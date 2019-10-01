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Санкции

США объявили о новых санкциях против России

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«Нефть России», 06.12.19, Москва, 00:04    Администрация Трампа применила новые санкционные ограничения против граждан и компаний РФ, выдвинув обвинения в кибермошенничестве в размере $100 млн.
 
Министерство финансов США сообщило о применении санкций в отношении некоей хакерской группировки Evil Corp, утверждая, что входящие в ее состав злоумышленники причастны к распространению вируса Dridex.
 
В заявлении отмечается, что с помощью данной троянской программы были заражены компьютеры "сотни банков и финансовых организаций в более чем 40 странах мира, что привело к ущербу в размере 100 млн".
 
По данным обвинениям в санкционный список США были внесены 17 физических лиц и 7 компаний. Среди лиц, в отношении которых были объявлены санкции, перечислены 11 граждан РФ, двое граждан Украины, а также граждане Греции, Израиля, Испании и Узбекистана.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562281/

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США объявили о новых санкциях против России

«Нефть России», 06.12.19, Москва, 00:04   Администрация Трампа применила новые санкционные ограничения против граждан и компаний РФ, выдвинув обвинения в кибермошенничестве в размере $100 млн.
 
Министерство финансов США сообщило о применении санкций в отношении некоей хакерской группировки Evil Corp, утверждая, что входящие в ее состав злоумышленники причастны к распространению вируса Dridex.
 
В заявлении отмечается, что с помощью данной троянской программы были заражены компьютеры "сотни банков и финансовых организаций в более чем 40 странах мира, что привело к ущербу в размере 100 млн".
 
По данным обвинениям в санкционный список США были внесены 17 физических лиц и 7 компаний. Среди лиц, в отношении которых были объявлены санкции, перечислены 11 граждан РФ, двое граждан Украины, а также граждане Греции, Израиля, Испании и Узбекистана.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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