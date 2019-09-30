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Санкции

Президент США не определился с санкциями против "Северного потока-2"

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«Нефть России», 05.12.19, Москва, 09:43     Президент США Дональд Трамп считает газопровод "Северный поток-2" проблемой, но с санкциями на его счет он пока не определился, заявил глава Белого дома на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель во время саммита НАТО.
 
США выступают против проекта, поскольку он, по их утверждению, может ослабить энергобезопасность Европы, Вашингтон также угрожает участникам проекта введением санкций.
 
Журналисты спросили Трампа, собирается ли он ввести санкции по "Северному потоку-2", в том числе против Германии.
 
"Мы на самом деле это еще не определили. Я действительно считаю, что это проблема, которую Германии придется решать самой. Может быть, для Германии это не будет проблемой. Я, вообще-то, надеюсь, что проблемой это не будет, но мы поговорим об этом", - сказал Трамп.
 
Как писали "Вести.Экономика", глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст ранее заявил, что позиция Киева, который наряду с США выступает против строительства газопровода, по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь ЕС для Украины.
 
"Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь", - заявил он.
 
Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока-2" как инструмент в переговорах по транзиту газа из РФ, заявила ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
 
По ее словам, в Киеве считают, что "эти санкции действительно могут помочь не допустить запуск "Северного потока", особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европе".
 
Газопровод "Северный поток-2" из двух ниток пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до побережья Германии. Пропускная способность двух ниток составит 55 млрд куб. м газа в год, минимальный срок эксплуатации - 50 лет.
 
Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим газопроводом "Северный поток" аналогичной мощности.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562274/

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Президент США не определился с санкциями против "Северного потока-2"

«Нефть России», 05.12.19, Москва, 09:43    Президент США Дональд Трамп считает газопровод "Северный поток-2" проблемой, но с санкциями на его счет он пока не определился, заявил глава Белого дома на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель во время саммита НАТО.
 
США выступают против проекта, поскольку он, по их утверждению, может ослабить энергобезопасность Европы, Вашингтон также угрожает участникам проекта введением санкций.
 
Журналисты спросили Трампа, собирается ли он ввести санкции по "Северному потоку-2", в том числе против Германии.
 
"Мы на самом деле это еще не определили. Я действительно считаю, что это проблема, которую Германии придется решать самой. Может быть, для Германии это не будет проблемой. Я, вообще-то, надеюсь, что проблемой это не будет, но мы поговорим об этом", - сказал Трамп.
 
Как писали "Вести.Экономика", глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст ранее заявил, что позиция Киева, который наряду с США выступает против строительства газопровода, по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь ЕС для Украины.
 
"Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь", - заявил он.
 
Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока-2" как инструмент в переговорах по транзиту газа из РФ, заявила ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
 
По ее словам, в Киеве считают, что "эти санкции действительно могут помочь не допустить запуск "Северного потока", особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европе".
 
Газопровод "Северный поток-2" из двух ниток пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до побережья Германии. Пропускная способность двух ниток составит 55 млрд куб. м газа в год, минимальный срок эксплуатации - 50 лет.
 
Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим газопроводом "Северный поток" аналогичной мощности.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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