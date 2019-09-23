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Новости oilru.com
Нефтегазодобыча
Польская PGNiG и украинская ERU намерены сотрудничать в поиске и добыче газа на Украине
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«Нефть России», 09.12.19, Москва, 14:42 Польский энергетический концерн PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво", ПГНиГ) договорился с компанией "Энергетические ресурсы Украины" (Energy Resources of Ukraine, ERU) о сотрудничестве в поиске и добыче углеводородов на Украине. Церемония подписания соответствующего соглашения проходит в понедельник в польской столице.
Подписи под документом поставили глава правления PGNiG Петр Возняк, его заместитель Мачей Возняк и руководящий партнер компании "Энергетические ресурсы Украины" Дейл Перри.
"Это важный шаг для Украины, для нас, и для PGNiG", - сказал Перри на церемонии.
По словам Петра Возняка, соглашение касается разработки в районе месторождения "Пшемысль". Это одно из старейших месторождений в Польше. Оно исчерпано на 80%. Сейчас польская и украинская компания решили исследовать ближайшие территории, которые находятся в основном на украинской стороне. "Мы уверены, что газ там есть", - констатировал Возняк.
Он добавил, что соглашение открывает новые возможности для поставок газа через границу, учитывая тот факт, что истекает соглашение между Украиной и Россией на транзит газа и освобождаются транспортные мощности газопровода.
"Украина и Польша хотят быть как можно более независимыми и самостоятельными. То, что мы не можем быть самодостаточными - другой вопрос. Но стремление есть", - указал Возняк.
Представитель канцелярии президента Польши Анджея Дуды Кшиштоф Щерский в свою очередь указал, что "это очередной важный контракт, который заключает PGNiG в области обеспечения энергетической безопасности и развития фирмы".
В настоящее время на месторождении "Пшемысль" PGNiG добывает около 0,5 млрд кубометров газа в год. В 1971 году объемы добычи составляли 3,7 млрд кубометров. Из месторождения уже извлечено 65 млрд кубометров газа, считается, доступными для добычи осталось около 20 млрд кубометров.
Соглашение о поставках СПГ
31 августа представители правительств Польши, США и Украины подписали "соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа". По словам польских властей, "соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе". Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что Польша будет продавать Украине СПГ, который закупает у США.
По словам министра энергетики США Рика Перри, "поставки сжиженного природного газа в Польшу помогут Украине стать независимой от российских поставок газа".
По утверждению польских властей, в 2021 году республика сможет доставить на Украину 6 млрд кубометров газа. Как ожидается, к этому сроку польская система передачи газа будет готова к таким поставкам, так как сейчас есть возможность передавать на Украину только 1,5 млрд кубометров газа в год. Для увеличения объемов нужен интерконнектор - соединение на польско-украинской границе, а также строительство газопровода протяженностью 110 км на территории Украины.
Существующий в Польше газопорт в Свиноуйсьце позволяет стране получать морским путем СПГ, купленный в любой точке мира. Эксплуатация терминала началась в конце 2015 года. Пока на постоянной основе республика в небольших объемах приобретает СПГ у Катара и США. За время работы газопорт принял более 70 танкеров с СПГ. До конца 2021 года планируется увеличить возможности регазификации на терминале с 5 млрд до 7,5 млрд кубометров в год.