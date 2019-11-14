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Газопроводы
WSJ: "Сила Сибири" укрепит связи России и Китая и помешает доступу на рынок газа из США
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«Нефть России», 03.12.19, Москва, 10:22 Газопровод "Сила Сибири", по которому газ из России начал поступать в Китай, представляет собой крупное достижение с точки зрения создания энергетической инфраструктуры и создаст препятствия для поставок в КНР сжиженного природного газа из США. Такую оценку проекту дала в понедельник газета The Wall Street Journal.
"Крупнейший в России проект со времени распада СССР - газопровод "Сила Сибири" - это реальная связь, укрепляющая сотрудничество между двумя мировыми державами, каждая из которых бросает вызов США", - отметила газета.
По словам эксперта Колумбийского университета и бывшего аналитика ЦРУ Эрики Даунс, на которую ссылается газета, "Китай и Россия, объединив силы, послали сигнал о том, что существует альтернатива глобальному порядку во главе с США".
The Wall Street Journal также отметила, что поставки российского природного газа в Китай "будут служить серьезным препятствием для поставщиков сжиженного природного газа из США даже в том случае, если Вашингтон и Пекин выработают соглашение в области торговли и договорятся о снижении тарифов на энергоносители". Как отметила в связи с этим эксперт по проблемам энергетики в Университете Райса Энн Микалски, после пуска газопровода "исчезнут определенные возможности для поставок сжиженного природного газа из США".