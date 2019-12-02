|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Украина и газ
"Нафтогаз Украины" не откажется от судебных требований к "Газпрому"
|
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Анонсы
Выставки:
Новости
09.12.19 · Бум сланцевой добычи в США подходит к концу
09.12.19 · 7 главных событий недели в экономике
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 10.12.19, Москва, 03:01 "Нафтогаз Украины" не откажется от требований к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже, поскольку ничего равноценного стороны пока не наработали.
"Готового решения по обмену требований "Нафтогаза" за истекшим и текущим арбитражами на что-то равноценное не наработано. Просто отказываться от них (от требований - прим. ред.) компания не будет ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул источник "Интерфакса" в "Нафтогазе Украины".
Источник подтвердил участие главы "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко в переговорах с Россией в Париже по заключению долгосрочного контракта на транзит газа. "Очевидно, что любые значимые договоры такого масштаба будут требовать согласования как минимум правления, а как максимум - акционера", - пояснил источник.
В свою очередь заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель вошли в состав делегации, которая находится в Париже вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
При необходимости Витренко и Оржель примут участие в обсуждении газовых вопросов и других вопросов, которые их касаются, пояснил Тимошенко.
В понедельник в Париже состоится встреча в "нормандском формате", в которой примут участие президенты Украины, Франции и России Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Двусторонняя встреча Зеленского и Путина пройдет после переговоров "нормандской четверки".