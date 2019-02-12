«Нефть России», 09.12.19, Москва, 14:30 Верховный суд Великобритании в понедельник начинает рассмотрение жалоб Украины и России на решение апелляционного суда по спору о выпущенных в 2013 г. Украиной еврооблигациях на $3 млрд. Россия приобрела эти еврооблигации на деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ).



Юридическая компания The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы России, оспаривает в целом решение апелляционного суда, который отправил дело на рассмотрение по полной процедуре, сообщает "Интерфакс". Россия оспаривает также выдвинутый Украиной тезис о принуждении к продаже, тогда как Украина, в целом удовлетворенная вердиктом апелляционного суда, оспаривает три тезиса из решения суда.



Верховный суд Британии намерен завершить рассмотрение спора 12 декабря.



The Law Debenture Trust Corporation plc по поручению Минфина России 17 февраля 2016 г. подала в Высокий суд Лондона иск о взыскании с Украины задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 г. одобрил ускоренное рассмотрение иска, отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям.



Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций ($3 млрд), сумму неосуществленного купонного платежа ($75 млн), штрафные проценты, начисляемые в размере $674 тыс. за каждый день просрочки, и также часть издержек в рамках разбирательства.



Украина подала апелляцию, и Апелляционный суд решением от 14 сентября 2018 г. постановил, что суд первой инстанции должен рассмотреть дело по полной процедуре.



Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по этим еврооблигациям. Одновременно суд решил, что четвертый аргумент о том, что выпуск еврооблигаций сделан под давлением России, нельзя отклонить без проведения всеобъемлющего судебного процесса. Обе стороны обжаловали это решение в Верховном суде Британии.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562295/ Источник: Вести ← Миллер назвал "Силу Сибири" стержнем развития газотранспортной системы востока России Польская PGNiG и украинская ERU намерены сотрудничать в поиске и добыче газа на Украине → Новости net.finam.ru