«Нефть России», 04.12.19, Москва, 00:04 Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.



Как следует из заявления пресс-службы украинской компании на ее странице в Facebook, к договору заключили дополнительное соглашение, теперь документ действует до 1 января 2030 года.



Компании также обновили ряд положений с учетом изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе.



Отмечается, что базовые принципы сотрудничества двух операторов не изменились.

"Заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов Общества транзитными объемами нефти в направлении стран Европы", — говорится в сообщении.



Ранее в "Укртранснафте" заявили, что за десять месяцев 2019 года компания транспортировала для европейских и украинских потребителей 12,606 миллиона тонн нефти, из которых транзит составил 10,637 миллиона тонн.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562265/