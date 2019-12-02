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Украина и газ

"Нафтогаз Украины" не откажется от судебных требований к "Газпрому"

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«Нефть России», 10.12.19, Москва, 03:01    "Нафтогаз Украины" не откажется от требований к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже, поскольку ничего равноценного стороны пока не наработали.

"Готового решения по обмену требований "Нафтогаза" за истекшим и текущим арбитражами на что-то равноценное не наработано. Просто отказываться от них (от требований - прим. ред.) компания не будет ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул источник "Интерфакса" в "Нафтогазе Украины".
 
Источник подтвердил участие главы "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко в переговорах с Россией в Париже по заключению долгосрочного контракта на транзит газа. "Очевидно, что любые значимые договоры такого масштаба будут требовать согласования как минимум правления, а как максимум - акционера", - пояснил источник.
 
В свою очередь заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель вошли в состав делегации, которая находится в Париже вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
 
При необходимости Витренко и Оржель примут участие в обсуждении газовых вопросов и других вопросов, которые их касаются, пояснил Тимошенко.
 
В понедельник в Париже состоится встреча в "нормандском формате", в которой примут участие президенты Украины, Франции и России Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Двусторонняя встреча Зеленского и Путина пройдет после переговоров "нормандской четверки".
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562298/

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03:01 · "Нафтогаз Украины" не откажется от судебных требований к "Газпрому"
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"Нафтогаз Украины" не откажется от судебных требований к "Газпрому"

«Нефть России», 10.12.19, Москва, 03:01   "Нафтогаз Украины" не откажется от требований к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже, поскольку ничего равноценного стороны пока не наработали.

"Готового решения по обмену требований "Нафтогаза" за истекшим и текущим арбитражами на что-то равноценное не наработано. Просто отказываться от них (от требований - прим. ред.) компания не будет ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул источник "Интерфакса" в "Нафтогазе Украины".
 
Источник подтвердил участие главы "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко в переговорах с Россией в Париже по заключению долгосрочного контракта на транзит газа. "Очевидно, что любые значимые договоры такого масштаба будут требовать согласования как минимум правления, а как максимум - акционера", - пояснил источник.
 
В свою очередь заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель вошли в состав делегации, которая находится в Париже вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
 
При необходимости Витренко и Оржель примут участие в обсуждении газовых вопросов и других вопросов, которые их касаются, пояснил Тимошенко.
 
В понедельник в Париже состоится встреча в "нормандском формате", в которой примут участие президенты Украины, Франции и России Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Двусторонняя встреча Зеленского и Путина пройдет после переговоров "нормандской четверки".

 


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Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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