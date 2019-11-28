«Нефть России», 09.12.19, Москва, 09:43 "Нафтогаз Украины" предложил "Газпрому" обсуждать "нулевой вариант" только после оплаты долга российской стороной по решению Стокгольмского арбитражного суда. Об этом в субботу заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Нулевой вариант" - это прежде всего выполнить решение арбитража, чтобы задолженность "Газпрома" перед "Нафтогазом" была равна нулю", - написал он в Facebook.



Витренко добавил, что "демонстрируя всем конструктивность своей позиции, мы [Нафтогаз] даже согласны взять этот долг газом".



Ранее сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина может получать российский газ напрямую по более низкой цене, чем по реверсу, но для этого нужно найти обоюдовыгодное решение по вопросу транзита. "Хотят они (украинские власти - прим. ТАСС) этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту. Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон", - сказал Медведев в интервью телепрограмме "Вести в субботу", комментируя российско-украинские переговоры по газу.



Газовые переговоры



Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, однако Киев пока предлагает Москве экономически неприемлемые условия. При этом российский лидер выразил надежду, что решение по газовому вопросу будет найдено.



Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".



Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Украина же считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил в ноябре, что Украина будет закачивать в свои подземные хранилища транзитный газ из России, если с 1 января 2020 года он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562293/ Источник: "ТАСС" ← Бум сланцевой добычи в США подходит к концу Миллер назвал "Силу Сибири" стержнем развития газотранспортной системы востока России → Новости net.finam.ru