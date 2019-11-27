«Нефть России», 04.12.19, Москва, 11:45 Киеву придется заплатить разумную цену за российский газ и привести в порядок собственную систему газопроводов, это предпосылки для заключения нового договора с Россией, считает немецкий депутат, глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.



"Федеральное правительство занимает позицию, согласно которой Россия и Украина должны договориться о своем газоснабжении. Но тогда Украине придется заплатить за газ разумную цену и привести свою газовую сеть в порядок. Это предпосылки для того, чтобы это заработало", - заявил Эрнст.



Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.



Очередная трехстороннняя встреча по газу между РФ, Украиной и ЕК возможна 5 декабря, если компании будут готовы ее провести, сообщил журналистам во вторник министр энергетики РФ Александр Новак.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562271/ Источник: РИА «Новости» ← Украинский эксперт объяснил опасность "Турецкого потока" для Киева Страны ОПЕК в октябре выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 142% от плана → Новости net.finam.ru