ноября 2015 г. Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Это обходится Киеву значительно дороже, чем ранее при прямых закупках у России.
 
Начало поставок по "Турецкому потоку" запланировано на январь 2020 г. Газ, поставляемый по первой нитке, предназначается для турецкого рынка. Вторая нитка пройдет в направлении границы Турции с ЕС для потребителей Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.
 
"Газпром" поддерживает объем транзита в 52 млрд куб. м газа в год согласно контракта, или 114 млн куб. м в сутки, но с января объем упадет после запуска "Турецкого потока". По оценке "Нафтогаза Украины", в случае прекращения транзита газа в Европу Киев теряет поступления в госбюджет в размере около $3 млрд, а ущерб может достичь 4% ВВП.
 


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