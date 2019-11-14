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Газопроводы
Опрос: почти 90% германских фирм в России поддерживают "Северный поток - 2"
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«Нефть России», 03.12.19, Москва, 14:56 Почти 90% действующих в России германских компаний поддерживают строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник в Берлине данные опроса, проведенного в текущем году Германо-российской промышленной палатой (AHK) и Восточным комитетом немецкой экономики (OAOEV) среди 112 компаний ФРГ.
Исследование показало, что 72% фирм выступили за поставки газа по двум маршрутам - и по "Северному потоку - 2", и транзитом через территорию Украины. Не менее 15% высказались за запуск "Северного потока - 2" без сохранения транзита через Украину. Еще 10% затруднились с ответом, 3% выступили против газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря.
"В свете сокращения добычи газа в ЕС и выхода из угольной и атомной энергетики в Германии мы нуждаемся во всех вариантах импорта [газа]", - заявил на презентации результатов опроса председатель Восточного комитета немецкой экономики (ВКНЭ, OAOEV) Михаэль Хармс. "Любой дополнительный маршрут обеспечивает надежное и выгодное с точки зрения стоимость энергоснабжение", - констатировал он.
"В этой связи мы надеемся, что трехсторонние газовые переговоры между ЕС, Россией и Украиной до конца года приведут к заключению нового долгосрочного соглашения о транзите", - отметил Хармс.
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.
Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (в частности, Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Последней из этих стран разрешение на строительство газопровода выдала Дания, согласовав маршрут, при котором газопровод огибает остров Борнхольм с юго-востока.