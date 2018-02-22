«Нефть России», 04.12.19, Москва, 11:11 Новое руководство Европейского союза планирует объявить на следующей неделе о запуске самой амбициозной в мире программы по борьбе с изменением климата, для которой будут проведены радикальные реформы в экономике.



Лидеры блока возьмут на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов в атмосферу до нуля к 2050 г., говорится в проекте совместного заявления для намеченного на 12-13 декабря саммита лидеров ЕС в Брюсселе.



Для достижения поставленной цели Евросоюз обещает больше "зеленых инвестиций" и корректировку политики, в том числе смягчение запрета на государственные субсидии, изменение правил государственных закупок и увеличение налога на импорт из стран, не соблюдающих экологические стандарты, пишет Bloomberg.



"Если наша цель стать климатически нейтральным континентом к 2050 г., мы должны действовать уже сегодня, - заявила в понедельник на конференции Организации Объединенных Наций по климату президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. - Это поколенческий переход, который мы должны совершить".



План ЕС, который должен быть утвержден на открывшейся в Мадриде конференции по климату (COP25), сделает Европу самым "зеленым" среди других регионов планеты. Таким странам, как Китай, Индия и Япония, еще предстоит выполнить взятые на себя обязательства в рамках Парижского соглашения по климату от 2015 г. Президент Дональд Трамп, как известно, объявил о выходе США из Парижского договора.





Еврокомиссия, регулирующий орган ЕС, будет заниматься разработкой правил, которые трансформируют европейскую экономику, как только национальные лидеры подпишут климатические цели на 2050 г. Формулировка проекта коммюнике брюссельского саммита, которая все еще может измениться, отражает первоначальный набор предложений, которые должны быть представлены комиссией накануне встречи лидеров.



Чтобы гарантировать, что зависящая от угля Польша не наложила вето на климатические цели, лидеры ЕС хотят предложить Варшаве "благоприятную программу", которая будет включать финансовую поддержку.



Согласно последней оценке Еврокомиссии после 2030 г. на проекты, связанные с борьбой с климатическими изменениями, могут потребоваться дополнительные инвестиции в энергетику и инфраструктуру в размере 290 млрд евро ($321 млрд) в год. В соответствии с планом Европейский инвестиционный банк станет основным источником финансирования. Эта финансовая организация готова предоставить до 1 трлн евро в течение предстоящего десятилетия. Кроме того, банк с 2021 г. прекратит финансировать проекты, связанные с ископаемым топливом.



Фон дер Ляйен заявила в Мадриде, что Еврокомиссия в марте предложит новый закон ЕС, который "сделает переход к климатическому нейтралитету необратимым". Она также указала, что эта мера расширит сферу торговли выбросами и будет включать "стратегию от "фермы к вилке" и меры по биоразнообразию.



На следующей неделе лидеры ЕС также обсудят долгосрочный бюджет блока. Проект предусматривает выделение как минимум $300 млрд (или четверть всего бюджета) на климатические инициативы с 2021 по 2027 гг.

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