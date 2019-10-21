Здравствуйте, !
Сегодня 06 декабря 2019 года, пятница , 12:59:17 мск
Нефть, Brent: $63.43 +0,38
Валюта:    63.81 -0,38    70.72 -0,39
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1278,19 Мб информации:

  • 540418 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Прогнозы

Fitch повысило прогнозы роста ВВП РФ на 2019-2021 годы

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 06.12.19, Москва, 12:48    Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста ВВП России на 2019 год с ожидавшихся в сентябре 1,2% до 1,4%.
 
"Улучшение прогноза следует за более существенным, чем ожидалось, подъемом ВВП в третьем квартале текущего года - 1,7%", - говорится в докладе Global Economic Outlook (GEO), опубликованном Fitch.
 
Эксперты агентства отмечают продолжающееся увеличение розничных продаж в РФ, несмотря на введенные Центробанком меры ограничения долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании.
 
Кроме того, усиливается рост активности в промышленном секторе и строительстве, говорится в докладе. Эти сферы, как ожидают в Fitch, получат дополнительную поддержку в четвертом квартале текущего года за счет увеличения государственных расходов.
 
Агентство также повысило прогнозы роста российского ВВП на 2020 и 2021 годы с 1,9% до 2%. Улучшение прогнозов обусловлено ожиданиями сохранения госрасходов, связанных с реализацией нацпроектов, а также смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ.
 
"Темпы инфляции в РФ продолжают замедляться быстрее, чем ожидалось, и мы понизили прогнозы инфляции на конец 2019 год и конец 2020 года до 3,5% и 3,8% соответственно", - говорится в докладе.
 
Fitch ожидает, что в 2021 году инфляция в России останется около 4%.
 
Прогноз по нефтяным ценам
Fitch Ratings также понизило прогнозы цен на нефть Brent и WTI на 2019 год, подтвердив прогнозы на 2020 и 2021 гг. Так, согласно прогнозу Fitch, средняя цена Brent в этом году составит $63,44 за баррель, а не $65 за баррель, как ожидалось ранее. Прогноз на текущий год для WTI пересмотрен до $56,83 за баррель с $57,5 за баррель.
 
В 2020 году средние цены на Brent и WTI составят соответственно $62,5 за баррель и $57,5 за баррель, в 2021 году - $60 за баррель и $55 за баррель.
 
Прогноз Fitch на 2022 год, а также на долгосрочную перспективу, предполагает, что средняя стоимость Brent составит $57,5 за баррель, WTI - $55 за баррель.
 
Цена февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:15 по московскому времени в четверг составила $63,38 за баррель, стоимость январского фьючерса на WTI - $58,5 за баррель.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562283/

Банки Германии начали брать плату за вкладыОтнять и поделить - добровольные и вынужденные сокращения добычи нефти хотят распределить на весь ОПЕК+
Просмотров: 18
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Выставки:
Новости
Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
00:45 · Банки Германии начали брать плату за вклады
00:04 · США объявили о новых санкциях против России
05.12.19 · Саудиты угрожают обрушить цены на нефть
05.12.19 · Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
05.12.19 · Путин заявил, что Болгария затягивает строительство "Турецкого потока"
05.12.19 · Американский сенатор считает, что США вряд ли смогут остановить "Северный поток - 2"
05.12.19 · "Нафтогаз" предложил "Газпрому" обосновать необходимость снижения тарифа на транзит газа
05.12.19 · Инвесторы в РФ готовятся к всплеску инфляции
05.12.19 · Президент США не определился с санкциями против "Северного потока-2"
05.12.19 · Решение суда Амстердама по долгу "Газпрома" ожидается 25 февраля 2020 года
04.12.19 · Страны ОПЕК в октябре выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 142% от плана
04.12.19 · Киеву придется заплатить разумную цену за газ, заявил немецкий депутат
04.12.19 · Украинский эксперт объяснил опасность "Турецкого потока" для Киева
04.12.19 · США сочли грядущее завершение строительства "Северного потока 2" ударом по Украине
04.12.19 · В Германии заявили о возможном прекращении помощи Украине из-за протестов Киева по "Северному потоку-2"

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Fitch повысило прогнозы роста ВВП РФ на 2019-2021 годы

«Нефть России», 06.12.19, Москва, 12:48   Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста ВВП России на 2019 год с ожидавшихся в сентябре 1,2% до 1,4%.
 
"Улучшение прогноза следует за более существенным, чем ожидалось, подъемом ВВП в третьем квартале текущего года - 1,7%", - говорится в докладе Global Economic Outlook (GEO), опубликованном Fitch.
 
Эксперты агентства отмечают продолжающееся увеличение розничных продаж в РФ, несмотря на введенные Центробанком меры ограничения долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании.
 
Кроме того, усиливается рост активности в промышленном секторе и строительстве, говорится в докладе. Эти сферы, как ожидают в Fitch, получат дополнительную поддержку в четвертом квартале текущего года за счет увеличения государственных расходов.
 
Агентство также повысило прогнозы роста российского ВВП на 2020 и 2021 годы с 1,9% до 2%. Улучшение прогнозов обусловлено ожиданиями сохранения госрасходов, связанных с реализацией нацпроектов, а также смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ.
 
"Темпы инфляции в РФ продолжают замедляться быстрее, чем ожидалось, и мы понизили прогнозы инфляции на конец 2019 год и конец 2020 года до 3,5% и 3,8% соответственно", - говорится в докладе.
 
Fitch ожидает, что в 2021 году инфляция в России останется около 4%.
 
Прогноз по нефтяным ценам
Fitch Ratings также понизило прогнозы цен на нефть Brent и WTI на 2019 год, подтвердив прогнозы на 2020 и 2021 гг. Так, согласно прогнозу Fitch, средняя цена Brent в этом году составит $63,44 за баррель, а не $65 за баррель, как ожидалось ранее. Прогноз на текущий год для WTI пересмотрен до $56,83 за баррель с $57,5 за баррель.
 
В 2020 году средние цены на Brent и WTI составят соответственно $62,5 за баррель и $57,5 за баррель, в 2021 году - $60 за баррель и $55 за баррель.
 
Прогноз Fitch на 2022 год, а также на долгосрочную перспективу, предполагает, что средняя стоимость Brent составит $57,5 за баррель, WTI - $55 за баррель.
 
Цена февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:15 по московскому времени в четверг составила $63,38 за баррель, стоимость январского фьючерса на WTI - $58,5 за баррель.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Октябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 Ноябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      