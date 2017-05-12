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Новости oilru.com


 
Цены на газ

Премьер Белоруссии заявил, что Минск хочет цену на газ на уровне Смоленской области

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«Нефть России», 06.12.19, Москва, 13:06    Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что белорусская сторона хочет цену на газ на уровне Смоленской области плюс транспортировка газа. Об этом он сказал в пятницу журналистам в парламенте.
 
"Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона - Смоленская область - плюс расходы на транспортировку", - сказал Румас.
 
Он подчеркнул, что "равные условия для субъектов хозяйствования, а в этом цель интеграции, должны включать и равные цены на энергоносители". "Вопрос, с какого года будет уже непосредственно цена Смоленской области [для Белоруссии], - это предмет переговоров", - сказал премьер-министр.
 
В соответствии с предыдущими договоренностями сторон, Минск и Москва должны определить механизм формирования цены на природный газ для Белоруссии с 1 января 2020 года. Ранее руководство Белоруссии заявляло, что справедливой считает цену на газ, которая равна цене для субъектов хозяйствования Смоленской области. Цена на российский газ для Белоруссии составляет в этом году $12 за 1 тыс. куб. м. Планируется, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в Сочи 7 декабря - на следующий день после переговоров глав правительств Белоруссии Сергея Румаса и РФ Дмитрия Медведева.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562285/

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Премьер Белоруссии заявил, что Минск хочет цену на газ на уровне Смоленской области

«Нефть России», 06.12.19, Москва, 13:06   Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что белорусская сторона хочет цену на газ на уровне Смоленской области плюс транспортировка газа. Об этом он сказал в пятницу журналистам в парламенте.
 
"Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона - Смоленская область - плюс расходы на транспортировку", - сказал Румас.
 
Он подчеркнул, что "равные условия для субъектов хозяйствования, а в этом цель интеграции, должны включать и равные цены на энергоносители". "Вопрос, с какого года будет уже непосредственно цена Смоленской области [для Белоруссии], - это предмет переговоров", - сказал премьер-министр.
 
В соответствии с предыдущими договоренностями сторон, Минск и Москва должны определить механизм формирования цены на природный газ для Белоруссии с 1 января 2020 года. Ранее руководство Белоруссии заявляло, что справедливой считает цену на газ, которая равна цене для субъектов хозяйствования Смоленской области. Цена на российский газ для Белоруссии составляет в этом году $12 за 1 тыс. куб. м. Планируется, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в Сочи 7 декабря - на следующий день после переговоров глав правительств Белоруссии Сергея Румаса и РФ Дмитрия Медведева.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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