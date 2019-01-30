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Новости oilru.com
Дела судейские
Решение суда Амстердама по долгу "Газпрома" ожидается 25 февраля 2020 года
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«Нефть России», 05.12.19, Москва, 00:03 Суд Амстердама по иску "Нафтогаза Украины" о принудительном взыскании с "Газпрома" долга, определенного Стокгольмским арбитражем, назвал предварительную дату вынесения решения - 25 февраля 2020 года. Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Закончили слушания в Амстердаме о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража. Суд определил ожидаемую дату вынесения решения - 25 февраля 2020 года", - написал он в Facebook.
По мнению Витренко, слушания прошли "успешно" для украинской стороны. "Поэтому мы ожидаем положительного решения суда, которое позволит нам приступить к реализации активов "Газпрома", которые мы до этого успешно арестовали", - добавил представитель "Нафтогаза".
Ранее Витренко заявлял, что стоимость арестованных активов "Газпрома" в Нидерландах превышает $3 млрд. В случае положительного вердикта для Киева, заявлял он, принудительное взыскание долга может произойти в 2020 году, начиная со второго квартала. Он также сообщал, что Окружной суд Амстердама 23 октября в рамках дела по иску его компании к "Газпрому" заблокировал 100% акций компании South Stream ("Южный поток"), которая занимается строительством "Турецкого потока". По его информации, это сделано в связи с рассмотрением дела "Газпрома" из-за передачи указанных акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar). Витренко добавил, что это якобы произошло за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза".
Судебные процессы
В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжаловал.
Однако летом 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания $2,56 млрд через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Люксембурге, которые "Газпром" также обжаловал.