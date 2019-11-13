«Нефть России», 02.12.19, Москва, 16:33 Правительство вынесло положительное заключение на законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для физлиц с 1,4 млн до 10 млн руб., но только для ряда случаев. Законопроект размещен на сайте законодательных инициатив Госдумы.



Для получения повышенного возмещения физлицо обязано подтвердить источник происхождения денег. Сейчас предельный размер возмещения по вкладам составляет 1,4 млн руб. В Госдуме посчитали это несправедливым, пишет "Российская газета".



В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что на счетах физлиц в отдельных случаях, например, при получении наследства, грантов и продаже недвижимости скапливаются деньги, объем которых значительно превышает 1,4 млн руб.



Кроме того, законопроект предлагает распространить страховую защиту на деньги некоммерческих организаций социальной направленности и общественно полезных организаций (за исключением некоммерческих организаций-иностранных агентов). Размер возмещения по таким счетам не превысит 1,4 млн руб.



Речь идет о садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, товариществах собственников жилья, гаражных и гаражно-строительных кооперативах, жилищных и жилищно-строительных кооперативах, которые держат деньги в банках.



Правительство в целом одобрило законопроект, но с рядом замечаний. В частности, перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств Фонда обязательного страхования вкладов (ФОСВ) и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками-участниками системы страхования вкладов.

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