«Нефть России», 04.12.19, Москва, 11:35 Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в эфире телеканала NewsOne заявил, что запуск газопровода "Турецкий поток" окажется для Киева более болезненным, чем запуск "Северного потока — 2".



""Турецкий поток" заберет (газ. – прим. ред.) с нашего южного направления, это Одесса-Ананьев-Измаил. То есть, это газ, который шел в направлении Турции через Молдавию и Румынию", - заявил Землянский.



По его словам, поставки по данному трубопроводу полностью обеспечат Турцию газом, который ранее транспортировался через территорию Украины.



"Вторая нитка ("Турецкого потока". – прим. ред.) еще больше усугубит (ситуацию. – прим. ред.). То есть, для нас, как ни парадоксально, "Турецкий поток" представляет большую угрозу, нежели "Северный поток — 2"", - отметил эксперт.



Он добавил, что "Турецкий поток" будет полностью обеспечивать газом юго-восточную и центральную Европу, и напомнил о строительстве в Болгарии нитки трубопровода, идущей до Центрально-европейского газового хаба в австрийском Баумгартене.



"Открытие газопровода произойдет практически через месяц. И это серьезная угроза", - заключил Землянский.



Две нитки газопровода "Турецкий поток" мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая проложены по дну Черного моря. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.



В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет по трубопроводу, который сейчас строят в Сербии от границы с Болгарией до Венгрии. Это ветка протяженностью 402 километра, пропускной способностью 12,87 миллиарда кубометров на входе и около десяти миллиардов на выходе. Генеральным заказчиком выступает компания Gastrans. Один из самых сложных участков проходит под рекой Дунай в районе города Смедерево, в 50 километрах к юго-востоку от Белграда.

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