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Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил "шокирующие прогнозы" на 2020 год
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Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
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«Нефть России», 04.12.19, Москва, 00:26 Датский Saxo Bank ожидает от 2020 года победы демократов на выборах в США, возвращения стоимости нефти марки Brent к $90 за баррель и выхода Венгрии из Евросоюза. Такие предположения содержатся в неофициальном прогнозе банка "Шокирующие предсказания", опубликованном во вторник.
В прошлом году в банке прогнозировали покупку Tesla компанией Apple, увольнение главы Федеральной резервной системы США, введение всемирного транспортного налога и разрушительные солнечные бури.
Brent по $90
В 2020 году ОПЕК и Россия, наблюдая замедление добычи сланцевой нефти в США из-за низкой доходности инвестиций, объявят о новом серьезном сокращении собственной добычи, ожидают в Saxo Bank. Одновременно следующий этап IPO Saudi Aramco обеспечит желаемую оценку компании для инвесторов за пределами Саудовской Аравии. Рынок нефти будет захвачен врасплох, и стоимость барреля нефти марки Brent вернется к $90 за баррель, предсказывают в банке. При этом цена акций "Роснефти" взлетит на 50%.
Мировая "зеленая энергетика" в следующем году будет страдать из-за низкой рентабельной инвестиций, но внимание к климатической политике повысит долгосрочный интерес к электромобилям и средствам контроля автомобильных выхлопных газов, предполагают в Saxo.
"Россия окажется в выигрыше как крупнейший в мире поставщик палладия, используемого в автомобилях для улучшения качества воздуха. В 2019 году палладий был одним из самых быстрорастущих сырьевых товаров, и это продолжится в 2020 году. Росту будут способствовать триумфальный приход демократов в Белый дом и ужесточение норм выбросов в Индии", - считают в банке.
Кроме того, аккумуляторные батареи для электротранспорта будут переводить с кобальта на никель, и спрос на последний в 2020 год позволит акциям российского "Норникеля" вырасти на 50%, прогнозируют эксперты Saxo.
Чистая победа демократов в США
"Победу [Дональда] Трампа в 2016 году обеспечили пожилые белые избиратели, а их доля в населении уменьшается: сейчас в США самым многочисленным поколением являются люди от 20 до 40 лет, настроенные гораздо более либерально", - отмечают в датском банке.
И миллениалы, и старшая часть "поколения Z" (то есть рожденных в 90-е) выступают против несправедливости и неравенства, а также изменений климата. Трамп, отрицающий эти изменения, может стать главным громоотводом, прогнозирует Saxo. В банке ждут, что демократы усилят контроль над Палатой представителей и, пусть и с трудом, захватят главенствующее положение в Сенате.
Выход Венгрии из ЕС
"С момента присоединения к ЕС в 2004 году Венгрию сопровождает экономический успех. Но теперь это 15-летний брак под угрозой развода: ЕС запустит против Венгрии процедуру по статье 7 союзного договора, ссылаясь на вводимые в стране (фактически ее премьером Виктором Орбаном) все более жесткие ограничения свободы и независимости прессы, суда, науки, меньшинств и правозащитников. Венгерское же руководство ответит, что страна всего лишь защищается - в первую очередь защищает свою культуру от массовой иммиграции", - считают эксперты Saxo.
В 2020 году сторонам станет еще труднее договориться, считают специалисты датского банка. Орбан начнет открыто говорить о "кровном братстве" с Турцией, и эта резкая смена тона совпадет с уменьшением траншей от Евросоюза в последующие два года. Венгерская валюта резко подешевеет до 375 форинтов за евро (сейчас курс находится на уровне около 330) из-за опасений рынка относительно оттока капитала из страны на фоне пересмотра европейскими компаниями инвестиционных планов, предвещают эксперты Saxo.
Азиатская резервная валюта
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций создаст новый резервный актив - "азиатское право заимствования" (Asian Drawing Right, ADR). Как считают в Saxo, это произойдет из-за углубления торговых конфликтов и угрозы со стороны США превратить доллар и контроль над мировыми финансами в оружие. Один ADR будет равняться двум американским долларам, что сделает его самой крупной валютной единицей в мире.
"Этот шаг, очевидно, будет направлен на устранение американского доллара из региональной торговли. Местные экономики заключат многостороннее соглашение о переводе всей торговли в регионе только на ADR. Россия и страны ОПЕК, крупные экспортеры нефти, с удовольствием присоединятся, понимая свою растущую зависимость от азиатского рынка", - прогнозирует датский банк.
Перевод значительной доли международной торговли с доллара на другую валюту снизит денежный поток в США до уровня, недостаточного, чтобы покрыть торговый и бюджетный дефицит. Из-за этого всего за несколько месяцев доллар ослабеет на 20% относительно ADR и на 30% - относительно золота, предрекают эксперты.
ЕЦБ сдастся и поднимет ставки
По мнению Saxo, европейские банки находятся в сложной ситуации: сверхнизкие ставки, усиление регулирования по правилам "Базель IV", конкуренция со стороны финтех-компаний.
"Совершенно неожиданно в начале 2020 года новый президент ЕЦБ Кристин Лагард, которая ранее поддерживала отрицательные ставки, сделает разворот и объявит, что монетарная политика исчерпала свои возможности. Она укажет, что длительное сохранение отрицательных ставок по депозитам может серьезно повредить банковскому сектору Европы", - предположили в Saxo.
Чтобы заставить власти стран еврозоны, особенно Германии, перейти к фискальному стимулированию экономики, ЕЦБ начиная с 23 января трижды поднимет ставки, которые в конечном итоге станут положительными.