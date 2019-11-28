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Украина и газ

Эксперт оценил заявление "Нафтогаза" о взыскании $2 млрд с "Газпрома"

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«Нефть России», 06.12.19, Москва, 13:24    Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о взыскании с "Газпрома" 2 миллиардов долларов. В эфире радио Sputnik эксперт Михаил Беляев рассказал, как это может отразиться на переговорах о транзите.
 
"Нафтогаз" прокомментировал слова главы "Газпрома" о высоких тарифах на транзит, объяснив все особенностями расчета. В эфире радио Sputnik эксперт Международного финансового Центра Владимир Рожанковский оценил такую позицию.
 
"Нафтогаз Украины" взыскал с "Газпрома" 2,1 млрд долларов, или 45% компенсации, присужденной в феврале 2018 года в рамках Стокгольмского арбитража. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net.
 
По его словам, это деньги, зачтенные в счет потребленного в 2014-2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа. "Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины", - сказал Андрей Коболев.
 
Также он заявил, что "Нафтогаз" в настоящее время работает над взысканием оставшейся суммы. С учетом процентов это, как он уточнил, составляет около трех миллиардов долларов.
 
По словам Коболева, если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
 
"У нас большое количество активов "Газпрома" либо арестованы, либо обездвижены в разных юрисдикциях. Я думаю, оставшуюся сумму мы получим. Когда? Все зависит от решения судов. Если "Газпром" не рассчитается, местные суды разных юрисдикций разрешат продавать его активы", - уверен Коболев.
 
Однако эксперт РИСИ Михаил Беляев этой уверенности не разделяет.
 
"Это вопрос суда и разбирательств с очень тонкими обстоятельствами. Если взыскали одну сумму, это не значит, что вторая может следовать точно таким же юридическим нормам и правилам – это отдельное разбирательство. Если речь идет сначала об одной сумме, затем о другой, значит, есть какие-то юридические тонкости", - сказал Михаил Беляев в эфире радио Sputnik.
 
Он предположил, помешает ли взыскание денег по иску "Нафтогаза" переговорам о транзите.
 
"Конечно, это нашу сторону не вдохновляет. Но, тем не менее, это отдельный коммерческий проект, который будет рассматриваться со всех точек зрения, и я думаю, что если это будет признано целесообразным, то контракт будет заключен, но там будут предусмотрены все возможности, чтобы следующего такого прецедента не было", - считает Михаил Беляев.
 
Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы. Свой взгляд на позицию украинской стороны на переговорах по газу изложила в эфире радио Sputnik политолог Анна Лунева.
 
В декабре 2017 и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза". По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу "Газпрома", а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присуждено 4,673 млрд долларов. Так как арбитры зачли встречные требования, "Газпром" в итоге должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долларов.
 
Российская компания попыталась оспорить решение, однако 27 ноября суд округа Свеа окончательно отклонил апелляцию, ее обжалование невозможно.
 
Действующие договоры на поставку и транзит газа истекают в конце года. Москва настаивает, что новые соглашения могут быть подписаны при условии двустороннего отказа от претензий в международном арбитраже и прекращении судебных разбирательств.
 
Украина эти условия считает неприемлемыми. "Нафтогаз" в общей сложности оценивает претензии к "Газпрому" в 22 млрд долларов.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562287/

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Эксперт оценил заявление "Нафтогаза" о взыскании $2 млрд с "Газпрома"

«Нефть России», 06.12.19, Москва, 13:24   Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о взыскании с "Газпрома" 2 миллиардов долларов. В эфире радио Sputnik эксперт Михаил Беляев рассказал, как это может отразиться на переговорах о транзите.
 
"Нафтогаз" прокомментировал слова главы "Газпрома" о высоких тарифах на транзит, объяснив все особенностями расчета. В эфире радио Sputnik эксперт Международного финансового Центра Владимир Рожанковский оценил такую позицию.
 
"Нафтогаз Украины" взыскал с "Газпрома" 2,1 млрд долларов, или 45% компенсации, присужденной в феврале 2018 года в рамках Стокгольмского арбитража. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net.
 
По его словам, это деньги, зачтенные в счет потребленного в 2014-2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа. "Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины", - сказал Андрей Коболев.
 
Также он заявил, что "Нафтогаз" в настоящее время работает над взысканием оставшейся суммы. С учетом процентов это, как он уточнил, составляет около трех миллиардов долларов.
 
По словам Коболева, если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
 
"У нас большое количество активов "Газпрома" либо арестованы, либо обездвижены в разных юрисдикциях. Я думаю, оставшуюся сумму мы получим. Когда? Все зависит от решения судов. Если "Газпром" не рассчитается, местные суды разных юрисдикций разрешат продавать его активы", - уверен Коболев.
 
Однако эксперт РИСИ Михаил Беляев этой уверенности не разделяет.
 
"Это вопрос суда и разбирательств с очень тонкими обстоятельствами. Если взыскали одну сумму, это не значит, что вторая может следовать точно таким же юридическим нормам и правилам – это отдельное разбирательство. Если речь идет сначала об одной сумме, затем о другой, значит, есть какие-то юридические тонкости", - сказал Михаил Беляев в эфире радио Sputnik.
 
Он предположил, помешает ли взыскание денег по иску "Нафтогаза" переговорам о транзите.
 
"Конечно, это нашу сторону не вдохновляет. Но, тем не менее, это отдельный коммерческий проект, который будет рассматриваться со всех точек зрения, и я думаю, что если это будет признано целесообразным, то контракт будет заключен, но там будут предусмотрены все возможности, чтобы следующего такого прецедента не было", - считает Михаил Беляев.
 
Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы. Свой взгляд на позицию украинской стороны на переговорах по газу изложила в эфире радио Sputnik политолог Анна Лунева.
 
В декабре 2017 и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза". По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу "Газпрома", а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присуждено 4,673 млрд долларов. Так как арбитры зачли встречные требования, "Газпром" в итоге должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долларов.
 
Российская компания попыталась оспорить решение, однако 27 ноября суд округа Свеа окончательно отклонил апелляцию, ее обжалование невозможно.
 
Действующие договоры на поставку и транзит газа истекают в конце года. Москва настаивает, что новые соглашения могут быть подписаны при условии двустороннего отказа от претензий в международном арбитраже и прекращении судебных разбирательств.
 
Украина эти условия считает неприемлемыми. "Нафтогаз" в общей сложности оценивает претензии к "Газпрому" в 22 млрд долларов.

 


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