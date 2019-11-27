«Нефть России», 04.12.19, Москва, 11:16 Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь ЕС для Украины, заявил депутат, глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст.



"Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь", - заявил он в интервью РИА "Новости".



Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока-2" как инструмент в переговорах по транзиту газа из РФ, заявила ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль. По ее словам, в Киеве считают, что "эти санкции действительно могут помочь не допустить запуск "Северного потока", особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европе".



Кроме того, в Киеве считают, что Германия помогает "удушению Украины".



"С запуском "Северного потока-2" можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины", -заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle.



"Доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики, а весь украинский и восточноевропейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад. А такие радикальные изменения - теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере - это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия как один из лидеров Европейского союза должна это осознавать", - предупредил глава "Нафтогаза".



"Газпром" намерен начать поставки газа по "Северному потоку-2" в 2020 г.



Газопровод "Северный поток-2" из двух ниток пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до побережья Германии. Пропускная способность двух ниток составит 55 млрд куб. м газа в год, минимальный срок эксплуатации - 50 лет.



Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком-1" такой же мощности.

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562268/ Источник: Вести ← Евросоюз изменит экономику ради "зеленой сделки" США сочли грядущее завершение строительства "Северного потока 2" ударом по Украине → Новости net.finam.ru