Здравствуйте, !
Сегодня 10 декабря 2019 года, вторник , 02:47:12 мск
Нефть, Brent: $64.29 0
Валюта:    63.72 0    70.76 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1278,21 Мб информации:

  • 540426 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Нефтегазодобыча

Польская PGNiG и украинская ERU намерены сотрудничать в поиске и добыче газа на Украине

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 09.12.19, Москва, 14:42     Польский энергетический концерн PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво", ПГНиГ) договорился с компанией "Энергетические ресурсы Украины" (Energy Resources of Ukraine, ERU) о сотрудничестве в поиске и добыче углеводородов на Украине. Церемония подписания соответствующего соглашения проходит в понедельник в польской столице.
 
Подписи под документом поставили глава правления PGNiG Петр Возняк, его заместитель Мачей Возняк и руководящий партнер компании "Энергетические ресурсы Украины" Дейл Перри.
 
"Это важный шаг для Украины, для нас, и для PGNiG", - сказал Перри на церемонии.
 
По словам Петра Возняка, соглашение касается разработки в районе месторождения "Пшемысль". Это одно из старейших месторождений в Польше. Оно исчерпано на 80%. Сейчас польская и украинская компания решили исследовать ближайшие территории, которые находятся в основном на украинской стороне. "Мы уверены, что газ там есть", - констатировал Возняк.
 
Он добавил, что соглашение открывает новые возможности для поставок газа через границу, учитывая тот факт, что истекает соглашение между Украиной и Россией на транзит газа и освобождаются транспортные мощности газопровода.
 
"Украина и Польша хотят быть как можно более независимыми и самостоятельными. То, что мы не можем быть самодостаточными - другой вопрос. Но стремление есть", - указал Возняк.
 
Представитель канцелярии президента Польши Анджея Дуды Кшиштоф Щерский в свою очередь указал, что "это очередной важный контракт, который заключает PGNiG в области обеспечения энергетической безопасности и развития фирмы".
 
В настоящее время на месторождении "Пшемысль" PGNiG добывает около 0,5 млрд кубометров газа в год. В 1971 году объемы добычи составляли 3,7 млрд кубометров. Из месторождения уже извлечено 65 млрд кубометров газа, считается, доступными для добычи осталось около 20 млрд кубометров.
 
Соглашение о поставках СПГ
31 августа представители правительств Польши, США и Украины подписали "соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа". По словам польских властей, "соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе". Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что Польша будет продавать Украине СПГ, который закупает у США.
 
По словам министра энергетики США Рика Перри, "поставки сжиженного природного газа в Польшу помогут Украине стать независимой от российских поставок газа".
 
По утверждению польских властей, в 2021 году республика сможет доставить на Украину 6 млрд кубометров газа. Как ожидается, к этому сроку польская система передачи газа будет готова к таким поставкам, так как сейчас есть возможность передавать на Украину только 1,5 млрд кубометров газа в год. Для увеличения объемов нужен интерконнектор - соединение на польско-украинской границе, а также строительство газопровода протяженностью 110 км на территории Украины.
 
Существующий в Польше газопорт в Свиноуйсьце позволяет стране получать морским путем СПГ, купленный в любой точке мира. Эксплуатация терминала началась в конце 2015 года. Пока на постоянной основе республика в небольших объемах приобретает СПГ у Катара и США. За время работы газопорт принял более 70 танкеров с СПГ. До конца 2021 года планируется увеличить возможности регазификации на терминале с 5 млрд до 7,5 млрд кубометров в год.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562296/

Суд Британии рассмотрит спор между Россией и Украиной по еврооблигациям на $3 млрдПоследствия изменения климата могут обойтись компаниям в мире в $2,3 трлн
Просмотров: 342
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Выставки:
Новости
Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
09.12.19 · Последствия изменения климата могут обойтись компаниям в мире в $2,3 трлн
09.12.19 · Польская PGNiG и украинская ERU намерены сотрудничать в поиске и добыче газа на Украине
09.12.19 · Суд Британии рассмотрит спор между Россией и Украиной по еврооблигациям на $3 млрд
09.12.19 · Миллер назвал "Силу Сибири" стержнем развития газотранспортной системы востока России
09.12.19 · "Нафтогаз" предложил "Газпрому" отдать долг, прежде чем обсуждать "нулевой вариант"
09.12.19 · Бум сланцевой добычи в США подходит к концу
09.12.19 · 7 главных событий недели в экономике
07.12.19 · "Газпром" ждет от Украины конструктивной позиции по транзиту с 2020 года
06.12.19 · Рекордное IPO Saudi Aramcо
06.12.19 · Эксперт оценил заявление "Нафтогаза" о взыскании $2 млрд с "Газпрома"
06.12.19 · Бизнес ФРГ надеется, что новых санкций в отношении России не будет
06.12.19 · Премьер Белоруссии заявил, что Минск хочет цену на газ на уровне Смоленской области
06.12.19 · Отнять и поделить - добровольные и вынужденные сокращения добычи нефти хотят распределить на весь ОПЕК+
06.12.19 · Fitch повысило прогнозы роста ВВП РФ на 2019-2021 годы
06.12.19 · Банки Германии начали брать плату за вклады

 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Польская PGNiG и украинская ERU намерены сотрудничать в поиске и добыче газа на Украине

«Нефть России», 09.12.19, Москва, 14:42    Польский энергетический концерн PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво", ПГНиГ) договорился с компанией "Энергетические ресурсы Украины" (Energy Resources of Ukraine, ERU) о сотрудничестве в поиске и добыче углеводородов на Украине. Церемония подписания соответствующего соглашения проходит в понедельник в польской столице.
 
Подписи под документом поставили глава правления PGNiG Петр Возняк, его заместитель Мачей Возняк и руководящий партнер компании "Энергетические ресурсы Украины" Дейл Перри.
 
"Это важный шаг для Украины, для нас, и для PGNiG", - сказал Перри на церемонии.
 
По словам Петра Возняка, соглашение касается разработки в районе месторождения "Пшемысль". Это одно из старейших месторождений в Польше. Оно исчерпано на 80%. Сейчас польская и украинская компания решили исследовать ближайшие территории, которые находятся в основном на украинской стороне. "Мы уверены, что газ там есть", - констатировал Возняк.
 
Он добавил, что соглашение открывает новые возможности для поставок газа через границу, учитывая тот факт, что истекает соглашение между Украиной и Россией на транзит газа и освобождаются транспортные мощности газопровода.
 
"Украина и Польша хотят быть как можно более независимыми и самостоятельными. То, что мы не можем быть самодостаточными - другой вопрос. Но стремление есть", - указал Возняк.
 
Представитель канцелярии президента Польши Анджея Дуды Кшиштоф Щерский в свою очередь указал, что "это очередной важный контракт, который заключает PGNiG в области обеспечения энергетической безопасности и развития фирмы".
 
В настоящее время на месторождении "Пшемысль" PGNiG добывает около 0,5 млрд кубометров газа в год. В 1971 году объемы добычи составляли 3,7 млрд кубометров. Из месторождения уже извлечено 65 млрд кубометров газа, считается, доступными для добычи осталось около 20 млрд кубометров.
 
Соглашение о поставках СПГ
31 августа представители правительств Польши, США и Украины подписали "соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа". По словам польских властей, "соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе". Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что Польша будет продавать Украине СПГ, который закупает у США.
 
По словам министра энергетики США Рика Перри, "поставки сжиженного природного газа в Польшу помогут Украине стать независимой от российских поставок газа".
 
По утверждению польских властей, в 2021 году республика сможет доставить на Украину 6 млрд кубометров газа. Как ожидается, к этому сроку польская система передачи газа будет готова к таким поставкам, так как сейчас есть возможность передавать на Украину только 1,5 млрд кубометров газа в год. Для увеличения объемов нужен интерконнектор - соединение на польско-украинской границе, а также строительство газопровода протяженностью 110 км на территории Украины.
 
Существующий в Польше газопорт в Свиноуйсьце позволяет стране получать морским путем СПГ, купленный в любой точке мира. Эксплуатация терминала началась в конце 2015 года. Пока на постоянной основе республика в небольших объемах приобретает СПГ у Катара и США. За время работы газопорт принял более 70 танкеров с СПГ. До конца 2021 года планируется увеличить возможности регазификации на терминале с 5 млрд до 7,5 млрд кубометров в год.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Октябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 Ноябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      