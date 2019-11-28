«Нефть России», 05.12.19, Москва, 10:16 Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко предложил "Газпрому" обратиться к украинскому регулятору в сфере энергетики с обоснованием необходимости снижения тарифа на транзит газа через территорию страны.



"Российской стороне было разъяснено, что она может обратиться к оператору или напрямую к регулятору (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - прим. ТАСС) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифа альтернативных (конкурентных) газопроводов, или если тариф делает экспорт газа невыгодным для "Газпрома", - написал Витренко в среду в Facebook.



Вместе с тем Витренко отметил, что украинская сторона не считает предложенные "Газпрому" тарифы завышенными, так как они рассчитаны по европейскому варианту. "По этой методологии тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы. <...> Расчеты транзитного тарифа, которые были показаны "Газпрому" и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированные расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным", - пояснил он.



Ранее сегодня глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что предложенные украинской стороной тарифы значительно выше тех, по которым осуществляется транзит газа в настоящее время.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562276/ Источник: "ТАСС" ← Инвесторы в РФ готовятся к всплеску инфляции Американский сенатор считает, что США вряд ли смогут остановить "Северный поток - 2" → Новости net.finam.ru