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ОПЕК

Отнять и поделить - добровольные и вынужденные сокращения добычи нефти хотят распределить на весь ОПЕК+

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«Нефть России», 06.12.19, Москва, 12:59    
Министры Ирана и Саудовской Аравии с оптимизмом отнеслись к перспективам договора
 
Есть обновление от 08:34 → Нефть Brent подешевела до $63,16 в ожидании заседания ОПЕК+
Отнять и поделить - добровольные и вынужденные сокращения добычи нефти хотят распределить на весь ОПЕК+
Неработающий нефтяной насос у города Атапирире в Венесуэле
Фото: Reuters
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Вчерашнее заседание участников конференции ОПЕК стало самым длительным за всю историю сделки ограничения нефтедобычи странами ОПЕК+. Накануне профильные министры мониторингового комитета сделки (JMMC) неожиданно рекомендовали увеличить объем сокращений с текущих 1,2 до 1,7 млн баррелей в сутки. По неофициальным источникам, ОПЕК поддержал сокращения, но вопрос, как эта дополнительная нагрузка будет распределена между всеми участниками, пока не решен. И от этого зависит судьба итогового решения стран ОПЕК+, ожидаемого в пятницу.
 
Спрос, предложение. Главное - сокращать
Рекомендация, ставшая основной на повестке JMMC, который дает направление министрам стран-участниц, как нужно действовать, стала неожиданной. Накануне все министры старались сохранять молчание относительно будущей повестки на фоне довольно разных прогнозов по росту спроса и предложения нефти в 2020 году. Публично высказались лишь два ньюсмейкера: министр нефти Омана Мохаммед Аль-Румхи посчитал необходимым продлить текущую сделку, которая заканчивается в апреле 2020 года, на весь следующий год, а министр нефти Ирака Тамир Гадбан заявил, что уже есть консенсус среди ОПЕК, что сокращения надо усилить на 400 тыс. б/с.
 
"Мэйджоры" сделки – Саудовская Аравия и Россия – официально хранили молчание. Источники в Саудовской Аравии запускали в информационный эфир пожелания о продлении сделки хотя бы на 3 месяца, Россия считала, что нужно помониторить ситуацию до марта – возможно, перспективы роста других производителей окажутся не такими радужными.
 
Сколько отнять?
С сентября Саудовская Аравия, готовившая IPO Saudi Aramco, объявила, что будет до конца года держать свою нефтедобычу на уровне - примерно на 400 тыс. Б/с меньше, чем должна. Но при этом призвала других членов ОПЕК полностью исполнять свои обязательства (в частности, Ирак и Нигерию), что сократило бы поставки на рынок еще на 400-500 тыс. Б/с. То есть, формально получалось, что Ирак и Нигерия "съедают" все усилия саудитов.
 
Согласно официально опубликованным данным за октябрь, если все страны ОПЕК, которые не исполняют сделку, исполнят ее на 100%, то ОПЕК может снизить добычу еще на 350 тыс. б/с, то есть на 2 млн б/с по сравнению с оговоренным уровнем - октябрь 2018 года.
 
Перевыполняют обязательства Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Ангола, Эквадор, заяаивший о выходе из ОПЕК (его квота составляет лишь 16 тыс. Б/с).
 
Злостно не исполняют Ирак, Нигерия и Габон.
 
По обновленным данным технического мониторингового комитета, страны ОПЕК+ превысили свои обязательства на 42%, то есть добывали на 500 тыс. б/с меньше, чем договаривались.
 
Именно эта цифра в итоге и была взята за основу обсуждения нынешних декабрьских встреч.
 
Свобода. Равенство. Братство
JMMC рекомендовал увеличить квоту сокращения добычи на 500 тыс. б/с, сообщил журналистам министр энергетики РФ Саудовской Аравии Александр Новак, но при этом квоты каждой страны еще нужно обсудить.
 
Судя по тому, как часто спикеры подчеркивали, что решение еще не принято, хотя журналисты знают, что JMMC может лишь дать рекомендации, распределение этого дополнительного сокращения стало основным камнем преткновения.
 
В начале заседани Новак подчеркивал, что странам ОПЕК+ необходимо нести равномерную нагрузку по выполнению обязательств. По заявлению президента конференции ОПЕК нефтяного министра Венесуэлы Мануэля Кеведо, исполнение сделки всеми участниками являются ключевым условием для более активных действий на рынке.
 
Прозаседавшиеся
Запланированное на три часа заседание стран ОПЕК, затянулось почти на семь часов. В итоге была отменена пресс-конференция, министры не попали на гала-ужин, запланированный на корабле. А многочисленные полицейские, охранявшие министров от журналистов, ушли домой по окончании рабочего дня. В результате, вышедший почти в полночь министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, был едва не смят толпой журналистов, легко и шумно снесших препятствие в виде заградительных ленточек и пары охранников. Но он достойно промолчал о принятом решении, пообещав лишь "отличные новости" в пятницу, и уточнив, что решения о распределении квот еще не принято.
 
Никто из министров не подтвердил, что была достигнута договорённость о допсокращении на 500 тыс. б/с.
 
Если бы распределение квот было пропорциональным, то на страны ОПЕК пришлось бы дополнительное снижение в обьеме около 340 тыс. б/с, а на страны не-ОПЕК - порядка 160 тыс. б/с. То есть обязательство каждой страны увеличилось бы на 42%, в частности, квота России увеличилась бы с 228 тыс. Б/с до 320 тыс. Б/с.
 
Но при принятии решения в декабре 2018 года, страны не-ОПЕК должны были снизиться на 2%, а страны ОПЕК - на 3%, потому что брали на себя квоты исключенных из соглашения Ирана, Венесуэлы и Ливии.
 
Все сохраняют молчание до министерского заседания стран ОПЕК+.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562284/

Fitch повысило прогнозы роста ВВП РФ на 2019-2021 годыПремьер Белоруссии заявил, что Минск хочет цену на газ на уровне Смоленской области
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13:06 · Премьер Белоруссии заявил, что Минск хочет цену на газ на уровне Смоленской области
12:59 · Отнять и поделить - добровольные и вынужденные сокращения добычи нефти хотят распределить на весь ОПЕК+
12:48 · Fitch повысило прогнозы роста ВВП РФ на 2019-2021 годы
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Отнять и поделить - добровольные и вынужденные сокращения добычи нефти хотят распределить на весь ОПЕК+

«Нефть России», 06.12.19, Москва, 12:59   
Министры Ирана и Саудовской Аравии с оптимизмом отнеслись к перспективам договора
 
Есть обновление от 08:34 → Нефть Brent подешевела до $63,16 в ожидании заседания ОПЕК+
Отнять и поделить - добровольные и вынужденные сокращения добычи нефти хотят распределить на весь ОПЕК+
Неработающий нефтяной насос у города Атапирире в Венесуэле
Фото: Reuters
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Вчерашнее заседание участников конференции ОПЕК стало самым длительным за всю историю сделки ограничения нефтедобычи странами ОПЕК+. Накануне профильные министры мониторингового комитета сделки (JMMC) неожиданно рекомендовали увеличить объем сокращений с текущих 1,2 до 1,7 млн баррелей в сутки. По неофициальным источникам, ОПЕК поддержал сокращения, но вопрос, как эта дополнительная нагрузка будет распределена между всеми участниками, пока не решен. И от этого зависит судьба итогового решения стран ОПЕК+, ожидаемого в пятницу.
 
Спрос, предложение. Главное - сокращать
Рекомендация, ставшая основной на повестке JMMC, который дает направление министрам стран-участниц, как нужно действовать, стала неожиданной. Накануне все министры старались сохранять молчание относительно будущей повестки на фоне довольно разных прогнозов по росту спроса и предложения нефти в 2020 году. Публично высказались лишь два ньюсмейкера: министр нефти Омана Мохаммед Аль-Румхи посчитал необходимым продлить текущую сделку, которая заканчивается в апреле 2020 года, на весь следующий год, а министр нефти Ирака Тамир Гадбан заявил, что уже есть консенсус среди ОПЕК, что сокращения надо усилить на 400 тыс. б/с.
 
"Мэйджоры" сделки – Саудовская Аравия и Россия – официально хранили молчание. Источники в Саудовской Аравии запускали в информационный эфир пожелания о продлении сделки хотя бы на 3 месяца, Россия считала, что нужно помониторить ситуацию до марта – возможно, перспективы роста других производителей окажутся не такими радужными.
 
Сколько отнять?
С сентября Саудовская Аравия, готовившая IPO Saudi Aramco, объявила, что будет до конца года держать свою нефтедобычу на уровне - примерно на 400 тыс. Б/с меньше, чем должна. Но при этом призвала других членов ОПЕК полностью исполнять свои обязательства (в частности, Ирак и Нигерию), что сократило бы поставки на рынок еще на 400-500 тыс. Б/с. То есть, формально получалось, что Ирак и Нигерия "съедают" все усилия саудитов.
 
Согласно официально опубликованным данным за октябрь, если все страны ОПЕК, которые не исполняют сделку, исполнят ее на 100%, то ОПЕК может снизить добычу еще на 350 тыс. б/с, то есть на 2 млн б/с по сравнению с оговоренным уровнем - октябрь 2018 года.
 
Перевыполняют обязательства Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Ангола, Эквадор, заяаивший о выходе из ОПЕК (его квота составляет лишь 16 тыс. Б/с).
 
Злостно не исполняют Ирак, Нигерия и Габон.
 
По обновленным данным технического мониторингового комитета, страны ОПЕК+ превысили свои обязательства на 42%, то есть добывали на 500 тыс. б/с меньше, чем договаривались.
 
Именно эта цифра в итоге и была взята за основу обсуждения нынешних декабрьских встреч.
 
Свобода. Равенство. Братство
JMMC рекомендовал увеличить квоту сокращения добычи на 500 тыс. б/с, сообщил журналистам министр энергетики РФ Саудовской Аравии Александр Новак, но при этом квоты каждой страны еще нужно обсудить.
 
Судя по тому, как часто спикеры подчеркивали, что решение еще не принято, хотя журналисты знают, что JMMC может лишь дать рекомендации, распределение этого дополнительного сокращения стало основным камнем преткновения.
 
В начале заседани Новак подчеркивал, что странам ОПЕК+ необходимо нести равномерную нагрузку по выполнению обязательств. По заявлению президента конференции ОПЕК нефтяного министра Венесуэлы Мануэля Кеведо, исполнение сделки всеми участниками являются ключевым условием для более активных действий на рынке.
 
Прозаседавшиеся
Запланированное на три часа заседание стран ОПЕК, затянулось почти на семь часов. В итоге была отменена пресс-конференция, министры не попали на гала-ужин, запланированный на корабле. А многочисленные полицейские, охранявшие министров от журналистов, ушли домой по окончании рабочего дня. В результате, вышедший почти в полночь министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, был едва не смят толпой журналистов, легко и шумно снесших препятствие в виде заградительных ленточек и пары охранников. Но он достойно промолчал о принятом решении, пообещав лишь "отличные новости" в пятницу, и уточнив, что решения о распределении квот еще не принято.
 
Никто из министров не подтвердил, что была достигнута договорённость о допсокращении на 500 тыс. б/с.
 
Если бы распределение квот было пропорциональным, то на страны ОПЕК пришлось бы дополнительное снижение в обьеме около 340 тыс. б/с, а на страны не-ОПЕК - порядка 160 тыс. б/с. То есть обязательство каждой страны увеличилось бы на 42%, в частности, квота России увеличилась бы с 228 тыс. Б/с до 320 тыс. Б/с.
 
Но при принятии решения в декабре 2018 года, страны не-ОПЕК должны были снизиться на 2%, а страны ОПЕК - на 3%, потому что брали на себя квоты исключенных из соглашения Ирана, Венесуэлы и Ливии.
 
Все сохраняют молчание до министерского заседания стран ОПЕК+.
 


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