Здравствуйте, !
Сегодня 05 декабря 2019 года, четверг , 01:56:35 мск
Нефть, Brent: $61.22 +0,26
Валюта:    64.14 -0,27    71.06 +0,09
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1278,16 Мб информации:

  • 540402 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Дела судейские

Решение суда Амстердама по долгу "Газпрома" ожидается 25 февраля 2020 года

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 05.12.19, Москва, 00:03    Суд Амстердама по иску "Нафтогаза Украины" о принудительном взыскании с "Газпрома" долга, определенного Стокгольмским арбитражем, назвал предварительную дату вынесения решения - 25 февраля 2020 года. Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
 
"Закончили слушания в Амстердаме о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража. Суд определил ожидаемую дату вынесения решения - 25 февраля 2020 года", - написал он в Facebook.
 
По мнению Витренко, слушания прошли "успешно" для украинской стороны. "Поэтому мы ожидаем положительного решения суда, которое позволит нам приступить к реализации активов "Газпрома", которые мы до этого успешно арестовали", - добавил представитель "Нафтогаза".
 
Ранее Витренко заявлял, что стоимость арестованных активов "Газпрома" в Нидерландах превышает $3 млрд. В случае положительного вердикта для Киева, заявлял он, принудительное взыскание долга может произойти в 2020 году, начиная со второго квартала. Он также сообщал, что Окружной суд Амстердама 23 октября в рамках дела по иску его компании к "Газпрому" заблокировал 100% акций компании South Stream ("Южный поток"), которая занимается строительством "Турецкого потока". По его информации, это сделано в связи с рассмотрением дела "Газпрома" из-за передачи указанных акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar). Витренко добавил, что это якобы произошло за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза".
 
Судебные процессы
В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжаловал.
 
Однако летом 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания $2,56 млрд через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Люксембурге, которые "Газпром" также обжаловал.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562273/

Страны ОПЕК в октябре выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 142% от плана
Просмотров: 119
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Выставки:
Новости
Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
00:03 · Решение суда Амстердама по долгу "Газпрома" ожидается 25 февраля 2020 года
04.12.19 · Страны ОПЕК в октябре выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 142% от плана
04.12.19 · Киеву придется заплатить разумную цену за газ, заявил немецкий депутат
04.12.19 · Украинский эксперт объяснил опасность "Турецкого потока" для Киева
04.12.19 · США сочли грядущее завершение строительства "Северного потока 2" ударом по Украине
04.12.19 · В Германии заявили о возможном прекращении помощи Украине из-за протестов Киева по "Северному потоку-2"
04.12.19 · Евросоюз изменит экономику ради "зеленой сделки"
04.12.19 · Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил "шокирующие прогнозы" на 2020 год
04.12.19 · Россия и Украина продлили договор о транзите нефти на десять лет
03.12.19 · Дума приняла закон о переходе с 2021 года на электронные трудовые книжки
03.12.19 · Опрос: почти 90% германских фирм в России поддерживают "Северный поток - 2"
03.12.19 · Дэн Бруйетт утвержден на посту нового министра энергетики США
03.12.19 · Юрист: в Амстердаме "Нафтогаз" намерен шантажировать Россию
03.12.19 · WSJ: "Сила Сибири" укрепит связи России и Китая и помешает доступу на рынок газа из США
03.12.19 · Bloomberg: в ОПЕК+ считают, что в США закончится сланцевый "золотой век"

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Решение суда Амстердама по долгу "Газпрома" ожидается 25 февраля 2020 года

«Нефть России», 05.12.19, Москва, 00:03   Суд Амстердама по иску "Нафтогаза Украины" о принудительном взыскании с "Газпрома" долга, определенного Стокгольмским арбитражем, назвал предварительную дату вынесения решения - 25 февраля 2020 года. Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
 
"Закончили слушания в Амстердаме о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража. Суд определил ожидаемую дату вынесения решения - 25 февраля 2020 года", - написал он в Facebook.
 
По мнению Витренко, слушания прошли "успешно" для украинской стороны. "Поэтому мы ожидаем положительного решения суда, которое позволит нам приступить к реализации активов "Газпрома", которые мы до этого успешно арестовали", - добавил представитель "Нафтогаза".
 
Ранее Витренко заявлял, что стоимость арестованных активов "Газпрома" в Нидерландах превышает $3 млрд. В случае положительного вердикта для Киева, заявлял он, принудительное взыскание долга может произойти в 2020 году, начиная со второго квартала. Он также сообщал, что Окружной суд Амстердама 23 октября в рамках дела по иску его компании к "Газпрому" заблокировал 100% акций компании South Stream ("Южный поток"), которая занимается строительством "Турецкого потока". По его информации, это сделано в связи с рассмотрением дела "Газпрома" из-за передачи указанных акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar). Витренко добавил, что это якобы произошло за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза".
 
Судебные процессы
В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжаловал.
 
Однако летом 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания $2,56 млрд через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Люксембурге, которые "Газпром" также обжаловал.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Октябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 Ноябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      