Здравствуйте, !
Сегодня 07 декабря 2019 года, суббота , 01:11:24 мск
Нефть, Brent: $63.43 +0,38
Валюта:    63.81 -0,38    70.72 -0,39
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1278,19 Мб информации:

  • 540418 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Украина и газ

"Газпром" ждет от Украины конструктивной позиции по транзиту с 2020 года

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 07.12.19, Москва, 00:07    "Газпром" ожидает от украинской стороны конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года. Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер в ходе встречи с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину графом Георгом фон Вальдерзее.
 
Миллер подробно проинформировал графа фон Вальдерзее о ходе российско-украинских переговоров о сотрудничестве в газовой сфере с 2020 года.
 
"Отмечено, что Украина продолжает имплементацию в национальное законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС. Это работа еще не завершена и предполагает создание сертифицированного независимого газотранспортного оператора", - говорится в сообщении "Газпрома".
 
Ранее в пятницу в Вене на экспертном уровне были продолжены двусторонние переговоры "Газпрома" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" об условиях транзита российского газа в Европу с 2020 года. Стороны обсудили итоги взаимодействия за прошедшую неделю и договорились о дальнейшей совместной работе.
 
Консультации по газу
Трехсторонние министерские консультации по газу возобновились в сентябре в Брюсселе после более чем полугодовой паузы, вызванной президентскими и парламентскими выборами на Украине. Последняя министерская встреча прошла 28 октября, однако она не позволила достичь заметного прогресса. Необходимость консультаций обуславливается тем, что контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года.
 
Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Однако Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта. При этом ранее в ноябре исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что Украина будет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища, если он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта, начиная с 1 января 2020 года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562289/

Рекордное IPO Saudi Aramcо
Просмотров: 65
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Выставки:
Новости
Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
00:07 · "Газпром" ждет от Украины конструктивной позиции по транзиту с 2020 года
06.12.19 · Рекордное IPO Saudi Aramcо
06.12.19 · Эксперт оценил заявление "Нафтогаза" о взыскании $2 млрд с "Газпрома"
06.12.19 · Бизнес ФРГ надеется, что новых санкций в отношении России не будет
06.12.19 · Премьер Белоруссии заявил, что Минск хочет цену на газ на уровне Смоленской области
06.12.19 · Отнять и поделить - добровольные и вынужденные сокращения добычи нефти хотят распределить на весь ОПЕК+
06.12.19 · Fitch повысило прогнозы роста ВВП РФ на 2019-2021 годы
06.12.19 · Банки Германии начали брать плату за вклады
06.12.19 · США объявили о новых санкциях против России
05.12.19 · Саудиты угрожают обрушить цены на нефть
05.12.19 · Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
05.12.19 · Путин заявил, что Болгария затягивает строительство "Турецкого потока"
05.12.19 · Американский сенатор считает, что США вряд ли смогут остановить "Северный поток - 2"
05.12.19 · "Нафтогаз" предложил "Газпрому" обосновать необходимость снижения тарифа на транзит газа
05.12.19 · Инвесторы в РФ готовятся к всплеску инфляции

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

"Газпром" ждет от Украины конструктивной позиции по транзиту с 2020 года

«Нефть России», 07.12.19, Москва, 00:07   "Газпром" ожидает от украинской стороны конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года. Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер в ходе встречи с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину графом Георгом фон Вальдерзее.
 
Миллер подробно проинформировал графа фон Вальдерзее о ходе российско-украинских переговоров о сотрудничестве в газовой сфере с 2020 года.
 
"Отмечено, что Украина продолжает имплементацию в национальное законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС. Это работа еще не завершена и предполагает создание сертифицированного независимого газотранспортного оператора", - говорится в сообщении "Газпрома".
 
Ранее в пятницу в Вене на экспертном уровне были продолжены двусторонние переговоры "Газпрома" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" об условиях транзита российского газа в Европу с 2020 года. Стороны обсудили итоги взаимодействия за прошедшую неделю и договорились о дальнейшей совместной работе.
 
Консультации по газу
Трехсторонние министерские консультации по газу возобновились в сентябре в Брюсселе после более чем полугодовой паузы, вызванной президентскими и парламентскими выборами на Украине. Последняя министерская встреча прошла 28 октября, однако она не позволила достичь заметного прогресса. Необходимость консультаций обуславливается тем, что контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года.
 
Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Однако Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта. При этом ранее в ноябре исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что Украина будет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища, если он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта, начиная с 1 января 2020 года.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Октябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 Ноябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      