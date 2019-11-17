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Новости oilru.com


 
Газопроводы

США сочли грядущее завершение строительства "Северного потока 2" ударом по Украине

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«Нефть России», 04.12.19, Москва, 11:26    Предстоящее завершение строительства трубопровода "Северный поток 2" позволит Москве еще более дестабилизировать Украину, заявил во вторник помощник госсекретаря США Кристофер Форд.
 
По его словам, завершение строительства "Северного потока-2" повлечет "очень негативные" последствия для Европы и США. "Это станет еще одним инструментом для Кремля, который позволит использовать энергетические ресурсы, чтобы разделить Европу и дестабилизировать Украину", - сказал Форд на слушаниях в Сенате.
 
Он отметил, что администрация США "использовала дипломатические инструменты, чтобы добиться целей и попытаться остановить этот проект". На вопрос о том, принесли ли успех эти дипломатические попытки, Форд отметил, что в настоящий момент Вашингтону удалось лишь замедлить строительство трубопровода, но не остановить.
 
В конце октябре об угрозе "Северного потока 2" для Украины также говорил замгоссекретаря США Джон Салливан. Дипломат предупреждал, что проект газопровода в случае реализации может стать колоссальным рычагом давления Москвы на Киев.
 
В ноябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом называл "Северный поток-2" политическим проектом, направленным на усиление влияния России на европейские страны.
 
"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.​​​ Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562269/

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США сочли грядущее завершение строительства "Северного потока 2" ударом по Украине

«Нефть России», 04.12.19, Москва, 11:26   Предстоящее завершение строительства трубопровода "Северный поток 2" позволит Москве еще более дестабилизировать Украину, заявил во вторник помощник госсекретаря США Кристофер Форд.
 
По его словам, завершение строительства "Северного потока-2" повлечет "очень негативные" последствия для Европы и США. "Это станет еще одним инструментом для Кремля, который позволит использовать энергетические ресурсы, чтобы разделить Европу и дестабилизировать Украину", - сказал Форд на слушаниях в Сенате.
 
Он отметил, что администрация США "использовала дипломатические инструменты, чтобы добиться целей и попытаться остановить этот проект". На вопрос о том, принесли ли успех эти дипломатические попытки, Форд отметил, что в настоящий момент Вашингтону удалось лишь замедлить строительство трубопровода, но не остановить.
 
В конце октябре об угрозе "Северного потока 2" для Украины также говорил замгоссекретаря США Джон Салливан. Дипломат предупреждал, что проект газопровода в случае реализации может стать колоссальным рычагом давления Москвы на Киев.
 
В ноябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом называл "Северный поток-2" политическим проектом, направленным на усиление влияния России на европейские страны.
 
"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.​​​ Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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