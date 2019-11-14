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Газопроводы

Опрос: почти 90% германских фирм в России поддерживают "Северный поток - 2"

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«Нефть России», 03.12.19, Москва, 14:56    Почти 90% действующих в России германских компаний поддерживают строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник в Берлине данные опроса, проведенного в текущем году Германо-российской промышленной палатой (AHK) и Восточным комитетом немецкой экономики (OAOEV) среди 112 компаний ФРГ.
 
Исследование показало, что 72% фирм выступили за поставки газа по двум маршрутам - и по "Северному потоку - 2", и транзитом через территорию Украины. Не менее 15% высказались за запуск "Северного потока - 2" без сохранения транзита через Украину. Еще 10% затруднились с ответом, 3% выступили против газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря.
 
"В свете сокращения добычи газа в ЕС и выхода из угольной и атомной энергетики в Германии мы нуждаемся во всех вариантах импорта [газа]", - заявил на презентации результатов опроса председатель Восточного комитета немецкой экономики (ВКНЭ, OAOEV) Михаэль Хармс. "Любой дополнительный маршрут обеспечивает надежное и выгодное с точки зрения стоимость энергоснабжение", - констатировал он.
 
"В этой связи мы надеемся, что трехсторонние газовые переговоры между ЕС, Россией и Украиной до конца года приведут к заключению нового долгосрочного соглашения о транзите", - отметил Хармс.
 
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.
 
Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (в частности, Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Последней из этих стран разрешение на строительство газопровода выдала Дания, согласовав маршрут, при котором газопровод огибает остров Борнхольм с юго-востока.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562263/

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Опрос: почти 90% германских фирм в России поддерживают "Северный поток - 2"

«Нефть России», 03.12.19, Москва, 14:56   Почти 90% действующих в России германских компаний поддерживают строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник в Берлине данные опроса, проведенного в текущем году Германо-российской промышленной палатой (AHK) и Восточным комитетом немецкой экономики (OAOEV) среди 112 компаний ФРГ.
 
Исследование показало, что 72% фирм выступили за поставки газа по двум маршрутам - и по "Северному потоку - 2", и транзитом через территорию Украины. Не менее 15% высказались за запуск "Северного потока - 2" без сохранения транзита через Украину. Еще 10% затруднились с ответом, 3% выступили против газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря.
 
"В свете сокращения добычи газа в ЕС и выхода из угольной и атомной энергетики в Германии мы нуждаемся во всех вариантах импорта [газа]", - заявил на презентации результатов опроса председатель Восточного комитета немецкой экономики (ВКНЭ, OAOEV) Михаэль Хармс. "Любой дополнительный маршрут обеспечивает надежное и выгодное с точки зрения стоимость энергоснабжение", - констатировал он.
 
"В этой связи мы надеемся, что трехсторонние газовые переговоры между ЕС, Россией и Украиной до конца года приведут к заключению нового долгосрочного соглашения о транзите", - отметил Хармс.
 
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.
 
Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (в частности, Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Последней из этих стран разрешение на строительство газопровода выдала Дания, согласовав маршрут, при котором газопровод огибает остров Борнхольм с юго-востока.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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