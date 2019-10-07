|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Санкции
Бизнес ФРГ надеется, что новых санкций в отношении России не будет
|
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Анонсы
Выставки:
Новости
13:36 · Рекордное IPO Saudi Aramcо
12:59 · Отнять и поделить - добровольные и вынужденные сокращения добычи нефти хотят распределить на весь ОПЕК+
05.12.19 · Саудиты угрожают обрушить цены на нефть
05.12.19 · Инвесторы в РФ готовятся к всплеску инфляции
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 06.12.19, Москва, 13:14 Представители немецкой экономики выступают против новых ограничительных мер в отношении России. Об этом заявил председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп в интервью агентству DPA, выдержки из которого опубликованы в пятницу.
"Даже в самые сложные периоды холодной войны немецкая экономика была стабилизирующим фактором в отношениях обеих стран, - сказал он. - Новые санкции не приводят к снижению напряжения или к сокращению конфронтации".
Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с представителями бизнеса ФРГ. Будут обсуждаться текущие немецкие проекты и запланированные инвестиции. "С бизнесменами из других стран президент Путин не встречается в таком эксклюзивном формате и так регулярно, как с бизнесменами из Германии", - сказал Шепп.
Как отмечает DPA, глава Германо-российской внешнеторговой палаты призвал отказаться от скоропалительных выводов по делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии. Генпрокуратура ФРГ ранее сообщила, что к этому преступлению могут быть причастны "государственные инстанции" России. Расследование еще не завершено.