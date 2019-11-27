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Украина и газ

В Германии заявили о возможном прекращении помощи Украине из-за протестов Киева по "Северному потоку-2"

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«Нефть России», 04.12.19, Москва, 11:16    Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь ЕС для Украины, заявил депутат, глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
 
"Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь", - заявил он в интервью РИА "Новости".
 
Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока-2" как инструмент в переговорах по транзиту газа из РФ, заявила ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль. По ее словам, в Киеве считают, что "эти санкции действительно могут помочь не допустить запуск "Северного потока", особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европе".
 
Кроме того, в Киеве считают, что Германия помогает "удушению Украины".
 
"С запуском "Северного потока-2" можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины", -заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle.
 
"Доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики, а весь украинский и восточноевропейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад. А такие радикальные изменения - теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере - это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия как один из лидеров Европейского союза должна это осознавать", - предупредил глава "Нафтогаза".
 
"Газпром" намерен начать поставки газа по "Северному потоку-2" в 2020 г.
 
Газопровод "Северный поток-2" из двух ниток пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до побережья Германии. Пропускная способность двух ниток составит 55 млрд куб. м газа в год, минимальный срок эксплуатации - 50 лет.
 
Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком-1" такой же мощности.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562268/

Евросоюз изменит экономику ради "зеленой сделки"США сочли грядущее завершение строительства "Северного потока 2" ударом по Украине
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В Германии заявили о возможном прекращении помощи Украине из-за протестов Киева по "Северному потоку-2"

«Нефть России», 04.12.19, Москва, 11:16   Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь ЕС для Украины, заявил депутат, глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
 
"Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь", - заявил он в интервью РИА "Новости".
 
Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока-2" как инструмент в переговорах по транзиту газа из РФ, заявила ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль. По ее словам, в Киеве считают, что "эти санкции действительно могут помочь не допустить запуск "Северного потока", особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европе".
 
Кроме того, в Киеве считают, что Германия помогает "удушению Украины".
 
"С запуском "Северного потока-2" можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины", -заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle.
 
"Доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики, а весь украинский и восточноевропейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад. А такие радикальные изменения - теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере - это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия как один из лидеров Европейского союза должна это осознавать", - предупредил глава "Нафтогаза".
 
"Газпром" намерен начать поставки газа по "Северному потоку-2" в 2020 г.
 
Газопровод "Северный поток-2" из двух ниток пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до побережья Германии. Пропускная способность двух ниток составит 55 млрд куб. м газа в год, минимальный срок эксплуатации - 50 лет.
 
Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком-1" такой же мощности.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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