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Кризис

Бомба замедленного действия: США взрастили корпоративный пузырь небывалых масштабов

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«Нефть России», 03.12.19, Москва, 10:05     За последние несколько лет мир сильно изменился, однако экономические проблемы по большому счету остаются прежними. Если в 2008 г. катализатором кризиса стал кредитный пузырь на рынке недвижимости, то сейчас сидят на очередной долговой бомбе, только на этот раз речь идет о корпоративном долге.
 
Благодаря чрезвычайно низким процентным ставкам компании США за последнее десятилетие довели объемы своего долга до самых высоких значений за всю историю. Это был мощнейший кредитный бум, однако он подготовил почву для не менее внушительного взрыва, пишет TheMostImportantNews.com.
 
Крупные корпорации по всей стране пытаются справиться со своим колоссальным долговым бременем, а дефолты по наиболее рискованному классу корпоративного долга в этом году могут вырасти самыми быстрыми темпами с 2008 г. Очевидно, что надвигается крупнейшая долговая катастрофа, но никто, кажется, не знает, как это остановить.
 
На данный момент компании, имеющие листинг на американских биржах, накопили долг в почти $10 трлн. Это эквивалентно примерно 47% ВВП США. Кризиса корпоративного долга такого масштаба еще не было никогда.
 
Регуляторы и участники рынка на самом деле осознают масштабы проблемы, именно поэтому в последнее время Международный валютный фонд и крупные институциональные инвесторы, такие как BlackRock и American Funds, начали бить тревогу по поводу растущих корпоративных обязательств.
 
С 2008 г. корпоративный долг вырос на 52% и продолжает увеличиваться.
 
Кстати, цифра в $10 трлн - это самая консервативная оценка, поскольку, если добавить сюда другие виды долга и непубличные компании, цифра может увеличиться до $15 трлн.
 
Стоит ли говорить, что вся эта долговая пирамида является крайне неустойчивой, учитывая упомянутый ранее рост дефолтов.
 
Рано или поздно случится событие, которое привет к взрыву этого пузыря.
 
"Мы сидим на вершине неразорвавшейся бомбы, и мы действительно не знаем, что послужит причиной взрыва", - сказал Эмре Тифтик, специалист по долговым вопросам Института международных финансов.
 
Он также отметил, что многие даже крупные компании уже сейчас с трудом обслуживают свои долги.
 
Чтобы картина была полной, стоит добавить, что помимо корпоративного долга есть еще и потребительский и здесь суммы также огромны - $14 трлн.
 
При этом уровень долга штатов и местных органов власти находится на рекордно высоком уровне, а госдолг США превысил отметку $23 трлн.
 
В конце концов, весь этот долг никогда не будет погашен. Вместо этого пузырь просто будет продолжать надуваться, пока не лопнет.
 
Справедливости ради стоит отметить, что не только Соединенные Штаты тонут в этом долговом океане. Как уточняет Bloomberg, при суммировании всех форм долга в мире цифра составит примерно $250 трлн.
 

Это почти в три раза больше мирового производства, и на каждого человека приходится по $32,5 тыс. Если же семья состоит из четырех человек, то общая сумма достигает $130 тыс.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562258/

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Бомба замедленного действия: США взрастили корпоративный пузырь небывалых масштабов

«Нефть России», 03.12.19, Москва, 10:05    За последние несколько лет мир сильно изменился, однако экономические проблемы по большому счету остаются прежними. Если в 2008 г. катализатором кризиса стал кредитный пузырь на рынке недвижимости, то сейчас сидят на очередной долговой бомбе, только на этот раз речь идет о корпоративном долге.
 
Благодаря чрезвычайно низким процентным ставкам компании США за последнее десятилетие довели объемы своего долга до самых высоких значений за всю историю. Это был мощнейший кредитный бум, однако он подготовил почву для не менее внушительного взрыва, пишет TheMostImportantNews.com.
 
Крупные корпорации по всей стране пытаются справиться со своим колоссальным долговым бременем, а дефолты по наиболее рискованному классу корпоративного долга в этом году могут вырасти самыми быстрыми темпами с 2008 г. Очевидно, что надвигается крупнейшая долговая катастрофа, но никто, кажется, не знает, как это остановить.
 
На данный момент компании, имеющие листинг на американских биржах, накопили долг в почти $10 трлн. Это эквивалентно примерно 47% ВВП США. Кризиса корпоративного долга такого масштаба еще не было никогда.
 
Регуляторы и участники рынка на самом деле осознают масштабы проблемы, именно поэтому в последнее время Международный валютный фонд и крупные институциональные инвесторы, такие как BlackRock и American Funds, начали бить тревогу по поводу растущих корпоративных обязательств.
 
С 2008 г. корпоративный долг вырос на 52% и продолжает увеличиваться.
 
Кстати, цифра в $10 трлн - это самая консервативная оценка, поскольку, если добавить сюда другие виды долга и непубличные компании, цифра может увеличиться до $15 трлн.
 
Стоит ли говорить, что вся эта долговая пирамида является крайне неустойчивой, учитывая упомянутый ранее рост дефолтов.
 
Рано или поздно случится событие, которое привет к взрыву этого пузыря.
 
"Мы сидим на вершине неразорвавшейся бомбы, и мы действительно не знаем, что послужит причиной взрыва", - сказал Эмре Тифтик, специалист по долговым вопросам Института международных финансов.
 
Он также отметил, что многие даже крупные компании уже сейчас с трудом обслуживают свои долги.
 
Чтобы картина была полной, стоит добавить, что помимо корпоративного долга есть еще и потребительский и здесь суммы также огромны - $14 трлн.
 
При этом уровень долга штатов и местных органов власти находится на рекордно высоком уровне, а госдолг США превысил отметку $23 трлн.
 
В конце концов, весь этот долг никогда не будет погашен. Вместо этого пузырь просто будет продолжать надуваться, пока не лопнет.
 
Справедливости ради стоит отметить, что не только Соединенные Штаты тонут в этом долговом океане. Как уточняет Bloomberg, при суммировании всех форм долга в мире цифра составит примерно $250 трлн.
 

Это почти в три раза больше мирового производства, и на каждого человека приходится по $32,5 тыс. Если же семья состоит из четырех человек, то общая сумма достигает $130 тыс.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
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