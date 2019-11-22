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Газопроводы

Миллер назвал "Силу Сибири" стержнем развития газотранспортной системы востока России

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«Нефть России», 09.12.19, Москва, 09:55    Глава "Газпрома" Алексей Миллер считает, что газопровод "Сила Сибири", по которому газ из России начал поступать в Китай, является основой для развития газотранспортной системы в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом он заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.
 
"В первую очередь, "Сила Сибири" - это стержень всей газотранспортной системы и ее развития в районе Восточной Сибири, Дальнего Востока, - сказал он. - И маршрут газопровода мы выбирали таким образом, чтобы охватить как можно больше населенных пунктов".
 
В понедельник президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустили в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири", по которому газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. "Газпром" подписал договор о "восточном" маршруте (то есть о "Силе Сибири") с китайской CNPC 21 мая 2014 года, экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м в год. Трасса газопровода протяженностью около 3 тыс. км проходит по территориям трех субъектов России: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562294/

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Миллер назвал "Силу Сибири" стержнем развития газотранспортной системы востока России

«Нефть России», 09.12.19, Москва, 09:55   Глава "Газпрома" Алексей Миллер считает, что газопровод "Сила Сибири", по которому газ из России начал поступать в Китай, является основой для развития газотранспортной системы в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом он заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.
 
"В первую очередь, "Сила Сибири" - это стержень всей газотранспортной системы и ее развития в районе Восточной Сибири, Дальнего Востока, - сказал он. - И маршрут газопровода мы выбирали таким образом, чтобы охватить как можно больше населенных пунктов".
 
В понедельник президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустили в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири", по которому газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. "Газпром" подписал договор о "восточном" маршруте (то есть о "Силе Сибири") с китайской CNPC 21 мая 2014 года, экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м в год. Трасса газопровода протяженностью около 3 тыс. км проходит по территориям трех субъектов России: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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