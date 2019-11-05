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Инвесторы в РФ готовятся к всплеску инфляции
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«Нефть России», 05.12.19, Москва, 10:07 Минфин провел очередные аукционы по продаже ОФЗ. Итоги размещения неоднозначны. Спрос есть, но инвесторы проявили интерес к защитным бумагам, опасаясь всплеска инфляции.
Инвесторы снова проявили существенный аппетит к инфляционным облигациям федерального займа, после того как Министерство финансов РФ увеличило эмиссию выпуска.
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ-ИН 52002 с погашением в феврале 2028 г. на 30 млрд руб. при спросе в 69,4 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 3,06% годовых, что на 9 базисных пунктов ниже уровня закрытия во вторник. Накануне ведомство сообщило о допэмиссии линкера на 106,9 млрд руб., пишет Bloomberg.
На втором аукционе ведомство разместило "классические" ОФЗ-ПД 26228 с погашением в апреле 2030 г. на 13,2 млрд руб. при спросе в 19,6 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 6,46% годовых, что на 2 базисных пункта ниже предыдущего закрытия торгов.
"Мы видим значительные и спрос, и размещение второй месяц подряд. Сегодня это может быть связано с двумя факторами: это укрепление нефти и рубля и в целом глобальный позитивный фон, - сказал по телефону аналитик BCS Global Markets Юрий Голбан. - Кроме того, крупные институциональные инвесторы, видимо, в последнее время пересмотрели свою политику и хеджируют инфляционные риски".
Действительно, похоже, что российские банки ждут разворота инфляционного тренда. Начиная с середины ноября наблюдается резкий рост спроса именно на инфляционные облигации федерального займа, доходность по которым привязана к индексу потребительских цен.
Российская экономика, по словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, хорошо подготовлена как к внешним, так и внутренним вызовам. Какие действия предпринимает регулятор, чтобы обеспечить стабильность?
В Банке России пока об ускорении инфляции не говорят, напротив, ждут дальнейшего замедления, а на ближайшем заседании могут снизить ставку.
Впрочем, факторы для ускорения инфляции все же есть. В новом году проиндексируют зарплаты бюджетников, к тому же в экономику поступят существенные средства для нацпроектов.
Облигации emerging markets под угрозой
2020 г. может стать тем самым годом, когда "медвежьи" ожидания по рынку казначейских бумаг США, наконец-то, оправдаются.
Если это так, то трейдеры развивающихся стран могут обнаружить, что облигации Таиланда, ЮАР и Южной Кореи являются наиболее уязвимыми, а бонды Индии и России - наименее чувствительными, свидетельствует исследование агентства Bloomberg.
Анализ долговых рынков 13 развивающихся стран, отражающий их чувствительность к скачкам доходности пятилетних облигаций США, показал, что экономика стран, реагирующих особенно остро, более зависима от экспорта. И, наоборот, Индия и Россия, которые идут последними в списке, сильно зависят от цен на сырье и меньше от торговли
Анализ охватывает семь периодов с середины 2011 г., когда доходность пятилетних казначейских бумаг США за две недели изменилась более чем на 35 базисных пунктов. Ниже приведена таблица, отображающая масштаб реакции и степень зависимости облигаций каждой страны в среднем. Дополнительная информация про использованную методологию доступна по этой ссылке.
Последний скачок доходности в США произошел в период с 3 по 16 сентября, из-за того что инвесторы закладывали в цены более "ястребиный" прогноз Федеральной резервной системы, при этом фьючерсы на ставку ФРС теперь отражают ожидания следующего снижения ставки в III квартале 2020 г.
В течение этого периода, который оказался единственным в этом исследовании периодом расхождения в динамике облигаций EM, доходности в Индонезии, России, Турции и Бразилии снижались, даже когда ставки по бондам США росли. Центробанки этих стран снизили процентные ставки в сентябре и октябре, а оптимизм насчет торговой сделки между США и КНР усилился.