«Нефть России», 06.12.19, Москва, 00:04 Администрация Трампа применила новые санкционные ограничения против граждан и компаний РФ, выдвинув обвинения в кибермошенничестве в размере $100 млн.



Министерство финансов США сообщило о применении санкций в отношении некоей хакерской группировки Evil Corp, утверждая, что входящие в ее состав злоумышленники причастны к распространению вируса Dridex.



В заявлении отмечается, что с помощью данной троянской программы были заражены компьютеры "сотни банков и финансовых организаций в более чем 40 странах мира, что привело к ущербу в размере 100 млн".



По данным обвинениям в санкционный список США были внесены 17 физических лиц и 7 компаний. Среди лиц, в отношении которых были объявлены санкции, перечислены 11 граждан РФ, двое граждан Украины, а также граждане Греции, Израиля, Испании и Узбекистана.

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