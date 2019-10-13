«Нефть России», 04.12.19, Москва, 11:57 Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в октябре исполнили договоренности на 142% от плана, сообщили ТАСС два источника в делегациях по итогам заседания технического комитета ОПЕК+ в Вене во вторник.



Таким образом, страны соглашения снизили добычу нефти на 1,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, принятому за базовый, вместо оговоренных 1,2 млн баррелей в сутки.



При этом исполнение сделки странами ОПЕК в октябре составило 142%, странами "не ОПЕК" - 141%, сообщили источники ТАСС.



5-6 декабря в Вене состоятся министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+, в рамках которых будет обсуждаться будущее соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Оно истекает в марте 2020 года. Интрига переговоров состоит в том, что страны ОПЕК, вероятнее всего, поддерживают продление сделки до июня 2020 года, а Россия, крупнейший участник соглашения, еще свою позицию не озвучила.



Российские нефтяники на совещании в Минэнерго на прошлой неделе предложили отложить вопрос о продлении до весны. Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что в квотах на сокращение добычи не стоит учитывать газовый конденсат, который составляет, по его оценке, 7-8% российской добычи жидких углеводородов.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562272/ Источник: "ТАСС" ← Киеву придется заплатить разумную цену за газ, заявил немецкий депутат Новости net.finam.ru