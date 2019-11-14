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Газопроводы

WSJ: "Сила Сибири" укрепит связи России и Китая и помешает доступу на рынок газа из США

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«Нефть России», 03.12.19, Москва, 10:22    Газопровод "Сила Сибири", по которому газ из России начал поступать в Китай, представляет собой крупное достижение с точки зрения создания энергетической инфраструктуры и создаст препятствия для поставок в КНР сжиженного природного газа из США. Такую оценку проекту дала в понедельник газета The Wall Street Journal.
 
"Крупнейший в России проект со времени распада СССР - газопровод "Сила Сибири" - это реальная связь, укрепляющая сотрудничество между двумя мировыми державами, каждая из которых бросает вызов США", - отметила газета.
 
По словам эксперта Колумбийского университета и бывшего аналитика ЦРУ Эрики Даунс, на которую ссылается газета, "Китай и Россия, объединив силы, послали сигнал о том, что существует альтернатива глобальному порядку во главе с США".
 
The Wall Street Journal также отметила, что поставки российского природного газа в Китай "будут служить серьезным препятствием для поставщиков сжиженного природного газа из США даже в том случае, если Вашингтон и Пекин выработают соглашение в области торговли и договорятся о снижении тарифов на энергоносители". Как отметила в связи с этим эксперт по проблемам энергетики в Университете Райса Энн Микалски, после пуска газопровода "исчезнут определенные возможности для поставок сжиженного природного газа из США".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562260/

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WSJ: "Сила Сибири" укрепит связи России и Китая и помешает доступу на рынок газа из США

«Нефть России», 03.12.19, Москва, 10:22   Газопровод "Сила Сибири", по которому газ из России начал поступать в Китай, представляет собой крупное достижение с точки зрения создания энергетической инфраструктуры и создаст препятствия для поставок в КНР сжиженного природного газа из США. Такую оценку проекту дала в понедельник газета The Wall Street Journal.
 
"Крупнейший в России проект со времени распада СССР - газопровод "Сила Сибири" - это реальная связь, укрепляющая сотрудничество между двумя мировыми державами, каждая из которых бросает вызов США", - отметила газета.
 
По словам эксперта Колумбийского университета и бывшего аналитика ЦРУ Эрики Даунс, на которую ссылается газета, "Китай и Россия, объединив силы, послали сигнал о том, что существует альтернатива глобальному порядку во главе с США".
 
The Wall Street Journal также отметила, что поставки российского природного газа в Китай "будут служить серьезным препятствием для поставщиков сжиженного природного газа из США даже в том случае, если Вашингтон и Пекин выработают соглашение в области торговли и договорятся о снижении тарифов на энергоносители". Как отметила в связи с этим эксперт по проблемам энергетики в Университете Райса Энн Микалски, после пуска газопровода "исчезнут определенные возможности для поставок сжиженного природного газа из США".
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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