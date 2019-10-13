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ОПЕК

Страны ОПЕК в октябре выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 142% от плана

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«Нефть России», 04.12.19, Москва, 11:57    Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в октябре исполнили договоренности на 142% от плана, сообщили ТАСС два источника в делегациях по итогам заседания технического комитета ОПЕК+ в Вене во вторник.
 
Таким образом, страны соглашения снизили добычу нефти на 1,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, принятому за базовый, вместо оговоренных 1,2 млн баррелей в сутки.
 
При этом исполнение сделки странами ОПЕК в октябре составило 142%, странами "не ОПЕК" - 141%, сообщили источники ТАСС.
 
5-6 декабря в Вене состоятся министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+, в рамках которых будет обсуждаться будущее соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Оно истекает в марте 2020 года. Интрига переговоров состоит в том, что страны ОПЕК, вероятнее всего, поддерживают продление сделки до июня 2020 года, а Россия, крупнейший участник соглашения, еще свою позицию не озвучила.
 
Российские нефтяники на совещании в Минэнерго на прошлой неделе предложили отложить вопрос о продлении до весны. Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что в квотах на сокращение добычи не стоит учитывать газовый конденсат, который составляет, по его оценке, 7-8% российской добычи жидких углеводородов.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562272/

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Страны ОПЕК в октябре выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 142% от плана

«Нефть России», 04.12.19, Москва, 11:57   Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в октябре исполнили договоренности на 142% от плана, сообщили ТАСС два источника в делегациях по итогам заседания технического комитета ОПЕК+ в Вене во вторник.
 
Таким образом, страны соглашения снизили добычу нефти на 1,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, принятому за базовый, вместо оговоренных 1,2 млн баррелей в сутки.
 
При этом исполнение сделки странами ОПЕК в октябре составило 142%, странами "не ОПЕК" - 141%, сообщили источники ТАСС.
 
5-6 декабря в Вене состоятся министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+, в рамках которых будет обсуждаться будущее соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Оно истекает в марте 2020 года. Интрига переговоров состоит в том, что страны ОПЕК, вероятнее всего, поддерживают продление сделки до июня 2020 года, а Россия, крупнейший участник соглашения, еще свою позицию не озвучила.
 
Российские нефтяники на совещании в Минэнерго на прошлой неделе предложили отложить вопрос о продлении до весны. Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что в квотах на сокращение добычи не стоит учитывать газовый конденсат, который составляет, по его оценке, 7-8% российской добычи жидких углеводородов.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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