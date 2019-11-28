«Нефть России», 07.12.19, Москва, 00:07 "Газпром" ожидает от украинской стороны конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года. Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер в ходе встречи с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину графом Георгом фон Вальдерзее.



Миллер подробно проинформировал графа фон Вальдерзее о ходе российско-украинских переговоров о сотрудничестве в газовой сфере с 2020 года.



"Отмечено, что Украина продолжает имплементацию в национальное законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС. Это работа еще не завершена и предполагает создание сертифицированного независимого газотранспортного оператора", - говорится в сообщении "Газпрома".



Ранее в пятницу в Вене на экспертном уровне были продолжены двусторонние переговоры "Газпрома" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" об условиях транзита российского газа в Европу с 2020 года. Стороны обсудили итоги взаимодействия за прошедшую неделю и договорились о дальнейшей совместной работе.



Консультации по газу

Трехсторонние министерские консультации по газу возобновились в сентябре в Брюсселе после более чем полугодовой паузы, вызванной президентскими и парламентскими выборами на Украине. Последняя министерская встреча прошла 28 октября, однако она не позволила достичь заметного прогресса. Необходимость консультаций обуславливается тем, что контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года.



Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Однако Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта. При этом ранее в ноябре исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что Украина будет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища, если он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта, начиная с 1 января 2020 года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562289/