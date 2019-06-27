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Дэн Бруйетт утвержден на посту нового министра энергетики США
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«Нефть России», 03.12.19, Москва, 14:48 Сенат Конгресса США одобрил в понедельник назначение Дэна Бруйетта на пост министра энергетики.
Министр энергетики США Рик Перри 1 декабря ушел с этой должности, новым министром по представлению президента США был назначен заместитель Перри - Дэн Бруйетт, сообщали "Вести.Экономика".
"Я прощаюсь с министерством энергетики. Было честью служить в администрации президента Дональда Трампа. Спасибо моей жене, моим детям и американскому народу, что предоставили мне возможность служить", - отметил Перри в Twitter.
Трамп заявил об отставке министра энергетики в октябре. По словам Трампа, Перри проделал "фантастическую работу в энергетической сфере". Перри возглавил министерство в марте 2017 г.
Перри проходит по делу об импичменте Трампа и отказался давать показания в Конгрессе США. Посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд называл министра энергетики одним из "трех амиго" - проводников внешней политики Трампа.