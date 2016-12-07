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Транзит

Россия и Украина продлили договор о транзите нефти на десять лет

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«Нефть России», 04.12.19, Москва, 00:04    Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
 
Как следует из заявления пресс-службы украинской компании на ее странице в Facebook, к договору заключили дополнительное соглашение, теперь документ действует до 1 января 2030 года.
 
Компании также обновили ряд положений с учетом изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе.
 
Отмечается, что базовые принципы сотрудничества двух операторов не изменились.
"Заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов Общества транзитными объемами нефти в направлении стран Европы", — говорится в сообщении.
 
Ранее в "Укртранснафте" заявили, что за десять месяцев 2019 года компания транспортировала для европейских и украинских потребителей 12,606 миллиона тонн нефти, из которых транзит составил 10,637 миллиона тонн.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562265/

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Россия и Украина продлили договор о транзите нефти на десять лет

«Нефть России», 04.12.19, Москва, 00:04   Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
 
Как следует из заявления пресс-службы украинской компании на ее странице в Facebook, к договору заключили дополнительное соглашение, теперь документ действует до 1 января 2030 года.
 
Компании также обновили ряд положений с учетом изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе.
 
Отмечается, что базовые принципы сотрудничества двух операторов не изменились.
"Заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов Общества транзитными объемами нефти в направлении стран Европы", — говорится в сообщении.
 
Ранее в "Укртранснафте" заявили, что за десять месяцев 2019 года компания транспортировала для европейских и украинских потребителей 12,606 миллиона тонн нефти, из которых транзит составил 10,637 миллиона тонн.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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