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Санкции

Бизнес ФРГ надеется, что новых санкций в отношении России не будет

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«Нефть России», 06.12.19, Москва, 13:14    Представители немецкой экономики выступают против новых ограничительных мер в отношении России. Об этом заявил председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп в интервью агентству DPA, выдержки из которого опубликованы в пятницу.
 
"Даже в самые сложные периоды холодной войны немецкая экономика была стабилизирующим фактором в отношениях обеих стран, - сказал он. - Новые санкции не приводят к снижению напряжения или к сокращению конфронтации".
 
Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с представителями бизнеса ФРГ. Будут обсуждаться текущие немецкие проекты и запланированные инвестиции. "С бизнесменами из других стран президент Путин не встречается в таком эксклюзивном формате и так регулярно, как с бизнесменами из Германии", - сказал Шепп.
 
Как отмечает DPA, глава Германо-российской внешнеторговой палаты призвал отказаться от скоропалительных выводов по делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии. Генпрокуратура ФРГ ранее сообщила, что к этому преступлению могут быть причастны "государственные инстанции" России. Расследование еще не завершено.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562286/

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Бизнес ФРГ надеется, что новых санкций в отношении России не будет

«Нефть России», 06.12.19, Москва, 13:14   Представители немецкой экономики выступают против новых ограничительных мер в отношении России. Об этом заявил председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп в интервью агентству DPA, выдержки из которого опубликованы в пятницу.
 
"Даже в самые сложные периоды холодной войны немецкая экономика была стабилизирующим фактором в отношениях обеих стран, - сказал он. - Новые санкции не приводят к снижению напряжения или к сокращению конфронтации".
 
Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с представителями бизнеса ФРГ. Будут обсуждаться текущие немецкие проекты и запланированные инвестиции. "С бизнесменами из других стран президент Путин не встречается в таком эксклюзивном формате и так регулярно, как с бизнесменами из Германии", - сказал Шепп.
 
Как отмечает DPA, глава Германо-российской внешнеторговой палаты призвал отказаться от скоропалительных выводов по делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии. Генпрокуратура ФРГ ранее сообщила, что к этому преступлению могут быть причастны "государственные инстанции" России. Расследование еще не завершено.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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