«Нефть России», 06.12.19, Москва, 13:14 Представители немецкой экономики выступают против новых ограничительных мер в отношении России. Об этом заявил председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп в интервью агентству DPA, выдержки из которого опубликованы в пятницу.



"Даже в самые сложные периоды холодной войны немецкая экономика была стабилизирующим фактором в отношениях обеих стран, - сказал он. - Новые санкции не приводят к снижению напряжения или к сокращению конфронтации".



Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с представителями бизнеса ФРГ. Будут обсуждаться текущие немецкие проекты и запланированные инвестиции. "С бизнесменами из других стран президент Путин не встречается в таком эксклюзивном формате и так регулярно, как с бизнесменами из Германии", - сказал Шепп.



Как отмечает DPA, глава Германо-российской внешнеторговой палаты призвал отказаться от скоропалительных выводов по делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии. Генпрокуратура ФРГ ранее сообщила, что к этому преступлению могут быть причастны "государственные инстанции" России. Расследование еще не завершено.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562286/ Источник: "ТАСС" ← Премьер Белоруссии заявил, что Минск хочет цену на газ на уровне Смоленской области Эксперт оценил заявление "Нафтогаза" о взыскании $2 млрд с "Газпрома" → Новости net.finam.ru