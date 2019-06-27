Здравствуйте, !
Сегодня 03 декабря 2019 года, вторник , 16:26:09 мск
Нефть, Brent: $60.96 -0,93
Валюта:    64.41 0    70.97 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1278,14 Мб информации:

  • 540393 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Кадры

Дэн Бруйетт утвержден на посту нового министра энергетики США

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 03.12.19, Москва, 14:48    Сенат Конгресса США одобрил в понедельник назначение Дэна Бруйетта на пост министра энергетики.
 
Министр энергетики США Рик Перри 1 декабря ушел с этой должности, новым министром по представлению президента США был назначен заместитель Перри - Дэн Бруйетт, сообщали "Вести.Экономика".
 
"Я прощаюсь с министерством энергетики. Было честью служить в администрации президента Дональда Трампа. Спасибо моей жене, моим детям и американскому народу, что предоставили мне возможность служить", - отметил Перри в Twitter.
 
Трамп заявил об отставке министра энергетики в октябре. По словам Трампа, Перри проделал "фантастическую работу в энергетической сфере". Перри возглавил министерство в марте 2017 г.
 
Перри проходит по делу об импичменте Трампа и отказался давать показания в Конгрессе США. Посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд называл министра энергетики одним из "трех амиго" - проводников внешней политики Трампа.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562262/

Юрист: в Амстердаме "Нафтогаз" намерен шантажировать РоссиюОпрос: почти 90% германских фирм в России поддерживают "Северный поток - 2"
Просмотров: 94
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Великая миссия «Фейсбука»
Выставки:
Новости
Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
15:07 · Дума приняла закон о переходе с 2021 года на электронные трудовые книжки
14:56 · Опрос: почти 90% германских фирм в России поддерживают "Северный поток - 2"
14:48 · Дэн Бруйетт утвержден на посту нового министра энергетики США
10:29 · Юрист: в Амстердаме "Нафтогаз" намерен шантажировать Россию
10:22 · WSJ: "Сила Сибири" укрепит связи России и Китая и помешает доступу на рынок газа из США
10:13 · Bloomberg: в ОПЕК+ считают, что в США закончится сланцевый "золотой век"
10:05 · Бомба замедленного действия: США взрастили корпоративный пузырь небывалых масштабов
00:03 · WSJ: Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году
02.12.19 · Путин подписал закон о новом виде пользования недрами
02.12.19 · Путин: "Сила Сибири" выводит энергетическое взаимодействие России и Китая на новый уровень
02.12.19 · Каким будет декабрь для рубля?
02.12.19 · Власти повысят размер страхового возмещения по вкладам до 10 млн рублей, но с оговоркой
02.12.19 · Украина назвала требования для сохранения транзита газа в ЕС
02.12.19 · В Минэнерго Украины допустили смену руководства "Нафтогаза"
02.12.19 · Путин и Си Цзиньпин запустили поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири"

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Дэн Бруйетт утвержден на посту нового министра энергетики США

«Нефть России», 03.12.19, Москва, 14:48   Сенат Конгресса США одобрил в понедельник назначение Дэна Бруйетта на пост министра энергетики.
 
Министр энергетики США Рик Перри 1 декабря ушел с этой должности, новым министром по представлению президента США был назначен заместитель Перри - Дэн Бруйетт, сообщали "Вести.Экономика".
 
"Я прощаюсь с министерством энергетики. Было честью служить в администрации президента Дональда Трампа. Спасибо моей жене, моим детям и американскому народу, что предоставили мне возможность служить", - отметил Перри в Twitter.
 
Трамп заявил об отставке министра энергетики в октябре. По словам Трампа, Перри проделал "фантастическую работу в энергетической сфере". Перри возглавил министерство в марте 2017 г.
 
Перри проходит по делу об импичменте Трампа и отказался давать показания в Конгрессе США. Посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд называл министра энергетики одним из "трех амиго" - проводников внешней политики Трампа.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Октябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 Ноябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      