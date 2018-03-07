«Нефть России», 09.12.19, Москва, 14:53 Капитализация самых различный компаний мира - от производителей газа и нефти до автомобилестроительных фирм - может снизиться на $2,3 трлн вследствие ужесточения правительствами нормативных требований в связи с климатическими изменениями. С такой оценкой выступила организация финансовой инициативы ООН Principles for Responsible Investment (PRI, "Принципы ответственного инвестирования"), сообщает в понедельник агентство Reuters.



Наибольшие потери, согласно их прогнозам, понесут угольные компании - 44%, также нефтегазовые - 31%. В то же время в выигрыше окажутся автопроизводители, вложившие значительные средства в электромобили, а также электроэнергетические фирмы. Их капитализация может возрасти вдвое.



Повышение нормативов, направленных на снижение выбросов парниковых газов, будет, как ожидается, ускоряться в связи с необходимостью выполнения требований Парижского соглашения по климату предусматривающего удержание потепления на отметке в 1,5 или 2 градуса Цельсия, полагают авторы документа PRI. Эта организация представляет интересы инвесторов, под контролем которых находятся активы в размере $86 трлн.



Появление все большего числа свидетельств климатических изменений на планете и "рост социального давления" может подтолкнуть правительства к решительным действиями, считает исполнительный директор "Принципов ответственного инвестирования" Фиона Рейнолдс. Подобное развитие событий "создает огромные угрозы для активов и более широкой системы", добавила она.



Согласно специальному докладу, опубликованному по итогам встречи Межправительственной группы экспертов по изменению климата в Инчхоне (Республика Корея), ограничение роста температуры на планете на 1,5 градуса (а не на 2 градуса, как предусмотрено Парижским соглашением) позволило бы на 50% уменьшить дефицит водных ресурсов, ожидаемый к 2100 году. Уровень моря может подняться к концу столетия на 26-77 см, если температура вырастет на 1,5 градуса, тогда как при росте на 2 градуса он поднимется на дополнительные 10 см, что крайне негативно скажется на жизни 10 млн человек, живущих в прибрежной полосе, усилив опасность наводнений.



Эксперты пришли к выводу, что к 2030 году необходимо добиться сокращения эмиссии углекислого газа в атмосферу по меньшей мере на 35% по сравнению с 2010 годом, а к 2050 году - добиться нулевых выбросов. Это будет означать, что любые остающиеся выбросы СО2 должны будут уравновешиваться удалением аналогичного количества двуокиси углерода из атмосферы.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562297/ Источник: "ТАСС" ← Польская PGNiG и украинская ERU намерены сотрудничать в поиске и добыче газа на Украине Новости net.finam.ru