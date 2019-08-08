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Цены на нефть

Саудиты угрожают обрушить цены на нефть

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«Нефть России», 05.12.19, Москва, 15:43    Саудовская Аравия выдвинула ультиматум членам ОПЕК+, реализация которого может обрушить цены на нефть.
 
Согласно информации издания Wall Street Journal перед встречей представителей картеля в Вене Саудовская Аравия выразила неудовлетворение тем, как выполняется соглашение о сокращении добычи нефти.
 
На предварительном совещании технического комитета по мониторингу группы ОПЕК+ представитель саудитов заявил, что правительство его страны устало о того, что бюджеты участников сделки, нарушающих квоты, получают косвенную выгоду от того, что Саудовская Аравия добывает меньше установленного для нее максимального лимита. Он заявил, что Саудовская Аравия рассматривает возможность добывать нефть в рамках соглашения, а не компенсировать дополнительным сокращением добычи недобросовестное выполнение обязательств других участников картеля.
 
Ранее стало известно, что власти Саудовской Аравии пытаются уговорить страны, входящие в ОПЕК и ОПЕК+, принять решение о более существенном снижении добычи нефти на предстоящем заседании в Вене.
 
В Эр-Рияде выступают за сокращение добычи нефти еще "по крайней мере" на 400 тыс. баррелей в сутки вдобавок к согласованному ранее снижению добычи на 1,2 млн б/с. За счет более серьезного снижения добычи в рамках ОПЕК+ Саудовская Аравия рассчитывает "удивить рынок" и добиться повышения нефтяных цен во время проведения IPO Saudi Aramco в начале декабря.
 
По данным источников агентства Reuters, Саудовская Аравия также выступает за более тщательное выполнение решения по ограничению добычи нефти из-за невыполнения текущих квот. Среди стран, объемы нефтедобычи которых намного превышают условленные квоты, в частности, отмечены Ирак и Нигерия. Отдельные участники переговоров выступают против дополнительного снижения, отмечая, что рост цен на нефть может способствовать росту добычи сланцевой нефти в США.
 
Срок действия текущего снижения добычи в объеме 1,2 млн б/с в рамках ОПЕК+ истекает в марте 2020 г. Страны ОПЕК и ОПЕК+ обсудят возможность продления квот на заседаниях 5 и 6 декабря в Вене.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562280/

Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
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Саудиты угрожают обрушить цены на нефть

«Нефть России», 05.12.19, Москва, 15:43   Саудовская Аравия выдвинула ультиматум членам ОПЕК+, реализация которого может обрушить цены на нефть.
 
Согласно информации издания Wall Street Journal перед встречей представителей картеля в Вене Саудовская Аравия выразила неудовлетворение тем, как выполняется соглашение о сокращении добычи нефти.
 
На предварительном совещании технического комитета по мониторингу группы ОПЕК+ представитель саудитов заявил, что правительство его страны устало о того, что бюджеты участников сделки, нарушающих квоты, получают косвенную выгоду от того, что Саудовская Аравия добывает меньше установленного для нее максимального лимита. Он заявил, что Саудовская Аравия рассматривает возможность добывать нефть в рамках соглашения, а не компенсировать дополнительным сокращением добычи недобросовестное выполнение обязательств других участников картеля.
 
Ранее стало известно, что власти Саудовской Аравии пытаются уговорить страны, входящие в ОПЕК и ОПЕК+, принять решение о более существенном снижении добычи нефти на предстоящем заседании в Вене.
 
В Эр-Рияде выступают за сокращение добычи нефти еще "по крайней мере" на 400 тыс. баррелей в сутки вдобавок к согласованному ранее снижению добычи на 1,2 млн б/с. За счет более серьезного снижения добычи в рамках ОПЕК+ Саудовская Аравия рассчитывает "удивить рынок" и добиться повышения нефтяных цен во время проведения IPO Saudi Aramco в начале декабря.
 
По данным источников агентства Reuters, Саудовская Аравия также выступает за более тщательное выполнение решения по ограничению добычи нефти из-за невыполнения текущих квот. Среди стран, объемы нефтедобычи которых намного превышают условленные квоты, в частности, отмечены Ирак и Нигерия. Отдельные участники переговоров выступают против дополнительного снижения, отмечая, что рост цен на нефть может способствовать росту добычи сланцевой нефти в США.
 
Срок действия текущего снижения добычи в объеме 1,2 млн б/с в рамках ОПЕК+ истекает в марте 2020 г. Страны ОПЕК и ОПЕК+ обсудят возможность продления квот на заседаниях 5 и 6 декабря в Вене.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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