|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Украина и газ
Киеву придется заплатить разумную цену за газ, заявил немецкий депутат
|
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Анонсы
Выставки:
Новости
11:16 · В Германии заявили о возможном прекращении помощи Украине из-за протестов Киева по "Северному потоку-2"
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 04.12.19, Москва, 11:45 Киеву придется заплатить разумную цену за российский газ и привести в порядок собственную систему газопроводов, это предпосылки для заключения нового договора с Россией, считает немецкий депутат, глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.
"Федеральное правительство занимает позицию, согласно которой Россия и Украина должны договориться о своем газоснабжении. Но тогда Украине придется заплатить за газ разумную цену и привести свою газовую сеть в порядок. Это предпосылки для того, чтобы это заработало", - заявил Эрнст.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.
Очередная трехстороннняя встреча по газу между РФ, Украиной и ЕК возможна 5 декабря, если компании будут готовы ее провести, сообщил журналистам во вторник министр энергетики РФ Александр Новак.