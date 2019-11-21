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Путин заявил, что Болгария затягивает строительство "Турецкого потока"
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«Нефть России», 05.12.19, Москва, 10:30 Болгария сознательно затягивает строительство "Турецкого потока" на своей территории, вероятно, из-за давления со стороны, заявил Владимир Путин.
По его словам, болгарское руководство, после того как сорвало строительство "Южного потока", неоднократно обращалось с просьбой во что бы то ни стало реализовать "Турецкий поток".
"Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории", — отметил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.
Глава государства добавил, что если власти Болгарии не желают ускорять работу по "Турецкому потоку", то Россия найдет иные пути реализации возможностей по транзиту газа на юг Европы.
В октябре министр энергетики Александр Новак заявлял, что инфраструктуру для приема газа из "Турецкого потока" в Болгарии построят в первой половине 2020 года.
"Обязательные процедуры"
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, отвечая на слова Путина, заявил, что его страна задержала строительство ветки "Турецкого потока" в силу "обязательных процедур" ЕС.
"Болгария соблюдает процедуры Европейского союза. Каждый имеет право искать альтернативные маршруты — мы ищем альтернативную диверсификацию", — сказал Борисов в эфире телеканала BTV.
"Чисто политически им неприятно, что Болгария является таким лояльным и сильным членом НАТО и ЕС", — добавил премьер.
Борисов отметил, что София надеется на то, что ветка газопровода, которая проходит по территории Болгарии, будет достроена.
Премьер посоветовал Путину приехать в Болгарии и убедиться на месте, что строительство идет. "Он может приехать и посмотреть, на какой скорости мы строим — в среднем пять километров в день", — сказал Борисов.
"Мы поздно начали, потому что необходимо было завершить многие процедуры", — пояснил он.
"Турецкий поток"
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка необходима для поставок газа потребителям в Турции, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
"Газпром" в конце ноября заполнил топливом обе нитки газопровода. На приемном терминале в Турции завершаются пуско-наладочные работы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что газопровод планируется открыть 8 января 2020 года.