|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Сланец
Bloomberg: в ОПЕК+ считают, что в США закончится сланцевый "золотой век"
|
Реплика: Великая миссия «Фейсбука»
Анонсы
Выставки:
Новости
02.12.19 · Путин: "Сила Сибири" выводит энергетическое взаимодействие России и Китая на новый уровень
02.12.19 · Каким будет декабрь для рубля?
02.12.19 · Конец года принесет рублю слабость?
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 03.12.19, Москва, 10:13 Министры стран ОПЕК+ полагают, что в США наступит снижение темпов роста добычи сланцевой нефти. Такое утверждение приводится в материале, опубликованном в понедельник агентством Bloomberg.
По версии его источников, участники предстоящей на этой неделе министерской встречи ОПЕК+ "обсудят возможность повышения, а не снижения текущего уровня нефтедобычи". "В чем причина? Они полагают, что темпы непрекращающегося роста добычи нефти в США серьезно снизятся в следующем году", - говорится в материале. В нем отмечается, что ОПЕК+ "делает ставку на окончание сланцевого "золотого века" в США".
Как констатирует агентство, некоторые специалисты, работающие в данной отрасли, также полагают, что уровень добычи нефти в США в 2020 году повысится не столь значительно, нежели в текущем году или в 2018 году. В публикации отмечается, что источники из числа официальных лиц стран ОПЕК выразили убежденность в том, что спрос на нефть в мире может повыситься более значительно, чем прогнозировалось.
Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года. Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).
На встрече 5-6 декабря текущего года в Вене страны ОПЕК+ рассмотрят вопрос об уровнях нефтедобычи после марта 2020 года.