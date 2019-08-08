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Цены на нефть
Саудиты угрожают обрушить цены на нефть
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«Нефть России», 05.12.19, Москва, 15:43 Саудовская Аравия выдвинула ультиматум членам ОПЕК+, реализация которого может обрушить цены на нефть.
Согласно информации издания Wall Street Journal перед встречей представителей картеля в Вене Саудовская Аравия выразила неудовлетворение тем, как выполняется соглашение о сокращении добычи нефти.
На предварительном совещании технического комитета по мониторингу группы ОПЕК+ представитель саудитов заявил, что правительство его страны устало о того, что бюджеты участников сделки, нарушающих квоты, получают косвенную выгоду от того, что Саудовская Аравия добывает меньше установленного для нее максимального лимита. Он заявил, что Саудовская Аравия рассматривает возможность добывать нефть в рамках соглашения, а не компенсировать дополнительным сокращением добычи недобросовестное выполнение обязательств других участников картеля.
Ранее стало известно, что власти Саудовской Аравии пытаются уговорить страны, входящие в ОПЕК и ОПЕК+, принять решение о более существенном снижении добычи нефти на предстоящем заседании в Вене.
В Эр-Рияде выступают за сокращение добычи нефти еще "по крайней мере" на 400 тыс. баррелей в сутки вдобавок к согласованному ранее снижению добычи на 1,2 млн б/с. За счет более серьезного снижения добычи в рамках ОПЕК+ Саудовская Аравия рассчитывает "удивить рынок" и добиться повышения нефтяных цен во время проведения IPO Saudi Aramco в начале декабря.
По данным источников агентства Reuters, Саудовская Аравия также выступает за более тщательное выполнение решения по ограничению добычи нефти из-за невыполнения текущих квот. Среди стран, объемы нефтедобычи которых намного превышают условленные квоты, в частности, отмечены Ирак и Нигерия. Отдельные участники переговоров выступают против дополнительного снижения, отмечая, что рост цен на нефть может способствовать росту добычи сланцевой нефти в США.
Срок действия текущего снижения добычи в объеме 1,2 млн б/с в рамках ОПЕК+ истекает в марте 2020 г. Страны ОПЕК и ОПЕК+ обсудят возможность продления квот на заседаниях 5 и 6 декабря в Вене.