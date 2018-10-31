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Bloomberg: в ОПЕК+ считают, что в США закончится сланцевый "золотой век"

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«Нефть России», 03.12.19, Москва, 10:13    Министры стран ОПЕК+ полагают, что в США наступит снижение темпов роста добычи сланцевой нефти. Такое утверждение приводится в материале, опубликованном в понедельник агентством Bloomberg.
 
По версии его источников, участники предстоящей на этой неделе министерской встречи ОПЕК+ "обсудят возможность повышения, а не снижения текущего уровня нефтедобычи". "В чем причина? Они полагают, что темпы непрекращающегося роста добычи нефти в США серьезно снизятся в следующем году", - говорится в материале. В нем отмечается, что ОПЕК+ "делает ставку на окончание сланцевого "золотого века" в США".
 
Как констатирует агентство, некоторые специалисты, работающие в данной отрасли, также полагают, что уровень добычи нефти в США в 2020 году повысится не столь значительно, нежели в текущем году или в 2018 году. В публикации отмечается, что источники из числа официальных лиц стран ОПЕК выразили убежденность в том, что спрос на нефть в мире может повыситься более значительно, чем прогнозировалось.
 
Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года. Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).
 
На встрече 5-6 декабря текущего года в Вене страны ОПЕК+ рассмотрят вопрос об уровнях нефтедобычи после марта 2020 года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562259/

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Bloomberg: в ОПЕК+ считают, что в США закончится сланцевый "золотой век"

«Нефть России», 03.12.19, Москва, 10:13   Министры стран ОПЕК+ полагают, что в США наступит снижение темпов роста добычи сланцевой нефти. Такое утверждение приводится в материале, опубликованном в понедельник агентством Bloomberg.
 
По версии его источников, участники предстоящей на этой неделе министерской встречи ОПЕК+ "обсудят возможность повышения, а не снижения текущего уровня нефтедобычи". "В чем причина? Они полагают, что темпы непрекращающегося роста добычи нефти в США серьезно снизятся в следующем году", - говорится в материале. В нем отмечается, что ОПЕК+ "делает ставку на окончание сланцевого "золотого века" в США".
 
Как констатирует агентство, некоторые специалисты, работающие в данной отрасли, также полагают, что уровень добычи нефти в США в 2020 году повысится не столь значительно, нежели в текущем году или в 2018 году. В публикации отмечается, что источники из числа официальных лиц стран ОПЕК выразили убежденность в том, что спрос на нефть в мире может повыситься более значительно, чем прогнозировалось.
 
Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года. Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).
 
На встрече 5-6 декабря текущего года в Вене страны ОПЕК+ рассмотрят вопрос об уровнях нефтедобычи после марта 2020 года.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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