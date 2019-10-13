|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
ОПЕК
Страны ОПЕК в октябре выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 142% от плана
|
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Анонсы
Выставки:
Новости
11:16 · В Германии заявили о возможном прекращении помощи Украине из-за протестов Киева по "Северному потоку-2"
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 04.12.19, Москва, 11:57 Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в октябре исполнили договоренности на 142% от плана, сообщили ТАСС два источника в делегациях по итогам заседания технического комитета ОПЕК+ в Вене во вторник.
Таким образом, страны соглашения снизили добычу нефти на 1,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, принятому за базовый, вместо оговоренных 1,2 млн баррелей в сутки.
При этом исполнение сделки странами ОПЕК в октябре составило 142%, странами "не ОПЕК" - 141%, сообщили источники ТАСС.
5-6 декабря в Вене состоятся министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+, в рамках которых будет обсуждаться будущее соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Оно истекает в марте 2020 года. Интрига переговоров состоит в том, что страны ОПЕК, вероятнее всего, поддерживают продление сделки до июня 2020 года, а Россия, крупнейший участник соглашения, еще свою позицию не озвучила.
Российские нефтяники на совещании в Минэнерго на прошлой неделе предложили отложить вопрос о продлении до весны. Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что в квотах на сокращение добычи не стоит учитывать газовый конденсат, который составляет, по его оценке, 7-8% российской добычи жидких углеводородов.