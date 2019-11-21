Здравствуйте, !
Сегодня 05 декабря 2019 года, четверг , 11:08:36 мск
Нефть, Brent: $63.05 +1,83
Валюта:    64.19 +0,05    71.11 +0,05
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1278,17 Мб информации:

  • 540409 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Газопроводы

Американский сенатор считает, что США вряд ли смогут остановить "Северный поток - 2"

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 05.12.19, Москва, 10:22     Автор законопроекта о борьбе с энергетическим влиянием России в Европе, сенатор-демократ Крис Мерфи (от штата Коннектикут) признал, что Вашингтон вряд ли сможет остановить строительство газопровода "Северный поток - 2" на нынешнем этапе. Об этом он заявил в среду, выступая на конференции в Вашингтоне, организованной Атлантическим советом.
 
"Я не знаю, каков будет итог по "Северному потоку - 2", но я сомневаюсь в наших возможностях остановить его прямо сейчас, учитывая, насколько далеко он продвинулся", - подчеркнул он.
 
"Нам нужны какие-то другие варианты действий", - считает сенатор. "Я надеюсь, что в течение следующей недели мы примем в комитете по иностранным делам [Сената Конгресса США] законопроект, уже прошедший через Палату представителей, который установит новый механизм финансирования энергетической независимости в размере $1 млрд, которые федеральное правительство будет использовать в таких местах, как Восточная Европа, чтобы они не были зависимы от поставок по газопроводам из России", - заявил законодатель. "Он уже прошел через Палату представителей и, надеюсь, пройдет через Сенат", - добавил он.
 
Палата представителей Конгресса в марте поддержала законопроект о помощи странам Центральной и Восточной Европы в диверсификации источников поставок энергоресурсов для борьбы с влиянием России, соавтором которого был Мерфи. Он предполагает, что Госдепартамент США и связанные с ним ведомства должны "поддержать усилия Европейской комиссии и правительств стран Центральной и Восточной Европы, направленные на укрепление их энергетической безопасности". Это должна быть, с одной стороны, "дипломатическая и политическая поддержка", а с другой стороны, - финансовая поддержка конкретных проектов в сфере энергетики. Для этой цели предлагается "выделить финансирование в размере не более $1 млрд для поддержки частных инвестиций в проекты, способствующие диверсификации источников энергии, а также системы транспортировки энергоресурсов в странах Центральной и Восточной Европы".
 
Законопроект также предполагает выделение Агентству США по торговле и развитию $5 млн для оказания содействия странам Европы и набора дополнительных сотрудников, которые будут заниматься этими вопросами.
 
Позиция США
В среду во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита НАТО в Лондоне американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты пока не приняли решение по поводу санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2", который представляет для них проблему. США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. По мнению ряда западных и российских экспертов, США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562277/

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" обосновать необходимость снижения тарифа на транзит газаПутин заявил, что Болгария затягивает строительство "Турецкого потока"
Просмотров: 57
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Выставки:
Новости
Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
10:37 · Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
10:30 · Путин заявил, что Болгария затягивает строительство "Турецкого потока"
10:22 · Американский сенатор считает, что США вряд ли смогут остановить "Северный поток - 2"
10:16 · "Нафтогаз" предложил "Газпрому" обосновать необходимость снижения тарифа на транзит газа
10:07 · Инвесторы в РФ готовятся к всплеску инфляции
09:43 · Президент США не определился с санкциями против "Северного потока-2"
00:03 · Решение суда Амстердама по долгу "Газпрома" ожидается 25 февраля 2020 года
04.12.19 · Страны ОПЕК в октябре выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 142% от плана
04.12.19 · Киеву придется заплатить разумную цену за газ, заявил немецкий депутат
04.12.19 · Украинский эксперт объяснил опасность "Турецкого потока" для Киева
04.12.19 · США сочли грядущее завершение строительства "Северного потока 2" ударом по Украине
04.12.19 · В Германии заявили о возможном прекращении помощи Украине из-за протестов Киева по "Северному потоку-2"
04.12.19 · Евросоюз изменит экономику ради "зеленой сделки"
04.12.19 · Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил "шокирующие прогнозы" на 2020 год
04.12.19 · Россия и Украина продлили договор о транзите нефти на десять лет

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Американский сенатор считает, что США вряд ли смогут остановить "Северный поток - 2"

«Нефть России», 05.12.19, Москва, 10:22    Автор законопроекта о борьбе с энергетическим влиянием России в Европе, сенатор-демократ Крис Мерфи (от штата Коннектикут) признал, что Вашингтон вряд ли сможет остановить строительство газопровода "Северный поток - 2" на нынешнем этапе. Об этом он заявил в среду, выступая на конференции в Вашингтоне, организованной Атлантическим советом.
 
"Я не знаю, каков будет итог по "Северному потоку - 2", но я сомневаюсь в наших возможностях остановить его прямо сейчас, учитывая, насколько далеко он продвинулся", - подчеркнул он.
 
"Нам нужны какие-то другие варианты действий", - считает сенатор. "Я надеюсь, что в течение следующей недели мы примем в комитете по иностранным делам [Сената Конгресса США] законопроект, уже прошедший через Палату представителей, который установит новый механизм финансирования энергетической независимости в размере $1 млрд, которые федеральное правительство будет использовать в таких местах, как Восточная Европа, чтобы они не были зависимы от поставок по газопроводам из России", - заявил законодатель. "Он уже прошел через Палату представителей и, надеюсь, пройдет через Сенат", - добавил он.
 
Палата представителей Конгресса в марте поддержала законопроект о помощи странам Центральной и Восточной Европы в диверсификации источников поставок энергоресурсов для борьбы с влиянием России, соавтором которого был Мерфи. Он предполагает, что Госдепартамент США и связанные с ним ведомства должны "поддержать усилия Европейской комиссии и правительств стран Центральной и Восточной Европы, направленные на укрепление их энергетической безопасности". Это должна быть, с одной стороны, "дипломатическая и политическая поддержка", а с другой стороны, - финансовая поддержка конкретных проектов в сфере энергетики. Для этой цели предлагается "выделить финансирование в размере не более $1 млрд для поддержки частных инвестиций в проекты, способствующие диверсификации источников энергии, а также системы транспортировки энергоресурсов в странах Центральной и Восточной Европы".
 
Законопроект также предполагает выделение Агентству США по торговле и развитию $5 млн для оказания содействия странам Европы и набора дополнительных сотрудников, которые будут заниматься этими вопросами.
 
Позиция США
В среду во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита НАТО в Лондоне американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты пока не приняли решение по поводу санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2", который представляет для них проблему. США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. По мнению ряда западных и российских экспертов, США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Октябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 Ноябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      