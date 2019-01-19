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Дума приняла закон о переходе с 2021 года на электронные трудовые книжки
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«Нефть России», 03.12.19, Москва, 15:07 Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о переходе на цифровые трудовые книжки.
Документ был подготовлен правительством в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика".
Закон разрешает работодателю в электронном виде фиксировать информацию о трудовой деятельности и стаже каждого работник и представлять ее для хранения в Пенсионный фонд.
В электронном виде будет фиксироваться информация о работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах на другую работу, об увольнении с указанием причины, другая предусмотренная законодательством информация.
Переход на электронные трудовые книжки будет осуществлен с 1 января 2021 года.
В связи с этим до 30 июня 2020 года работодатели должны уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве, а также сообщить о возможности выбора между продолжением ведения трудовой книжки в бумажном формате или в электронном виде.
Такое заявление работник может подать до конца следующего года включительно, а если он не подал никакого заявления, работодатель продолжает вести его бумажную трудовую книжку.
Если работник пожелает иметь трудовую книжку на традиционным бумажном носителе, он также должен подать соответствующее заявление. Ответственность за хранение и ведение документа возлагается на самого работника.
Предлагаемые изменения, по экспертным оценкам, затрагивают около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица.