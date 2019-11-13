«Нефть России», 02.12.19, Москва, 16:40 Укрепление рубля - один из главных трендов этого года. О том, почему это происходит и как Россия защищена от внешних шоков, рассказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.



С начала текущего года рубль сохраняет одну из лучших динамик среди валют развивающихся рынков, да и всех валют в целом. Так, к доллару российская валюта выросла на 8,5%, к евро - почти на 11%. Безусловно, для этого есть определенные причины, но эксперты смотрят на них под разным углом.



Глава Банка России в интервью телеканалу "Россия 1" объяснила укрепление рубля притоком инвестиционного капитала.



"Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия", - подчеркнула глава ЦБ.



Это действительно так. Однако не стоит забывать, что речь идет о притоке так называемого "горячего" капитала. Это спекулятивные деньги, которые быстро приходят и также быстро уходят.





Вряд ли можно занести приток капитала в актив, ведь, по сути, спекулянты просто приходят заработать на высоких ставках. Иными словами, Россия заманивает инвесторов высокой доходностью по облигациям, и это главная причина, по которой они выбирают именно российские бумаги.



Так, по подсчетам BCS Global Markets, в первую неделю месяца иностранцы вложили в российские активы $50 млн, во вторую — $200 млн, в третью — $190 млн. Также $135 млн принесли биржевые фонды (ETF). Эти покупки стали рекордными с января.



Стоит также отметить, что в мире наблюдается тренд на смягчение монетарной политики и Банк России также начал активно снижать ставки. Ожидание дальнейшего смягчения выступает дополнительным фактором для покупки облигаций РФ.





Тем не менее, если ситуация на рынках изменится или изменятся политические риски, капитал быстро уйдет, что приведет к ослаблению рубля, падению стоимости ОФЗ и, возможно, к изменению политики ЦБ. Во всяком случае, регулятор вынужден будет пересмотреть свои планы.



Набиуллина, правда, отметила, что сейчас Россия намного менее подвержена внешним рискам.



"Дефицит достаточно низкий. Государственный долг, даже долг компаний, низкий по международным меркам. У нас плавающие курсы валюты, которые адаптируются к изменениям конъюнктуры, воздействует инфляционное таргетирование, накоплены золотовалютные резервы достаточные. Поэтому с точки зрения подготовленности резервов - буферов, как их называют, - российская экономика готова к этим внешним неопределенностям и шокам. Мы над этим долго работали, для того чтобы внутреннее развитие России не так зависело от каких-то внешних шоков и внешних колебаний", - сказала она.



Пока, впрочем, ситуация остается стабильной. И хотя рубль пока исчерпал потенциал укрепления, слабеть он также пока не готов. Любые попытки снижения курса останавливаются новой волной продажи валюты.



Конечно, ситуация может измениться очень быстро, но катализаторов пока не видно, хотя конец года традиционно сопровождается ослаблением национальной валюты.



Цены на нефть остаются устойчивыми, резкое снижение сменяется бурным ростом и наоборот. На этой неделе пройдет встреча участников ОПЕК+, но пока рынок не готов к формированию даже среднесрочного тренда.





На внешних рынках также все более чем стабильно. Американские индексы продолжают обновлять максимумы. Программа скупки активов со стороны Федрезерва приводит к увеличению баланса регулятора, и фондовые индексы тесно коррелируют с этим процессом.



Дедолларизация



Также Эльвира Набиуллина говорила о дедолларизации, дав понять, что это не запрет на использование долларов или других валют, а постепенный процесс создания выгодных условий для расчетов в рублях, причем для всех участников рынка.



Дедолларизация - это не запрет на использование долларов или других валют, а постепенный процесс создания выгодных условий для расчетов в рублях, причем для всех участников рынка, говорит председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы никогда не говорили, что будем запрещать валютные операции, вклады в валютах. Но нужно работать именно с экономической мотивацией. Поэтому мы здесь не видим никакого противоречия, мы работаем именно с тем, чтобы это было выгодно, мы создавали условия для того, чтобы и граждане и наши компании предпочитали операции и сбережения в национальной валюте", - сказала глава ЦБ.

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