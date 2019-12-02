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Новости oilru.com
Украина и газ
Зеленский заявил, что на встрече с Путиным вопрос транзита газа был разблокирован
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«Нефть России», 10.12.19, Москва, 08:24 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на двусторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным удалось разблокировать вопрос, связанный с транзитом российского газа в будущем.
"На двусторонней встрече с президентом РФ мы обсудили это, начали. Мне кажется, что мы этот вопрос разблокировали", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четверки".
По его словам, далее этот вопрос будет обсуждаться на уровне советников. "Будет обсуждаться возможность, формат, объем, цена и другие детали по транзиту газа, поскольку это очень важно для всех", - сказал он.
Глава правления компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил ранее, что Украина и Россия не достигли договоренностей по газу на переговорах в Париже. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, в свою очередь, добавил, что переговоры не обнулили взаимные претензии Москвы и Киева по газовым вопросам.