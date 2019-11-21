«Нефть России», 05.12.19, Москва, 10:37 Болгария задержала строительство ветки "Турецкого потока" из-за "обязательных процедур" Евросоюза, заявил премьер-министр этой страны Бойко Борисов в эфире телеканала BTV.



Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария сознательно затягивает реализацию проекта "Турецкий поток" на своей территории. Российский президент предположил, что это может происходить под давлением со стороны. Также глава государства напомнил, что после срыва болгарской стороной "Южного потока" София неоднократно обращалась с просьбой во что бы то ни стало реализовать "Турецкий поток".



"Болгария соблюдает процедуры Европейского союза. Каждый имеет право искать альтернативные маршруты — мы ищем альтернативную диверсификацию. Чисто политически им неприятно, что Болгария является таким лояльным и сильным членом НАТО и ЕС", — сказал он.



Политик подчеркнул, что Болгария надеется на то, что ветка газопровода, проходящая по территории страны, будет достроена.



"Мой ответ президенту Путину: он может приехать и посмотреть, на какой скорости мы строим — в среднем пять километров в день. Мы поздно начали, потому что необходимо было завершить многие процедуры", — добавил Борисов.



Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года. "Голубое топливо" из его второй нитки планируется поставлять через Болгарию в Сербию и Венгрию.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562279/ Источник: РИА «Новости» ← Путин заявил, что Болгария затягивает строительство "Турецкого потока" Новости net.finam.ru