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«Нефть России», 06.12.19, Москва, 13:36 Самое дорогое в мире IPO крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco состоялось. 5 декабря нефтяная корпорация Saudi Aramco разместила свои акции на бирже по верхней границе ориентировочного диапазона. Уходящий год оказался насыщенным на громкие IPO благодаря таким именам, как Uber (привлечено $8,1 млрд), Lyft ($2,6 млрд) и Pinteres ($1,4 млрд). Но сегодня произошло самое громкое размещение акций, которое запустит процесс перераспределения власти на рынке нефти, а также придаст импульс всему рынку, отмечает экономист Анна Устинова.
"Акции Saudi Aramco оценены в 32 риала ($8,53) за штуку при заявленном диапазоне в 30-32 риала. Компания, таким образом, сумела привлечь $25,6 млрд, что является рекордом на рынке IPO. Капитализация компании оценивается в $1,71 трлн, для сравнения самая дорогая компания США Apple - $1,2 трлн.
Saudi Aramco – это государственная нефтяная компания из Саудовской Аравии. Возглавляет компанию наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, активно поддерживающий сделку ОПЕК+. Компания занимает весомое место на рынке нефти: на долю Saudi Aramco приходится 10% мирового предложения нефти, а стоимость добычи - одна из самых низких в мире ($2,8 за баррель). Чистая прибыль компании в 2018 г составила $111,1 млрд, это больше совокупной прибыли таких нефтяных гигантов, как BP, Chevron, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell и Total SA.
Про IPO и спрос
Саудовские власти реализовали в ходе IPO 1,5% компании. Основные покупатели - крупные институциональные инвесторы, детальная структура которых не раскрывается. При этом до 0,5% может быть отдано розничным инвесторам. С точки зрения географии основной спрос формируется в Саудовской Аравии, доля иностранных инвесторов оценивается примерно в 10,5% (данные на конец ноября). Само же размещение Saudi Aramco прошло на локальной бирже — Tadawul.
До сегодняшнего дня рекорд по IPO принадлежит китайскому интернет-гиганту Alibaba, объем размещения которого в 2014 г. составил $25 млрд. Если рейтинг составлять среди локальных компаний Саудовской Аравии, то последнее масштабное IPO было в 2013 г., в ходе которого National Commercial Bank (NCB) привлек $6 млрд.
Нет ничего удивительного, что размещение такого крупного игрока нефтяного рынка сопровождается нервозным новостным шумом как вокруг самой компании, так и рынка нефти в целом. Успешное размещение акций напрямую зависит от текущего уровня нефтяных котировок. Неслучайно IPO совпало по датам с заседанием картеля ОПЕК. Новостные интервенции, впрочем, как и другие рычаги влияния, приведены в боевую готовность. Но существует и обратная связь: по сути, итоги IPO Saudi Aramco – это оценка перспектив нефтяного рынка. Цена размещение – это позитивный сигнал.
Как отразится IPO Saudi Aramco на рынке: на фоне успешного размещения и заседания ОПЕК нефтяные котировки задержатся в диапазоне $60-65 за баррель. Однако во второй половине декабря эти факторы сойдут на нет, что способно прижать цены на нефть чуть ниже $60 за баррель.
Для российского рубля такой сценарий развития событий вкупе с локальными факторами (в частности, заседание ЦБ РФ 13 декабря) окажет понижающее давление. Пара USD/RUB уйдет выше 64,5 руб. с перспективой роста к 65-66 руб. к концу года.
При условии проведения IPO до 12 декабря акции Saudi Aramco, по прогнозам MSCI, будут включены в состав индекса MSCI EM не позднее завершения торгов 17 декабря 2019 г. С учетом гигантской капитализации Saudi Aramco появление нового участника приведет к уменьшению веса российских нефтяных корпораций в индексах, а следовательно, к оттоку денежных средств крупных фондов из российских акций. Отток может составить около $100 млн".