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Украина и газ

Юрист: в Амстердаме "Нафтогаз" намерен шантажировать Россию

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«Нефть России», 03.12.19, Москва, 10:29    В Амстердаме на этой неделе пройдут слушания по иску "Нафтогаза" к "Газпрому", сообщили в украинской компании. Ситуацию оценил в эфире радио Sputnik юрист в области международного права Тимур Маршани.
 
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Слушания по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российского "Газпрома" по иску "Нафтогаза Украины" пройдут в среду в Амстердаме, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
 
Ранее, 25 ноября, он заявлял, что "Нафтогаз" готов получить долг "Газпрома" по решениям Стокгольмского арбитража в размере около 3 миллиардов долларов газом. Однако, по его словам, "Газпром" пока не согласился выплатить долг таким образом.
 
"Уже завтра я направляюсь в Амстердам, где послезавтра должны состояться ключевые судебные слушания по взысканию с "Газпрома" около 3 миллиардов долларов", ‒ написал Витренко на своей странице в Facebook.
 
По его словам, если иск "Нафтогаза" будет удовлетворен, то компания начнет получать средства уже в апреле 2020 года. "Если они (слушания, – ред.) пройдут успешно, мы сможем начать получать средства уже примерно с апреля", ‒ заявил Витренко, слова которого приводит РИА Новости.
 
Юрист в области международного права, адвокат Тимур Маршани в эфире радио Sputnik высказал мнение, что процессы по искам украинской компании к "Газпрому" политизированы, а "Нафтогаз Украины" использует правовой инструментарий для фактического шантажа.
 
"Безусловная политизированность сказывается на всем ходе процесса и обуславливает решения, выносимые судьями. Это прослеживалось и в ходе судебных разбирательств, и в обеспечительных мерах ‒ наложении ареста на активы "Газпрома" за рубежом, и, наверное, в абсолютно огульных обвинениях в адрес "Газпрома" в якобы невыполнении им договорных обязательств… Сегодня "Нафтогаз Украины" не только пользуется приоритетной линией защиты своих интересов в суде. "Нафтогаз Украины" сегодня пользуется всеми способами, чтобы использовать правовой инструментарий международных институтов, с помощью которого он шантажирует наше государство", ‒ сказал Тимур Маршани.
 
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" обжаловал решения в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.
 
Украина пытается принудительно взыскать с "Газпрома" эти средства в различных юрисдикциях, пока безуспешно. Окружной суд Амстердама ранее в качестве обеспечительной меры наложил арест на принадлежащие "Газпрому" акции Blue Stream Pipeline Company B.V (оператора газопровода "Голубой поток"), а затем и на 100% акций компании South Stream Transport B.V., которая строит морскую часть газопровода "Турецкий поток". В сентябре в своем финансовом отчете "Нафтогаз" сообщал, что сумма, которую "Газпром" должен выплатить ему по решениям Стокгольмского арбитража, выросла до 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562261/

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10:29 · Юрист: в Амстердаме "Нафтогаз" намерен шантажировать Россию
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Юрист: в Амстердаме "Нафтогаз" намерен шантажировать Россию

«Нефть России», 03.12.19, Москва, 10:29   В Амстердаме на этой неделе пройдут слушания по иску "Нафтогаза" к "Газпрому", сообщили в украинской компании. Ситуацию оценил в эфире радио Sputnik юрист в области международного права Тимур Маршани.
 
Делегации России и Украины провели переговоры в Вене по газовым вопросам. А отопительный сезон, между тем, уже в разгаре, напомнил в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.
 
Слушания по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российского "Газпрома" по иску "Нафтогаза Украины" пройдут в среду в Амстердаме, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
 
Ранее, 25 ноября, он заявлял, что "Нафтогаз" готов получить долг "Газпрома" по решениям Стокгольмского арбитража в размере около 3 миллиардов долларов газом. Однако, по его словам, "Газпром" пока не согласился выплатить долг таким образом.
 
"Уже завтра я направляюсь в Амстердам, где послезавтра должны состояться ключевые судебные слушания по взысканию с "Газпрома" около 3 миллиардов долларов", ‒ написал Витренко на своей странице в Facebook.
 
По его словам, если иск "Нафтогаза" будет удовлетворен, то компания начнет получать средства уже в апреле 2020 года. "Если они (слушания, – ред.) пройдут успешно, мы сможем начать получать средства уже примерно с апреля", ‒ заявил Витренко, слова которого приводит РИА Новости.
 
Юрист в области международного права, адвокат Тимур Маршани в эфире радио Sputnik высказал мнение, что процессы по искам украинской компании к "Газпрому" политизированы, а "Нафтогаз Украины" использует правовой инструментарий для фактического шантажа.
 
"Безусловная политизированность сказывается на всем ходе процесса и обуславливает решения, выносимые судьями. Это прослеживалось и в ходе судебных разбирательств, и в обеспечительных мерах ‒ наложении ареста на активы "Газпрома" за рубежом, и, наверное, в абсолютно огульных обвинениях в адрес "Газпрома" в якобы невыполнении им договорных обязательств… Сегодня "Нафтогаз Украины" не только пользуется приоритетной линией защиты своих интересов в суде. "Нафтогаз Украины" сегодня пользуется всеми способами, чтобы использовать правовой инструментарий международных институтов, с помощью которого он шантажирует наше государство", ‒ сказал Тимур Маршани.
 
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" обжаловал решения в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.
 
Украина пытается принудительно взыскать с "Газпрома" эти средства в различных юрисдикциях, пока безуспешно. Окружной суд Амстердама ранее в качестве обеспечительной меры наложил арест на принадлежащие "Газпрому" акции Blue Stream Pipeline Company B.V (оператора газопровода "Голубой поток"), а затем и на 100% акций компании South Stream Transport B.V., которая строит морскую часть газопровода "Турецкий поток". В сентябре в своем финансовом отчете "Нафтогаз" сообщал, что сумма, которую "Газпром" должен выплатить ему по решениям Стокгольмского арбитража, выросла до 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов.

 


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