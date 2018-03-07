|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Экология
Последствия изменения климата могут обойтись компаниям в мире в $2,3 трлн
|
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Анонсы
Выставки:
Новости
09.12.19 · Бум сланцевой добычи в США подходит к концу
09.12.19 · 7 главных событий недели в экономике
06.12.19 · Рекордное IPO Saudi Aramcо
06.12.19 · Отнять и поделить - добровольные и вынужденные сокращения добычи нефти хотят распределить на весь ОПЕК+
06.12.19 · Банки Германии начали брать плату за вклады
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 09.12.19, Москва, 14:53 Капитализация самых различный компаний мира - от производителей газа и нефти до автомобилестроительных фирм - может снизиться на $2,3 трлн вследствие ужесточения правительствами нормативных требований в связи с климатическими изменениями. С такой оценкой выступила организация финансовой инициативы ООН Principles for Responsible Investment (PRI, "Принципы ответственного инвестирования"), сообщает в понедельник агентство Reuters.
Наибольшие потери, согласно их прогнозам, понесут угольные компании - 44%, также нефтегазовые - 31%. В то же время в выигрыше окажутся автопроизводители, вложившие значительные средства в электромобили, а также электроэнергетические фирмы. Их капитализация может возрасти вдвое.
Повышение нормативов, направленных на снижение выбросов парниковых газов, будет, как ожидается, ускоряться в связи с необходимостью выполнения требований Парижского соглашения по климату предусматривающего удержание потепления на отметке в 1,5 или 2 градуса Цельсия, полагают авторы документа PRI. Эта организация представляет интересы инвесторов, под контролем которых находятся активы в размере $86 трлн.
Появление все большего числа свидетельств климатических изменений на планете и "рост социального давления" может подтолкнуть правительства к решительным действиями, считает исполнительный директор "Принципов ответственного инвестирования" Фиона Рейнолдс. Подобное развитие событий "создает огромные угрозы для активов и более широкой системы", добавила она.
Согласно специальному докладу, опубликованному по итогам встречи Межправительственной группы экспертов по изменению климата в Инчхоне (Республика Корея), ограничение роста температуры на планете на 1,5 градуса (а не на 2 градуса, как предусмотрено Парижским соглашением) позволило бы на 50% уменьшить дефицит водных ресурсов, ожидаемый к 2100 году. Уровень моря может подняться к концу столетия на 26-77 см, если температура вырастет на 1,5 градуса, тогда как при росте на 2 градуса он поднимется на дополнительные 10 см, что крайне негативно скажется на жизни 10 млн человек, живущих в прибрежной полосе, усилив опасность наводнений.
Эксперты пришли к выводу, что к 2030 году необходимо добиться сокращения эмиссии углекислого газа в атмосферу по меньшей мере на 35% по сравнению с 2010 годом, а к 2050 году - добиться нулевых выбросов. Это будет означать, что любые остающиеся выбросы СО2 должны будут уравновешиваться удалением аналогичного количества двуокиси углерода из атмосферы.