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Fitch повысило прогнозы роста ВВП РФ на 2019-2021 годы
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«Нефть России», 06.12.19, Москва, 12:48 Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста ВВП России на 2019 год с ожидавшихся в сентябре 1,2% до 1,4%.
"Улучшение прогноза следует за более существенным, чем ожидалось, подъемом ВВП в третьем квартале текущего года - 1,7%", - говорится в докладе Global Economic Outlook (GEO), опубликованном Fitch.
Эксперты агентства отмечают продолжающееся увеличение розничных продаж в РФ, несмотря на введенные Центробанком меры ограничения долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании.
Кроме того, усиливается рост активности в промышленном секторе и строительстве, говорится в докладе. Эти сферы, как ожидают в Fitch, получат дополнительную поддержку в четвертом квартале текущего года за счет увеличения государственных расходов.
Агентство также повысило прогнозы роста российского ВВП на 2020 и 2021 годы с 1,9% до 2%. Улучшение прогнозов обусловлено ожиданиями сохранения госрасходов, связанных с реализацией нацпроектов, а также смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ.
"Темпы инфляции в РФ продолжают замедляться быстрее, чем ожидалось, и мы понизили прогнозы инфляции на конец 2019 год и конец 2020 года до 3,5% и 3,8% соответственно", - говорится в докладе.
Fitch ожидает, что в 2021 году инфляция в России останется около 4%.
Прогноз по нефтяным ценам
Fitch Ratings также понизило прогнозы цен на нефть Brent и WTI на 2019 год, подтвердив прогнозы на 2020 и 2021 гг. Так, согласно прогнозу Fitch, средняя цена Brent в этом году составит $63,44 за баррель, а не $65 за баррель, как ожидалось ранее. Прогноз на текущий год для WTI пересмотрен до $56,83 за баррель с $57,5 за баррель.
В 2020 году средние цены на Brent и WTI составят соответственно $62,5 за баррель и $57,5 за баррель, в 2021 году - $60 за баррель и $55 за баррель.
Прогноз Fitch на 2022 год, а также на долгосрочную перспективу, предполагает, что средняя стоимость Brent составит $57,5 за баррель, WTI - $55 за баррель.
Цена февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:15 по московскому времени в четверг составила $63,38 за баррель, стоимость январского фьючерса на WTI - $58,5 за баррель.