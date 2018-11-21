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«Нефть России», 09.12.19, Москва, 09:38 В то время как сланцевая промышленность США сталкивается с финансовыми трудностями, компании в Аппалачи находятся в особенно тяжелом положении, пишет Oilprice.com.
Компании в секторе разведки и добычи, ориентированные почти исключительно на газ, в частности на месторождениях Marcellus и Utica, оказались в еще худшем состоянии.
"Несмотря на бурный рост добычи газа, нефтегазовые компании в Аппалачи не смогли обеспечить положительный денежный поток за последние пять кварталов", - говорится в докладе IEEFA.
Из семи проанализированных компаний пять имели отрицательный денежный поток, в том числе Antero Resources, Chesapeake Energy, EQT, Range Resources и Southwestern Energy. Положительный денежный поток в III квартале был только у Cabot Oil & Gas и Gulfport Energy.
Ожидается, что избыток газа сохранится в течение нескольких лет, что омрачает перспективы производителей. По прогнозам Bank of America Merrill Lynch, если не будет необычно холодной зимы, которая может привести к более высокому, чем ожидалось, спросу, то рынок газа ждут проблемы.
На этом фоне бурильщики вынуждены прибегать к сокращениям. По данным IEEFA, количество разрешений на бурение в Пенсильвании в октябре сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число буровых установок, отстраненных от производства, и число сокращенных рабочих мест продолжают расти.
Акции компаний отреагировали на ухудшение условий в отрасли резким падением. Так, бумаги Chesapeake Energy торгуются менее чем по $1 за акцию.
Даже акции компании Cabot Oil & Gas, которая продемонстрировала положительный денежный поток в III квартале, упали примерно на 30% с начала года.
Как сообщали "Вести.Экономика", согласно данным Haynes and Boone в 2019 г. вплоть до III квартала 32 нефтяных и газовых бурильщика объявили о банкротстве.
С конца сентября множество других нефтегазовых бурильщиков объявили о банкротстве, в том числе производитель природного газа Approach Resources. Это привело к тому, что общее число заявок на банкротство буровых установок, работающих с нефтью и газом, с начала 2015 г. превысило 200.
Компания Chesapeake Energy заимствовала большие суммы, годами накапливала долги, продавала активы, чтобы собрать деньги и продолжить бурение, но ее долг все еще составляет почти $10 млрд. 5 ноября в заявлении SEC компания предупредила о собственном крахе, в случае если цены на нефть и газ не взлетят как можно скорее.