«Нефть России», 06.12.19, Москва, 00:45 Прошло более 7 лет, с тех пор как ключевая ставка ЕЦБ по депозитам была положительной. Всего несколько недель назад ее снизили до рекордно низкого уровня -50 б. п.



И за это время акции европейского банка сильно упали. Как отмечает Корнелиус Риз, генеральный директор DZ Bank AG, отрицательные ставки действительно "оказывают огромное влияние на банки". Риз рискнул раскритиковать грандиозный политический эксперимент Draghi & Co.: "Возможно, через 3-5 лет мы поймем, что это была историческая ошибка".



Что ж, похоже, мир стоит на пороге этой "исторической ошибки". Как сообщает Bloomberg, немецкие банки нарушили последнее табу: они начали взимать плату со своих розничных клиентов за их сбережения, начиная с самого первого евро на их счетах.





Хотя многие банки долгое время вводили отрицательные ставки для своих клиентов, они обычно делали это только для вкладов в размере 100 тыс. евро ($111 тыс.) или более. Все изменилось, когда один небольшой кредитор, региональный банк Volksbank Raiffeisenbank Fuerstenfeldbruck, решил ввести ставку -0,5% по всем сбережениям на некоторых новых счетах.



Другой банк, Kreissparkasse Stendal, расположенный на востоке страны, провел аналогичную политику для клиентов, у которых нет других отношений с банком. Frankfurter Volksbank, один из крупнейших в стране кредиторов, рассматривает возможность зайти еще дальше и начать взимать с некоторых новых клиентов 0,55% за все их депозиты, что предполагает еще более высокую комиссию.



"Шлюзы открыты. Скоро начнется цепная реакция. Банки, которые еще не ввели отрицательные процентные ставки, будут наводнены ликвидностью", - сказал Фридрих Хайнеманн из Института экономических исследований ZEW в Мангейме.



Похоже, что европейские банки готовятся к тому, что отрицательные процентные ставки сохранятся и дальше. Особенно, если учитывать, что Лагард уже высказала мнение, что отрицательные процентные ставки не несут ничего плохого.



Руководители банков по всей Европе выразили свой гнев по поводу политики ЕЦБ за последние несколько месяцев.



Введение ЕЦБ отрицательных процентных ставок создало "абсурдную ситуацию", при которой банки не хотят держать депозиты, раздражается генеральный директор UBS Серхио Эрмотти, утверждая, что эта политика разрушает социальную систему, снижая уровень сбережений.



Освальд Грюбель, который занимал пост гендиректора Credit Suisse с 2004 по 2007 гг. и был руководителем UBS Group AG с 2009 по 2011 гг., осудил политику ЕЦБ, когда давал интервью швейцарскому изданию NZZ am Sonntag: "Отрицательные процентные ставки сводят с ума. Это значит, что деньги больше ничего не стоят. Пока у нас отрицательные процентные ставки, продолжится сокращение финансовой индустрии".



И, наконец, гендиректор Deutsche Bank Кристиан Сьюинг предупредил, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ будет иметь "серьезные побочные эффекты" для региона, в котором уже полгода действуют отрицательные процентные ставки.



В 2017 г. уровень сбережений в Германии достиг 10%, почти вдвое превысив средний показатель по еврозоне. Однако тогда возникает вопрос, что же произойдет, когда семьям придется платить, чтобы сохранить свободные наличные деньги? Может, проще будет хранить деньги дома? Или, как думают некоторые, бесплатным способом сохранения богатства станет золото?

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