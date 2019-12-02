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Украина и газ

Глава "Нафтогаза" заявил, что никаких договоренностей по газу в Париже достигнуто не было

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«Нефть России», 10.12.19, Москва, 08:35    Украина и Россия не достигли никаких договоренностей по газу на переговорах в Париже. Об заявил глава правления компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире телеканала "Ай-си-ти-ви".
 
"Пока никаких договоренностей достигнуто не было", - сказал он. На переговорах украинская сторона "занимала стандартную позицию, нацеленную на максимальное сохранение интересов Украины как государства, как транзитного государства и как владельца крупного актива (газотранспортной системы - прим. ТАСС)", - добавил Коболев.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562301/

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Глава "Нафтогаза" заявил, что никаких договоренностей по газу в Париже достигнуто не было

«Нефть России», 10.12.19, Москва, 08:35   Украина и Россия не достигли никаких договоренностей по газу на переговорах в Париже. Об заявил глава правления компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире телеканала "Ай-си-ти-ви".
 
"Пока никаких договоренностей достигнуто не было", - сказал он. На переговорах украинская сторона "занимала стандартную позицию, нацеленную на максимальное сохранение интересов Украины как государства, как транзитного государства и как владельца крупного актива (газотранспортной системы - прим. ТАСС)", - добавил Коболев.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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